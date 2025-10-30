Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роман Курцын, Кирилл Плетнев и Полина Максимова помогут малышу стать каратистом

30 октября
2025 год

Новости кино >>
30 октября 2025
В Пятигорске снимают семейный экшен «Малыш-каратист» с участием Романа Курцына, Кирилла Плетнева и Полины Максимовой. Кинотеатральный релиз картины производства кинокомпании «Берг Саунд» запланирован на 2026 год, уточняет пресс-служба фильма.

Роман Курцын, Кирилл Плетнев и Полина Максимова помогут малышу стать каратистом
фото: пресс-служба фильма

Продюсерами спортивной ленты выступили Михаил Погосов и Роман Курцын, режиссерское кресло занял Алексей Алферов. В основу концепции фильма легла личная биография Курцына, исполняющего одну из ключевых ролей. «Идея возникла очень давно. Это своего рода эпизод из моего детства, рассказанный через художественное кино. Все переживания нашего главного героя, мальчика Сашки, — это моменты, которые я сам испытал в детстве. Мне очень хотелось поделиться этой историей», — рассказал актер.

По сюжету 12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьные травли и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик сталкивается с полным отчаянием. В поисках силы он находит увлечение — карате, где строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, развивать характер и обрести внутреннюю силу. «В работе над фильмом "Малыш-каратист" мы также обратились к воспоминаниям о просмотре легендарной ленты 1984 года — "Парень-каратист", которая стала частью нашего детства и оставила неизгладимый след в сердцах многих. Несмотря на то, что наши сюжеты различны и каждая история уникальна, мы стремились отразить дух той эпохи и ту самую атмосферу спортивной романтики, окружавшую нас в далекие восьмидесятые. Наша цель — не просто создать фильм, а передать послание о дружбе, искренности, упорстве и мечте, вдохновляя новое поколение так же, как когда-то вдохновляли нас», — говорит генеральный продюсер Михаил Погосов.

Читать интервью Роман Курцын: «Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро»
В картине также снимается боец MMA Магомед Исмаилов. Главные детские роли исполняют Мирон Проворов и дебютанты полного метра, призеры многочисленных спортивных соревнований — Алина Соколова, Мафтун Саидисрибов и Маргарита Харитонова. Всего в фильме задействовано более 70 детей — каратисты, акробаты, каскадеры и танцоры, представляющие организации «Бросок кобры», «Яр Фильм» и «Ханна».

Основной блок натурных съемок проходит в Пятигорске. На возвышенности построено додзе в японском стиле, с которого открывается живописный вид на весь город. Лента затронет такие проблемы современного общества, как буллинг, поиск своего места и трудности построения доверительных отношений. По словам Михаила Погосова, «"Малыш-каратист" — первый семейный экшен про боевые искусства в российском кино. Это мотивационная история для молодого поколения о дружбе, в которой добро — не просто слово, а сила, помогающая защищать свои права. Уверен, что фильм послужит правильным ориентиром для молодежи и вдохновит многих не только на спортивные достижения, но и поможет в преодолении социальных трудностей».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Полина Максимова и Роман Курцын отправятся в «Родительский дом»
Полина Максимова и Роман Курцин сыграют семейную пару на грани развода
персоны
Алексей Алфёров (II)Магомед ИсмаиловРоман КурцынПолина МаксимоваКирилл ПлетнёвМихаил ПогосовМирон ПроворовМафтун Саидисрибов
фильмы
Малыш-каратистПарень-каратист

фотографии >>
Роман Курцын, Кирилл Плетнев и Полина Максимова помогут малышу стать каратистом фотографии
Роман Курцын, Кирилл Плетнев и Полина Максимова помогут малышу стать каратистом фотографии
Роман Курцын, Кирилл Плетнев и Полина Максимова помогут малышу стать каратистом фотографии
Роман Курцын, Кирилл Плетнев и Полина Максимова помогут малышу стать каратистом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.
Якуб Ахмедов
29 октября ушёл из жизни актёр Якуб Ахмедов.
Костас Сморигинас
29 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.

День рождения >>

Александр Васильев
Владимир Гуляев
Зинаида Дехтярёва
Сергей Ларин
Сергей Лесогоров
Ромуальд Макаренко
Елена Медведева
Анатолий Смиранин (III)
Иван Янковский
Сара Картер
Ниа Лонг
Кевин Поллак
Ольга Субарри
Генри Уинклер
Джейн Хейтмейер
Джоанна Шимкус
все родившиеся 30 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Папины дочки. Мама вернулась
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Паромщик
драмеди
Россия, 2025
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram