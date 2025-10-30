Кино-Театр.Ру
Пинг-понг требует жертв: Тимоти Шаламе идёт к успеху в трейлере фильма «Марти Великолепный»

30 октября
2025 год

30 октября 2025
В сети состоялась премьера русскоязычного трейлера биографической драмы «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли. Сюжет картины вдохновлен историей жизни чемпиона по настольному теннису Марти Рейсмана и расскажет о восхождении блестящего игрока, прошедшего путь от любителя до титулованного мастера.

«Марти Великолепный»

Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдет Марти ради своей мечты?

«По сути, мне предстояло сыграть самого себя, — рассказал Тимоти в интервью The Hollywood Reporter. — Таким я был до того, как начал карьеру. Некоторым людям повезло прийти к успеху случайно или забыть о своих мечтах навсегда. Это не мой путь. Для меня это означало отработать 10 000 часов, бросить колледж, пойти на риск, согласиться на проекты, которые поначалу могли казаться нетрадиционными — решения, которые я принимал в двадцать лет, были довольно радикальными».

Вместе с Шаламе в фильме сыграли Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Фран Дрешер, Сандра Бернхард, Абель Феррара, Спенсер Гранезе и другие. Режиссером и сценаристом проекта выступил номинант Каннского кинофестиваля Джошуа СэфдиНеограненные алмазы»).

«Я был в полном восторге от сеттинга при работе над проектом, — признался режиссёр. — Это было эпичной затеей, охватывающей более 150 персонажей и реплик, множество локаций и невероятно долгих съемочных часов. У меня практически не оставалось времени ни на какие размышления кроме того, какие пять-десять статистов я хотел бы видеть на заднем фоне и как показать их реальными людьми».

В российский прокат «Марти Великолепный» выйдет 15 января 2026 года.
№ 8
Мария_2191   31.10.2025 - 22:45
Все люди разные и вкусы у них такие же, может кому то Шаломе и нравится, а кому то нет. НО...мне по внешности он как-то не очень. Да и видела его в парочке фильмов - как раз таки он и испортил их своим... читать далее>>
№ 7
Lomova_E (Шахты)   31.10.2025 - 14:01
Я тоже не понимаю всеобщего обожания этого актера. Не вижу в нем каких-то нереальных актерских талантов. Есть актеры намного сильнее и интереснее его. читать далее>>
№ 6
Вячеслав Щербин   30.10.2025 - 19:50
... Его "игра" это либо ходить бревном весь фильм, либо сопли развозить. Моё "сердце" (а точнее правое полушарие мозга, отвечающее за эмоциональное восприятие) от его физиономии и... читать далее>>
№ 5
vikapikaa (Самара)   30.10.2025 - 14:54
Тимоти Шаламе в биографической драме - уже повод посмотреть! Тема настольного тенниса необычная, но интересно, как ее раскроют. Что-то мне подсказывает, что фильм соберет хорошую кассу. читать далее>>
№ 4
vikapikaa (Самара)   30.10.2025 - 14:53
... Вы совершенно неправы! Тимоти Шаламе - талантливый актер с огромным потенциалом. Его игра глубокая и эмоциональная, он способен передать самые тонкие нюансы характера персонажа. Убедитесь сами,... читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
