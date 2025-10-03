Катя Волк вышла «Замуж по расчету»

По сюжету Илья Савинов и Алена Никифорова были одноклассниками: хулиган и отличница, которых объединяла странная дружба. Алена помогала Илье с учебой, а он защищал ее от хулиганов, которых сам же и возглавлял. Спустя годы он стал успешным бизнесменом, а она — учительницей русского и литературы. И у каждого из них возникли сложности в личной жизни.
«Мой персонаж Илья во многом похож на меня: в прошлом – спортсмен, теперь – состоявшийся бизнесмен. Он встречает свою школьную подругу, которая оказывается в сложной жизненной ситуации, и хочет ей помочь. Но со временем, находясь рядом с ней, понимает, что не может жить без нее. В этом проекте я совмещал роль и продюсера, и актера, и это было непросто. Продюсер должен быть рациональным, следить за процессом, ресурсами, логистикой. А актер – полностью в моменте, в эмоциях, в образе. Иногда эти роли внутри конфликтуют. Нужно уметь договариваться с самим собой, и мне это удается», — говорит Матвей Зубалевич.
Когда семья Алены попадает в беду, а Илье нужно срочно спасти репутацию после предательства невесты, он предлагает ей брак по расчету: без любви, но с взаимной выгодой. Он будет решать ее проблемы, а она поможет ему сохранить лицо. Но их союз становится мишенью для бывшей невесты Ильи и отвергнутого поклонника Алены. А тем временем сами супруги обнаруживают, что жить под одной крышей и не влюбиться друг в друга — задача не из легких.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«У Алены сложная жизненная ситуация: ее семья оказывается в долгах. И вдруг ее бывший одноклассник предлагает ей брак по расчету. Он готов закрыть ее долг, если она выйдет за него замуж. И Алена на это соглашается. Я всегда ищу, что движет персонажем в тот или иной момент. Но скажу, что я за брак по любви. Мы с Матвеем Зубалевичем начали сразу с финальной сцены сериала, и это было неожиданно. Матвей – великолепный партнер, профессионал. У нас получился по-настоящему теплый, живой дуэт. Я еще не была замужем, а тут мы играем свадьбу, потом празднуем медовый месяц. Это для меня очень необычный опыт», — рассказывает Катя Волк.
Режиссером четырехсерийной мелодрамы выступает Александра Бутько. За визуальную составляющую отвечают оператор Антон Вербин и художник-постановщик Фатима Зиновьева.
