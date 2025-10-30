Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Четвертый фестиваль «Зимний» представит зрителям «Выбор программного директора»

30 октября
2025 год

30 октября 2025
В программу Четвертого Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, включена новая секция — «Выбор программного директора», где отборщики ведущих российских фестивалей представят по одному фильму, к которому хотели бы привлечь особое внимание зрителей. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

фото: пресс-служба фестиваля

По словам программного директора кинофестиваля Натальи Мокрицкой, «это особый формат закрытия российского фестивального киносезона, этакий Фестиваль фестивалей: мы пригласили программных директоров четырех крупных российских фестивалей — "Окно в Европу", "Дух огня", "Новое движение" и "Короче". Один из ключевых людей фестиваля — программный директор — представит фильм из программы своего фестиваля, выбранный им как его личное главное открытие или недооцененную работу прошедшего года, и расскажет о том, чем запомнился его фестиваль в этом сезоне. Так мы хотим подвести итоги, собрать воедино профессиональный взгляд на российское кино 2025 года и создать праздничное, но содержательное пространство общения между фестивалями, авторами и зрителями».

В секции зрители увидят четыре фильма. «Взрослого сына» Ивана Шкундова выбрала программный директор фестиваля короткометражного и дебютного кино Ситора Алиева, «Жемчуг» Тинатин Баркалая стал выбором программного директора фестиваля российского кино «Окно в Европу» Андрея Апостолова, о «Неподвижных звездах» Ивана Курбакова расскажет программный директор фестиваля молодого кино «Новое движение» Вадим Рутковский, а Петр Шепотинник представит зрителям «Северную станцию» Сергея Овечко, участвовавшую в Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». Показы пройдут с 1 по 7 декабря в кинотеатре «Художественный».

В рамках этой программы пройдет круглый стол, где соберутся руководители крупнейших российских фестивалей, режиссеры и продюсеры, чтобы обсудить актуальные тенденции в киноиндустрии, обменяться опытом и рассказать об особенностях своих фестивалей. «Запуская эту программу впервые в этом году, мы видим в ней большой потенциал и планируем развивать ее дальше. Да, фестивали, как и в любой другой индустрии, конкурируют между собой — но для меня, как для продюсера, гораздо важнее другое. Все мы делаем одно общее дело: развиваем российское кино, продвигаем авторов, создаём пространство, где режиссеры могут расти, снимать и идти вперед. "Зимний" проходит в конце года, и мы считаем своей миссией — стать той площадкой, где фестивали смогут рассказать о себе широкой аудитории, поделиться своими открытиями и опытом. В этом году мы пригласили четыре фестиваля, но, безусловно, их гораздо больше. И уже в следующем году мы намерены расширить фестивальную географию, сделать этот формат еще масштабнее и представительнее», — говорит генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

Кроме того, вне конкурса на киносмотре будет показан цикл фильмов к 80-летию Никиты Михалкова. Показ пройдет в «Иллюзионе» с 1 по 3 декабря. В программу вошли курсовая работа режиссера «И эти губы, и глаза зеленые», дипломная работа «Спокойный день в конце войны», отмечающая в этом году 50-летие «Раба любви» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». А в честь 80-летия Великой Победы состоится спецпоказ фильма Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь».
