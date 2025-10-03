Арам Вардеванян отправится в Сочи на красном кабриолете

Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем – наглый фотограф Тема. С ним его бывшая, но любимая жена Саша, и ее новый жених. Погони, подставы, драки и дрифт: Тема пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Темы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни.
«Нас сразу покорила эта история. Легкая, юморная, очень современная и в то же время понятная всем, кто хоть раз любил и совершал ошибки. И мы решили, что снимать ее тоже должны молодые ребята, а в кадре хотелось увидеть свежие лица. У нас прекрасный, очаровательный актерский ансамбль: Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс и Дарья Матвеева. Талантливый режиссер-дебютант Илья Храмов и оператор Алексей Коробко. Вообще, вся команда фильма — это такой сплав молодости и опыта. Спасибо Министерству Культуры Российской Федерации, что оно дает молодым кинематографистам возможность создавать то кино, которое волнует и цепляет их прямо сейчас. Буквально всем героям "Трассы "Море – море" любовь дарит второй шанс. А вот как они им воспользуются – увидим в кино», — говорит продюсер Павел Полуйчик.
Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Геленджике.
обсуждение >>