Катерина Шпица и Владимир Байгильдин окажутся «Идеально несовместимы»

3 октября
2025 год

3 октября 2025
Стартовали съемки романтической комедии «Идеально несовместимы», в которой играют Катерина Шпица и Владимир Байгильдин. В фильме производства кинокомпании Goldfield Entertainment также снимаются Анфиса Чехова и Александр Златопольский, сообщает пресс-служба проекта.

«"Идеально несовместимы" — это не просто романтическая комедия. Мы хотим показать современную любовь такой, какая она есть: со стереотипами, ошибками, но и с надеждой на настоящую близость», — подчеркивает продюсер и актер Александр Златопольский.

Катерина Шпица и Владимир Байгильдин окажутся «Идеально несовместимы»
фото: Goldfield Entertainment

Действие разворачивается в современной Москве. София (Катерина Шпица) после развода с иронией классифицирует мужчин и не ждет чудес от свиданий. Макс (Владимир Байгильдин) — холостяк и ловелас, придумавший собственную «систему категорий» для девушек. Его друг Артем (Александр Златопольский) — стеснительный романтик, котому Макс пытается объяснить правила игры. Но именно встреча Артема с Алисой (Анфиса Чехова) запускает цепочку событий, где схемы рушатся, а чувства берут верх. Рядом с героинями всегда есть Вика (Ирина Пегова) — подруга, которая умеет и поддержать, и подлить масла в огонь. Ее прямота и неожиданные реплики становятся частью большого разговора о любви и стереотипах.

«Мне нравится, что в этой истории есть и ирония, и узнаваемость. Каждый, кто хоть раз был на свидании, найдет здесь что-то свое — смешное, неловкое или трогательное», — говорит Катерина Шпица.

Отмечается, что фильм исследует природу современных отношений: в эпоху ярлыков и быстрых суждений герои учатся видеть за масками настоящих людей и открываться навстречу любви. «Мы делаем легкое кино о серьезных вещах. Уверен, зрители будут смеяться, сопереживать и выходить из зала с верой, что любовь все-таки всегда побеждает», — добавляет продюсер и актер Владимир Байгильдин.

Автором сценария и режиссером выступила Равшания Махмудова. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Замоскворецкий и художник-постановщик Константин Скаков.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
