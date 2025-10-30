Объявлена дата премьеры второго сезона «Пингвинов моей мамы» с Макаром Хлебниковым

что почитать?

Падчерица и бывшая жена рассказали о неадекватном поведении актера

«Бегал за мамой с шампуром и пытался убить»: Михаила Казакова обвинили в домашнем насилии

Интервью

Павел Чинарёв: «Мне нравится, что я не зацикливаюсь на формате»

Актер – о «Мажоре в Дубае», любви к автомобилям и боям, а также нехватке режиссерского кино