Роман Курцын, Кирилл Плетнев и Полина Максимова помогут малышу стать каратистом

Продюсерами спортивной ленты выступили Михаил Погосов и Роман Курцын, режиссерское кресло занял Алексей Алферов. В основу концепции фильма легла личная биография Курцына, исполняющего одну из ключевых ролей. «Идея возникла очень давно. Это своего рода эпизод из моего детства, рассказанный через художественное кино. Все переживания нашего главного героя, мальчика Сашки, — это моменты, которые я сам испытал в детстве. Мне очень хотелось поделиться этой историей», — рассказал актер.
По сюжету 12-летний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьные травли и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик сталкивается с полным отчаянием. В поисках силы он находит увлечение — карате, где строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, развивать характер и обрести внутреннюю силу. «В работе над фильмом "Малыш-каратист" мы также обратились к воспоминаниям о просмотре легендарной ленты 1984 года — "Парень-каратист", которая стала частью нашего детства и оставила неизгладимый след в сердцах многих. Несмотря на то, что наши сюжеты различны и каждая история уникальна, мы стремились отразить дух той эпохи и ту самую атмосферу спортивной романтики, окружавшую нас в далекие восьмидесятые. Наша цель — не просто создать фильм, а передать послание о дружбе, искренности, упорстве и мечте, вдохновляя новое поколение так же, как когда-то вдохновляли нас», — говорит генеральный продюсер Михаил Погосов.
Основной блок натурных съемок проходит в Пятигорске. На возвышенности построено додзе в японском стиле, с которого открывается живописный вид на весь город. Лента затронет такие проблемы современного общества, как буллинг, поиск своего места и трудности построения доверительных отношений. По словам Михаила Погосова, «"Малыш-каратист" — первый семейный экшен про боевые искусства в российском кино. Это мотивационная история для молодого поколения о дружбе, в которой добро — не просто слово, а сила, помогающая защищать свои права. Уверен, что фильм послужит правильным ориентиром для молодежи и вдохновит многих не только на спортивные достижения, но и поможет в преодолении социальных трудностей».
