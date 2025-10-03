Кино-Театр.Ру
Катя Волк вышла «Замуж по расчету»

3 октября
2025 год

3 октября 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Замуж по расчету», главные роли в которой исполнили Катя Волк, Матвей Зубалевич и Алексей Сахаров. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Катя Волк вышла «Замуж по расчету»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Илья Савинов и Алена Никифорова были одноклассниками: хулиган и отличница, которых объединяла странная дружба. Алена помогала Илье с учебой, а он защищал ее от хулиганов, которых сам же и возглавлял. Спустя годы он стал успешным бизнесменом, а она — учительницей русского и литературы. И у каждого из них возникли сложности в личной жизни.

«Мой персонаж Илья во многом похож на меня: в прошлом – спортсмен, теперь – состоявшийся бизнесмен. Он встречает свою школьную подругу, которая оказывается в сложной жизненной ситуации, и хочет ей помочь. Но со временем, находясь рядом с ней, понимает, что не может жить без нее. В этом проекте я совмещал роль и продюсера, и актера, и это было непросто. Продюсер должен быть рациональным, следить за процессом, ресурсами, логистикой. А актер – полностью в моменте, в эмоциях, в образе. Иногда эти роли внутри конфликтуют. Нужно уметь договариваться с самим собой, и мне это удается», — говорит Матвей Зубалевич.

Когда семья Алены попадает в беду, а Илье нужно срочно спасти репутацию после предательства невесты, он предлагает ей брак по расчету: без любви, но с взаимной выгодой. Он будет решать ее проблемы, а она поможет ему сохранить лицо. Но их союз становится мишенью для бывшей невесты Ильи и отвергнутого поклонника Алены. А тем временем сами супруги обнаруживают, что жить под одной крышей и не влюбиться друг в друга — задача не из легких.

Катя Волк вышла «Замуж по расчету»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«У Алены сложная жизненная ситуация: ее семья оказывается в долгах. И вдруг ее бывший одноклассник предлагает ей брак по расчету. Он готов закрыть ее долг, если она выйдет за него замуж. И Алена на это соглашается. Я всегда ищу, что движет персонажем в тот или иной момент. Но скажу, что я за брак по любви. Мы с Матвеем Зубалевичем начали сразу с финальной сцены сериала, и это было неожиданно. Матвей – великолепный партнер, профессионал. У нас получился по-настоящему теплый, живой дуэт. Я еще не была замужем, а тут мы играем свадьбу, потом празднуем медовый месяц. Это для меня очень необычный опыт», — рассказывает Катя Волк.

Режиссером четырехсерийной мелодрамы выступает Александра Бутько. За визуальную составляющую отвечают оператор Антон Вербин и художник-постановщик Фатима Зиновьева.
обсуждение
№ 5
Тульский парень   7.10.2025 - 19:35
... согласитесь тяжело смирится, когда годами видишь одно и то же))) раньше бесило, потом стало пофиг, теперь не замечаю)) читать далее>>
№ 4
Мария_2191   7.10.2025 - 19:32
... только-только хотела написать, что уж тут такого необычного? если бы она сказала например, что надо было показать акробатику на льду - тогда да, а здесь по-моему всё просто. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   6.10.2025 - 17:42
У актрисы ВОЛК не было своей свадьбы, или чего-то другого. Раз необычный опыт сыграть стандартную роль. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   5.10.2025 - 18:01
Катю Волк вообще редко вижу на экране, поэтому не могу оценить перспективы заинтересованности фильмом публикой. читать далее>>
№ 1
Angelika77   3.10.2025 - 20:55
Подобных "браков" уже отснято и переснято, особенно на Домашнем. Так что даже не знаю, стоит ли тратить время на просмотр. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
