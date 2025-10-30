Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Михаил Трухин возомнил себя «Цезарем»

30 октября
2025 год

30 октября 2025
Михаил Трухин, Екатерина Стулова, Ольга Медынич, Ксения Теплова, Борис Каморзин и Андрей Курносов приступили к съемкам в восьмисерийной комедии СТС «Цезарь», сообщает пресс-служба телеканала.

Михаил Трухин возомнил себя «Цезарем»
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету Геша Коростылев (Трухин) работает охранником в областной администрации и воспитывает дочь с женой Люсей (Стулова). Всю жизнь он терпит насмешки со стороны других, ведь так ничего и не достиг. Все меняется, когда Геша узнает, что его прадедушкой был полковник Цеза́рь. То, что ударение падает на другой слог, не смущает охранника, ведь он уже домыслил, что свой род ведет от знаменитого римского полководца. Геша решает, что «потомку» легендарной личности нельзя жить как прежде, поэтому уходит из дома, встречает любовь в лице бизнесвумен Клеопатры (Медынич) и находит новое призвание — помогать деревенским. «Геша — безотказный добряк и большой ребенок, который попадает в довольно агрессивную среду чиновничества, коррупции и закостенелости системы. И вот это соприкосновение рождает определенные ситуации, — размышляет Михаил Трухин. — Это история человека, начавшего думать, героя, который ранее был погружен в быт и малооплачиваемую работу, но потом решает разорвать этот порочный круг. В моей жизни такая ситуация случилась в тридцать три, когда я поменял очень многое».

В сериале персонаж Михаила пройдет путь от охранника Геши в джинсах и старой куртке до уважаемого чиновника Геннадия Юрьевича в костюме. «Сначала это мужчина, которого все привыкли не замечать. Силуэт мягкий, размытый, будто персонаж хочет слиться с толпой. Но потом формируется образ уверенного в себе человека. Пиджак мгновенно меняет силуэт: плечи становятся четче, спина прямее, появляется строгость, собранность и резкость линий», — рассуждает художник по костюмам Евгения Макеева.

Михаил Трухин возомнил себя «Цезарем»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Трухин также примерит образ Цезаря: по сюжету римский полководец появляется как видение, проводник и внутренний голос героя. Эффектные преображения ждут и Ольгу Медынич: актриса станет жгучей брюнеткой Клеопатрой, которая носит леопардовый принт.

Съемки пройдут в Минске, поселках Усяж, Озеро и Черницкий, на берегу реки Ислочь и в других местах Беларуси. «Нам хочется создать легкое романтическое настроение с советским шлейфом. Контрастно покажем прежний мир героя и его новый деревенский, с природой и насыщенными фактурами», — говорит режиссер Илья Фарфель.
№ 1
vikapikaa (Самара)   30.10.2025 - 14:55
Опять Трухину досталась роль доброго простачка. Хотя признаюсь честно, тут он выглядит убедительно, да и сюжет вроде интересный. Надо глянуть хотя бы первую серию. читать далее>>
СТС
персоны
Борис КаморзинАндрей КурносовЕвгения Макеева (II)Ольга МедыничЕкатерина СтуловаКсения ТепловаМихаил ТрухинИлья Фарфель
фильмы
Цезарь

Где снимали? Выпуск «Якутия»

