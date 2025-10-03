Кино-Театр.Ру
Арам Вардеванян отправится в Сочи на красном кабриолете

3 октября
2025 год

Новости кино >>
3 октября 2025
В Санкт-Петербурге начались съемки приключенческого роуд-муви «Трасса "Море – море"». Главные роли в проекте режиссера Ильи Храмова исполняют Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс, Дарья Матвеева и другие, сообщает пресс-служба фильма.

Арам Вардеванян отправится в Сочи на красном кабриолете
фото: пресс-служба проекта

Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем – наглый фотограф Тема. С ним его бывшая, но любимая жена Саша, и ее новый жених. Погони, подставы, драки и дрифт: Тема пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Темы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни.

За производство отвечают кинокомпании СКИФ и СТВ, а также Черноморская киностудия при поддержке Министерства культуры. Продюсерами выступают Андрей Рыданов, Павел Полуйчик, Сергей Сельянов, Максим Уханов.

«Нас сразу покорила эта история. Легкая, юморная, очень современная и в то же время понятная всем, кто хоть раз любил и совершал ошибки. И мы решили, что снимать ее тоже должны молодые ребята, а в кадре хотелось увидеть свежие лица. У нас прекрасный, очаровательный актерский ансамбль: Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс и Дарья Матвеева. Талантливый режиссер-дебютант Илья Храмов и оператор Алексей Коробко. Вообще, вся команда фильма — это такой сплав молодости и опыта. Спасибо Министерству Культуры Российской Федерации, что оно дает молодым кинематографистам возможность создавать то кино, которое волнует и цепляет их прямо сейчас. Буквально всем героям "Трассы "Море – море" любовь дарит второй шанс. А вот как они им воспользуются – увидим в кино», — говорит продюсер Павел Полуйчик.

Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Геленджике.
персоны
Арам Вардеванян, Алексей Коробко, Дарья Матвеева, Олег Отс, Павел Полуйчик, Андрей Рыданов, Сергей Сельянов, Максим Уханов, Юлия Франц, Илья Храмов
фильмы
Трасса «Море — море»

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram