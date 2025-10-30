Кино-Театр.Ру
«Ван-Пис» берет новый курс: море новостей из мира пиратов

30 октября
2025 год

30 октября 2025
В новом году легендарное аниме «Ван-Пис» ждут большие перемены. После завершения арки «Остров Яичная Голова» в декабре 2025 года сериал уйдет на трехмесячный перерыв и вернется в апреле 2026-го, открыв новую арку — «Остров Эльбаф». Одновременно изменится формат показа: теперь в течение года будет выходить не более 26 эпизодов, разделенных на два кура. Создатели отмечают, что сокращенный график позволит студии Toei AnimationПлач девичьей группы», «Драконий жемчуг») повысить качество постановки и точнее передавать ритм оригинальной манги Эйитиро ОдыМонстры: Сто три милости — Проклятие дракона»). Пока любуемся на обновленные образы Команды Соломенной шляпы.

«Ван-Пис» берет новый курс: море новостей из мира пиратов

Монки Д. Луффи, вдохновленный историями о пирате Шанксе Рыжеволосом, надеется отыскать легендарное сокровище Ван-Пис, по преданию, дарующее обладателю власть над морями. Случайно съев дьявольский плод Гому-Гому, он обретает способность растягиваться, как резина, но навсегда теряет возможность плавать. У Луффи нет ни корабля, ни команды, зато есть невероятная сила и несгибаемая решимость. Бесстрашный юноша объединяет вокруг себя людей, готовых разделить его мечту. Вместе они отправляются в приключение, которое бывает лишь раз в жизни. В новой арке действие переносится на остров Эльбаф — землю могучих великанов и один из самых загадочных уголков мира.

Читать Обзор игрового сериала «Ван-Пис» от Netflix
Тем временем Netflix завершает работу над вторым сезоном игрового сериала в той же вселенной. Новые эпизоды с подзаголовком «На пути в Гранд Лайн» выйдут 10 марта. Дату премьеры объявил исполнитель роли Луффи — Иняки Годой, сделав это на японском языке. Экипаж отправится в путь по непредсказуемому маршрут, где их ждут невиданные острова, испытания и неожиданные союзники. В продолжении появятся новые персонажи, давно любимые фанатами: например, Тони Тони Чоппер — милый и храбрый человек-олень, обожающий сладкую вату и мечтающий стать великим доктором.

«Ван-Пис» берет новый курс: море новостей из мира пиратов

Также опубликованы первые иллюстрации спин-оффа «Ван-Пис: Героини». Проект основан на серии ранобэ Дзюна Эсаки с иллюстрациями Саяки Сувы и посвящен женским персонажам пиратской вселенной. На артах — Нами и Робин Нико.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать, как менялся визуальный стиль мультсериала «Ван-Пис» или интервью с автором манги Эйитиро Одой.
