«Ван-Пис» берет новый курс: море новостей из мира пиратов

В новом году легендарное аниме «Ван-Пис
» ждут большие перемены. После завершения арки «Остров Яичная Голова
» в декабре 2025 года сериал уйдет на трехмесячный перерыв и вернется в апреле 2026-го, открыв новую арку — «Остров Эльбаф
». Одновременно изменится формат показа: теперь в течение года будет выходить не более 26 эпизодов, разделенных на два кура. Создатели отмечают, что сокращенный график позволит студии Toei Animation
(«Плач девичьей группы
», «Драконий жемчуг
») повысить качество постановки и точнее передавать ритм оригинальной манги Эйитиро Оды
(«Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона
»). Пока любуемся на обновленные образы Команды Соломенной шляпы.
Монки Д. Луффи
, вдохновленный историями о пирате Шанксе Рыжеволосом, надеется отыскать легендарное сокровище Ван-Пис, по преданию, дарующее обладателю власть над морями. Случайно съев дьявольский плод Гому-Гому, он обретает способность растягиваться, как резина, но навсегда теряет возможность плавать. У Луффи нет ни корабля, ни команды, зато есть невероятная сила и несгибаемая решимость. Бесстрашный юноша объединяет вокруг себя людей, готовых разделить его мечту. Вместе они отправляются в приключение, которое бывает лишь раз в жизни. В новой арке действие переносится на остров Эльбаф — землю могучих великанов и один из самых загадочных уголков мира.
Обзор игрового сериала «Ван-Пис» от Netflix
Тем временем Netflix завершает
работу над вторым сезоном игрового сериала
в той же вселенной. Новые эпизоды с подзаголовком «На пути в Гранд Лайн
» выйдут 10 марта. Дату премьеры объявил исполнитель роли Луффи — Иняки Годой
, сделав это на японском языке
. Экипаж отправится в путь по непредсказуемому маршрут, где их ждут невиданные острова, испытания и неожиданные союзники. В продолжении появятся новые персонажи, давно любимые фанатами: например, Тони Тони Чоппер
— милый и храбрый человек-олень, обожающий сладкую вату и мечтающий стать великим доктором.
Также опубликованы первые иллюстрации спин-оффа «Ван-Пис: Героини
». Проект основан на серии ранобэ Дзюна Эсаки
с иллюстрациями Саяки Сувы
и посвящен женским персонажам
пиратской вселенной. На артах — Нами
и Робин Нико
.
