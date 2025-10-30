Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Объявлена дата премьеры второго сезона «Пингвинов моей мамы» с Макаром Хлебниковым

30 октября
2025 год

30 октября 2025
Премьера второго сезона «Пингвинов моей мамы» состоится 14 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion. Согласно пресс-службе компании «МТС», в продолжении зрителей ждут как уже знакомые герои, так и новые лица. В сериале снялись Макар Хлебников, Александра Урсуляк, Алексей Агранович, Платон Саввин, Петр Баранчеев, Анастасия Имамова и Елизавета Ищенко.

Объявлена дата премьеры второго сезона «Пингвинов моей мамы» с Макаром Хлебниковым
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам Александры Урсуляк, в первом сезоне ее «героиня Лена – женщина с некоторыми явно непроработанными психлогическими кризисами. Во втором она еще и беременна, что добавляет ей тревожности. Еще переезд в новый дом, ремонт, дети растут и вместе с ними и проблемы, которых становится только больше. В общем, во втором сезоне ситуация только становится острее. Моя роль во втором сезоне нарастила и комичности, и в тоже время драматизма. Кроме понятных бытовых сцен, в новом сезон есть несколько очень серьезных, эмоциональных эпизодов. Я волновалась, готовилась, нервничала. И, когда мы снимали эти сцены, я постаралась на все сто процентов. Уехала с площадки зареванная, но с чувством выполненного долга».

Главный герой Гоша повзрослел: теперь он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на съем квартиры. Родители погружены в переезд в новый дом — «маминых пингвинов» становится все больше. Тем временем дети растут и находят свои таланты. Соню приглашают на фестиваль детской анимации в Турции, но родителям не до нее. В итоге она отправляется туда под присмотром братьев, и к путешествию вынужденно присоединяется Гоша. Совместное приключение откроет подросткам жизнь с новой стороны: впервые без взрослых, они пробуют дружбу, влюбленности, смелые поступки и первые разочарования. Главное открытие героев — семья это не то, что ограничивает, а то, что делает сильнее.

Читать рецензию Я не хочу братика: Как «Пингвины моей мамы» помогут детям и взрослым понимать друг друга
«Во втором сезоне Гоше — 20, но это не значит, что он повзрослел и проблемы исчезли, просто они стали другие. Я был действительно рад вернуться к этому проекту, он очень мне дорог — я с него начинал и делали его близкие и любимые мной люди, и я рад был увидеть их и встретиться вновь. Мы снимали в Москве и Турции весной. В Москве было еще холодно, а в Турции уже тепло, но не жарко. Мне особенно запомнились съемки в бухте с черным песком, где-то в окрестностях Фетхия. Я с удовольствием гонял по побережью на мопеде, выслушивая каждый раз наставления агента и исполнительных продюсеров, что нужно быть острожным на дорогах (хотя близкие на дадут соврать, я аккуратный водитель). Все вздохнули с облегчением, когда я вернулся в Москву. Мы все провели роскошное время вместе, и я был рад этой новой встрече и круто, что мы наконец-то сыграли вместе с Лизой Ищенко — мы ведь оба давно знакомы», — рассказал Макар Хлебников.

Во втором сезоне особенно ощутимо, как сериал исследует юмор и самоиронию как форму взросления. Шутки, написанные комиком Евгением Сидоровым, становятся способом говорить о настоящей боли и тревоге Гоши, который учится справляться со взрослыми проблемами. Смех помогает герою и зрителю увидеть сложное без морализаторства — как естественную часть роста.

«Пингвины моей мамы-2»

Лиза Ищенко «с удовольствием смотрела первый сезон "Пингвинов моей мамы" и являюсь его большой фанаткой. Второй сезон привлек меня тем, что я могла попробовать себя в новой грани, с новой историей и с волшебной командой, которая в любви создавала очень интересный проект. Моя героиня Вика — это жгучее комбо двух стихий, огня и воды, поэтому я окунулась и полностью пропиталась ею на съемках. Я менялась на глазах, и близкие мне люди на съемочный площадке удивлялись, какой вулканический характер я могу показать. Я давно хотела поработать с Макаром, потому что мы давно знакомы — и, как раз, звезды сошлись».
Поиск по меткам
KION
персоны
Алексей АграновичПётр БаранчеевАнастасия ИмамоваЕлизавета ИщенкоНаталия МещаниноваПлатон СаввинЕвгений Сидоров (II)Александра УрсулякМакар Хлебников
фильмы
Пингвины моей мамыПингвины моей мамы-2

что почитать?