Четвертый фестиваль «Зимний» представит зрителям «Выбор программного директора»

В программу Четвертого Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, включена новая секция — «Выбор программного директора», где отборщики ведущих российских фестивалей представят по одному фильму, к которому хотели бы привлечь особое внимание зрителей. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
По словам программного директора кинофестиваля Натальи Мокрицкой, «это особый формат закрытия российского фестивального киносезона, этакий Фестиваль фестивалей: мы пригласили программных директоров четырех крупных российских фестивалей — "Окно в Европу", "Дух огня", "Новое движение" и "Короче". Один из ключевых людей фестиваля — программный директор — представит фильм из программы своего фестиваля, выбранный им как его личное главное открытие или недооцененную работу прошедшего года, и расскажет о том, чем запомнился его фестиваль в этом сезоне. Так мы хотим подвести итоги, собрать воедино профессиональный взгляд на российское кино 2025 года и создать праздничное, но содержательное пространство общения между фестивалями, авторами и зрителями».
В рамках этой программы пройдет круглый стол, где соберутся руководители крупнейших российских фестивалей, режиссеры и продюсеры, чтобы обсудить актуальные тенденции в киноиндустрии, обменяться опытом и рассказать об особенностях своих фестивалей. «Запуская эту программу впервые в этом году, мы видим в ней большой потенциал и планируем развивать ее дальше. Да, фестивали, как и в любой другой индустрии, конкурируют между собой — но для меня, как для продюсера, гораздо важнее другое. Все мы делаем одно общее дело: развиваем российское кино, продвигаем авторов, создаём пространство, где режиссеры могут расти, снимать и идти вперед. "Зимний" проходит в конце года, и мы считаем своей миссией — стать той площадкой, где фестивали смогут рассказать о себе широкой аудитории, поделиться своими открытиями и опытом. В этом году мы пригласили четыре фестиваля, но, безусловно, их гораздо больше. И уже в следующем году мы намерены расширить фестивальную географию, сделать этот формат еще масштабнее и представительнее», — говорит генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.
