Егор Кончаловский и Евгений Водолазкин расскажут об «Авиаторе» на фестивале экранизаций «Читка 4.0»

30 октября
2025 год

30 октября 2025
На фестивале экранизаций «Читка 4.0» 10 ноября состоится презентация фильма Егора Кончаловского «Авиатор». В рамках мероприятия будут представлены эксклюзивные видеофрагменты, а также состоится встреча с творческой группой проекта. Картина выходит в широкий прокат 20 ноября, уточняет пресс-служба смотра.

Егор Кончаловский и Евгений Водолазкин расскажут об «Авиаторе» на фестивале экранизаций «Читка 4.0»
фото: пресс-служба фестиваля

«Читка 4.0» является главной площадкой бизнес-диалога между издательствами и кинопроизводством. Гости мероприятия смогут не только первыми увидеть фрагменты ленты еще до премьеры, но и лично обсудить новую картину с режиссером Егором Кончаловским, автором романа-бестселлера Евгением Водолазкиным и продюсером Сергеем Катышевым. Творческая команда разберет, чем фильм «Авиатор» отличается от литературной версии, расскажет о работе над сценарием и о процессе съемок, а главное — ответит на все вопросы гостей. Живой диалог станет прологом к долгожданному выходу фильма на большой экран. Перед презентацией также состоится открытая творческая встреча с писателем Евгением Водолазкиным.

Сюжет фильма разворачивается в 2026 году. Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие. И в этом ему сможет помочь только любовь, оставшаяся вне времени.

В киноадаптации сыграли Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский, Илья Коробко, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Евгения Добровольская, Антон Шагин, Виталий Кищенко, Алексей Кравченко, Игорь Миркурбанов, Валерий Баринов, Сергей Барковский и другие актеры.

Фестиваль экранизаций пройдет в Москве 10-11 ноября. Смотр представит новейшие проекты экранизаций в кино и сериалах, а также литературные новинки, имеющие потенциал для воплощения на экране.
№ 1
vikapikaa (Самара)   30.10.2025 - 14:57
Даже трейлер не впечатлил особо. Уж больно много пафосных фильмов нынче снимают. Покажут какую-нибудь сентиментальную мелодраму с наукообразными вставками и назовут научной фантастикой. читать далее>>
персоны
Валерий БариновСергей БарковскийЕвгений ВодолазкинАлександр Горбатов (II)Евгения ДобровольскаяВиталий КищенкоЕгор КончаловскийИлья КоробкоАлексей КравченкоДарья КукарскихИгорь МиркурбановИрина ПеговаЕвгений СтычкинКонстантин ХабенскийАнтон ШагинСофья Эрнст
фильмы
Авиатор

