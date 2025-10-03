Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Владимир Вдовиченков и Нонна Гришаева сыграли бывших аферистов на пенсии

3 октября
2025 год

Новости кино >>
3 октября 2025
Завершении съемки пилотного эпизода ситкома «Старая закалка», за производство которого отвечали ТНТ и Lazy Dog Production совместно с М5. В сериале снимаются Владимир Вдовиченков, Нонна Гришаева, Андрей Федорцов, Ефим Шифрин, Михаил Горевой, Катерина Ковальчук, Артур Бесчастный и другие, сообщает пресс-служба телеканала.

Владимир Вдовиченков и Нонна Гришаева сыграли бывших аферистов на пенсии
фото: пресс-служба ТНТ

В центре сюжета — харизматичная компания бывших аферистов, которые, оказавшись на пенсии, неожиданно находят новое призвание: наказывать тех, кто наживается на доверчивости обычных людей. Каждый эпизод — это новый «разбор полетов»: хитроумные аферы от «Робин Гудов на пенсии», импровизация и азарт, где опыт прошлого превращается в оружие против современных мошенников.

«Мы взяли классическую историю, когда плохие парни становятся хорошими парнями. Просто представили, что они далеко не молоды. Получилась команда престарелых Робин Гудов, которые встают на дорогу исправления. Это история об искуплении. Она учит храбрости, верности друзьям, изобретательности и защите слабых. Мы хотим показать, что в любом возрасте есть шанс исправиться, а чтобы быть супергероями, не обязательно носить плащи. Команда супергероев, у которых вместо суперспособностей есть корвалол и льготный проездной, уже звучит юмористически. Кроме основы — вертикального формата — в нашей истории есть романтические горизонтальные линии. Они помогают лучше узнать наших героев, показать их объем и связать историю воедино. Но нам важно, чтобы зритель в любой момент сезона смог подключиться к нашим героям и в каждой серии получил полноценный завершенный аттракцион, без условий и дополнительный вводных», — говорят генеральный продюсер Александр Гресь, креативный продюсер Александр Ким и один из сценаристов проекта Сергей Дубинкин.

Проект задуман как вертикальный сериал: каждая получасовая серия представляет собой самостоятельную историю, объединенную общими героями и настроением.

«Я играю бывшую воровку, независимую и самодостаточную женщину, давно отошедшую от дел и живущую обычной жизнью. Но, как оказалось, скучающую по адреналину… Это полная противоположность мне, поэтому мне интересно сыграть такого персонажа. В команде собрались потрясающие актеры! Это редкость и большое счастье. А если сюда добавить еще мою любовь к Петербургу, то счастье получается, двойное», — рассказывает Нонна Гришаева.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Артур БесчастныйВладимир ВдовиченковМихаил ГоревойАлександр ГресьНонна ГришаеваСергей ДубинкинАлександр Ким (II)Катерина КовальчукАндрей ФедорцовЕфим Шифрин

фотографии >>
Владимир Вдовиченков и Нонна Гришаева сыграли бывших аферистов на пенсии фотографии
Владимир Вдовиченков и Нонна Гришаева сыграли бывших аферистов на пенсии фотографии
Владимир Вдовиченков и Нонна Гришаева сыграли бывших аферистов на пенсии фотографии
Владимир Вдовиченков и Нонна Гришаева сыграли бывших аферистов на пенсии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.
Миле Шаблаускайте
1 октября ушла из жизни актриса Миле Шаблаускайте.
Римма Белякова
30 сентября ушла из жизни актриса Римма Белякова.
Олег Ханов
30 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Олег Ханов.
Сергей Рыбин
29 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Рыбин.
Геннадий Нилов
29 сентября ушёл из жизни актёр Геннадий Нилов.

День рождения >>

Анна Бачалова
Николай Волков (младший)
Армен Джигарханян
Кристина Казинская
Елена Коренева
Ольга Макеева
Евгений Сиротин
Светлана Смехнова
Сергей Стёпин
Добромир Дымецкий
Нив Кэмпбелл
Жан Лефевр
Анхела Молина
Шон Уильям Скотт
Лина Хиди
Айо Эдебири
все родившиеся 3 октября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Нахимовцы. Янтарный берег
молодежный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
Мужские правила моего деда
комедия, семейное кино
Россия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram