Пинг-понг требует жертв: Тимоти Шаламе идёт к успеху в трейлере фильма «Марти Великолепный»

В сети состоялась премьера русскоязычного трейлера биографической драмы «Марти Великолепный
» с Тимоти Шаламе
в главной роли. Сюжет картины вдохновлен историей жизни чемпиона по настольному теннису Марти Рейсмана и расскажет о восхождении блестящего игрока, прошедшего путь от любителя до титулованного мастера.
«Марти Великолепный»
Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдет Марти ради своей мечты?
«По сути, мне предстояло сыграть самого себя
, — рассказал Тимоти в интервью The Hollywood Reporter. — Таким я был до того, как начал карьеру. Некоторым людям повезло прийти к успеху случайно или забыть о своих мечтах навсегда. Это не мой путь. Для меня это означало отработать 10 000 часов, бросить колледж, пойти на риск, согласиться на проекты, которые поначалу могли казаться нетрадиционными — решения, которые я принимал в двадцать лет, были довольно радикальными
».
Вместе с Шаламе в фильме сыграли Гвинет Пэлтроу
, Одесса Эзайон
, Фран Дрешер
, Сандра Бернхард
, Абель Феррара
, Спенсер Гранезе
и другие. Режиссером и сценаристом проекта выступил номинант Каннского кинофестиваля Джошуа Сэфди
(«Неограненные алмазы
»).
«Я был в полном восторге от сеттинга при работе над проектом
, — признался режиссёр. — Это было эпичной затеей, охватывающей более 150 персонажей и реплик, множество локаций и невероятно долгих съемочных часов. У меня практически не оставалось времени ни на какие размышления кроме того, какие пять-десять статистов я хотел бы видеть на заднем фоне и как показать их реальными людьми
».
В российский прокат «Марти Великолепный
» выйдет 15 января 2026 года.
