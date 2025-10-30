Егор Кончаловский и Евгений Водолазкин расскажут об «Авиаторе» на фестивале экранизаций «Читка 4.0»

На фестивале экранизаций «Читка 4.0» 10 ноября состоится презентация фильма Егора Кончаловского «Авиатор». В рамках мероприятия будут представлены эксклюзивные видеофрагменты, а также состоится встреча с творческой группой проекта. Картина выходит в широкий прокат 20 ноября, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
«Читка 4.0» является главной площадкой бизнес-диалога между издательствами и кинопроизводством. Гости мероприятия смогут не только первыми увидеть фрагменты ленты еще до премьеры, но и лично обсудить новую картину с режиссером Егором Кончаловским, автором романа-бестселлера Евгением Водолазкиным и продюсером Сергеем Катышевым. Творческая команда разберет, чем фильм «Авиатор» отличается от литературной версии, расскажет о работе над сценарием и о процессе съемок, а главное — ответит на все вопросы гостей. Живой диалог станет прологом к долгожданному выходу фильма на большой экран. Перед презентацией также состоится открытая творческая встреча с писателем Евгением Водолазкиным.
Сюжет фильма разворачивается в 2026 году. Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие. И в этом ему сможет помочь только любовь, оставшаяся вне времени.
обсуждение >>