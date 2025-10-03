Кино-Театр.Ру
Афро-нуарный триллер и поэтическая ода кино: III Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» объявил программу

3 октября
2025 год

3 октября 2025
III Фестиваль «Африка. Вместе в будущее», который пройдет с 15 по 19 октября в Москве, объявил программу. Будет представлена обширная киносекция, где собраны яркие феномены современного африканского кинематографа, открытая публичная программа с актуальными паблик-токами и лекциями ведущих экспертов, а также концертная программа, которая познакомит с современными африканскими исполнителями, сообщает пресс-служба смотра.

Афро-нуарный триллер и поэтическая ода кино: III Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» объявил программу
фото: пресс-служба фестиваля

В кинопрограмме фестиваля в этом году 7 картин – все они участники и победители международных кинофестивалей, то есть работы, уже получившие признание мирового киносообщества. Это ленты абсолютно разных жанров и тем — от афро-нуарного триллера о власти и предательстве до комедийной драмы о смене стандартов красоты и семейной истории о столкновении традиций и современности. После показов у зрителей будет возможность пообщаться с создателями картины в рамках сессии вопрос/ответ. Некоторые картины представят режиссеры лично. Гостями фестиваля станут режиссер картины «Длинное письмо» Анжель Диабанг, директор департамента кинематографии Министерства культуры Сенегала Жермен Коли, исполнительный директор кинофестиваля Fespaco Акуабу Адианага и другие.

«Каждый год для нас подготовка программы фестиваля африканской культуры и кино — это увлекательное путешествие, полное неожиданных и завораживающих находок. В этом году в программе смотра очень разные фильмы, которые лишь на первый взгляд кажутся экзотичными, но по факту оказываются универсальными историями на темы, близкие каждому: любовь, красота, власть, идентичность, семья, родина», — отмечает куратор кинопрограммы Александра Ахмадшина.

В кинопрограмме этого года: «Катанга. Танец скорпионов» Дани Куяте, «Тимпи Тампа» Адама Бинета Соу, «Видения предков о будущем» режиссера Лемоханга Джеремайи Мозес, «Все любят Туду» Набиль Аюш, «Саундтрек к государственному перевороту» Йохана Гримонпре, «Как создать библиотеку» Кристофера Кинга и Майи Лекоу, «Длинное письмо» режиссера Анжель Диабанг. Подробное описание фильмов и билеты можно найти на сайте смотра.

Афро-нуарный триллер и поэтическая ода кино: III Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» объявил программу
фото: пресс-служба фестиваля

Основной киноплощадкой фестиваля остается кинозал Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи. В этом году к смотру присоединится легендарный кинотеатр «Иллюзион» — там пройдет ретроспектива, в программу которой включены три картины, отмеченные многочисленными наградами и бывшие кассовыми хитами своего времени. Они позволяют увидеть разные грани кинематографа Египта и Сенегала. Зрителям представят картины «Борьба в долине» Юсефа Шахина, «Жизнь или смерть» Камаля Эль-Шайха и «Чернокожая из...» Усмана Сембена.

Помимо кинопоказов, в этом году гостей ждет насыщенная публичная программа, разработанная совместно с проектом о современной культуре Африки O-R-O Africa. В нее вошли круглые столы, лекции, паблик-токи и открытые дискуссии с участием экспертов из России и стран Африки — режиссеров, продюсеров, исследователей, культурных деятелей и представителей креативных индустрий.

16 октября состоится лекция «Африканский кинематограф: от фестивалей к широкому прокату», которую проведет исполнительный директор крупнейшего африканского кинофестиваля FESPACO Акуабу Адианга. Спикер представит обзор современного кинопроцесса на континенте, расскажет о новых тенденциях, механизмах продвижения фильмов и перспективах выхода африканских картин в международный прокат. 17 октября пройдет публичная дискуссия «Африканская культура в России». В разговоре примут участие женщины, популяризирующие африканскую культуру через разные формы искусства. Среди спикеров — основательница бренда сумок Fulbe Иджату Дабо и хореограф, педагог и исследователь африканских танцевальных практик Инесса Облонская. Модератор — искусствовед Людмила Перова.

Афро-нуарный триллер и поэтическая ода кино: III Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» объявил программу
фото: пресс-служба фестиваля

18 октября можно будет посетить лекцию «Африка глазами fashion-стилиста». Стилист и куратор программ BRICS+ Fashion Summit Анна Рыкова поделится личными наблюдениями о моде и стиле в Африке, собранными во время поездок по 12 странам континента. 19 октября гости фестиваля смогут принять участие в открытом интервью с кенийским креативным объединением 199xorg, которое в этом году отмечает пятилетие. Коллектив, известный своими проектами для африканских и международных дизайнеров, брендов и арт-ярмарок, расскажет по видеосвязи о философии своей работы и разберет ключевые проекты. Встреча пройдет в формате открытого разговора с участием креативного директора Кеннеди Миремы, режиссера Майкла Мванги, стилиста Далтона Одио и фотографа Фреда Одеде.

Музыкальная программа фестиваля представит ярких исполнителей, объединяющих африканские традиции и современные жанры. 10 октября в рамках фестиваля выступит интернациональная группа Oudima, которая сочетает этнические ритмы и джазовую импровизацию, создавая уникальное авторское звучание. 18 октября для гостей фестиваля выступит коллектив Legruvy, известный своей энергетикой и современным саундом, где мягкий тропический вайб встречается с атмосферой ночной танцевальной вечеринки. 19 октября выступит камерунский музыкант Даниэль Лепети Ондого, лидер нескольких проектов и один из заметных представителей джазовой сцены в России, сотрудничавший с оркестром Олега Бутмана.

Завершит фестиваль 19 октября торжественное выступление ансамбля традиционного танца из Руанды Imena Mu Nganzo. Артисты представят уникальный синтез грации и воинственности, который является характерной чертой руандийской хореографии.
версия для печати

