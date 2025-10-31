Кино-Театр.Ру
«Нужно делать всё, чтобы подобное зло никогда не повторилось»: Максим Стоянов, Зоя Бербер и другие актеры о сериале «Душегубы. 1989»

31 октября
2025 год

31 октября 2025
В онлайн-кинотеатре Амедиатека 1 ноября выходят финальные серии детектива «Душегубы. 1989», в котором следователь по особо важным делам Леонид Ипатьев пытается выяснить, как между собой связаны убийства, совершенные в 1984 году и жуткие события конца 1980-х. «Душегубы. 1989» — совместный проект телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Амедиатека, снятый кинокомпанией «Амедиа Продакшн». В специальном видео о проекте рассказывают исполнители главных ролей – Сергей Марин, Максим Стоянов, Сергей Епишев, Кирилл Новышев, Виктория Корлякова и Зоя Бербер.

«Нужно делать всё, чтобы подобное зло никогда не повторилось»: Максим Стоянов, Зоя Бербер и другие актеры о сериале «Душегубы. 1989»
фото: "Душегубы.1989"/НТВ/Амедиатека

В 1984-м на домашней вечеринке Николай Самойлов (Евгений Харитонов) безжалостно убивает женщину. Шокированные милиционеры находят его в крови: неужели убийца —людоед? Самойлов пользуется замешательством оперативников и сбегает. Но московскому следователю Максиму Ковальскому (Максим Стоянов) удается поймать убийцу: его арестовывают, а Ковальский доказывает, что Самойлов — тот самый маньяк, которого они искали два года и на счету которого семь жертв.

«Мы исследуем страшный опыт, пытаемся понять причину, почему так произошло, как человечество дошло до этой точки и почему конкретно этот человек позволяет делать такие страшные вещи с другими. Про это нужно говорить, но под таким углом, чтобы наши дети понимали, что было такое зло и нужно делать все, чтобы оно больше никогда не повторилось», – уверен Максим Стоянов.



В 1989 году, который становится главным для второго сезона «Душегубов», Самойлов находится в психбольнице и обследуется в институте Сербского в Москве. Известный психиатр Баженов (Сергей Епишев) лечит его уникальным методом, основанным на сочетании антипсихотических препаратов, гипноза и разговорной терапии. Баженов искренне верит в то, что маньяк исцелился. И даже готовит его к выписке, несмотря на то, что другие врачи против. Во время очередной транспортировки из института в психбольницу Самойлову удается сбежать.

«В итоге душегубом оказывается не только сам маньяк, но и окружающие. Необязательно эта маникальность должна проявляться в изнасилованиях, поеданиях частей тела и разных убийствах, но и часто психологическая маниакальность существует – токсичное поведение, вампиризм, одержимость какими-то собственными демонами не переходит в форму трупов, но тем не менее убивает людей, которые находятся рядом. И мой герой тоже в некотором роде маньяк. Маньяк своих амбиций, своего эго», – отмечает Сергей Епишев.

Роль коллеги Баженова – доктора Ларисы Корзун, которая пытается предотвратить освобождение преступника, – сыграла Виктория Корлякова, которая считает, что в сериале главной является не только детективная составляющая, но и отношения между героями.

«Мне всегда интересно наблюдать за взаимоотношениями людей – мужчины и женщины, родителей и детей. Расследования и маньяки – это некий бонус, хотя детектив настроен именно на раскручивание линии следствия. Это тоже интересно, но люди и их отношения прежде всего», – говорит Корлякова.

«Нужно делать всё, чтобы подобное зло никогда не повторилось»: Максим Стоянов, Зоя Бербер и другие актеры о сериале «Душегубы. 1989»
фото: "Душегубы.1989"/НТВ/Амедиатека

С ней солидарна и актриса Зоя Бербер, сыгравшая в «Душегубах. 1989» жену следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева: «Мне кажется, что через отношения мы показываем, что маньяком может стать каждый. И чтобы этого не случилось главное выстраивать взаимоотношения на честности, справедливости, открытости себя миру».

Ипатьева, в первом сезоне раскрывшего дело «витебского душителя» привлекают к расследованию, когда в Московской области рабочий завода Гаврилов (Филипп Азаров) получает посылку, в ней — голова женщины с выколотыми глазами, а рядом записка с угрозами и требованием денег. Всё указывает на то, что это дело рук Самойлова, но именно Ипатьеву вместе с Ковальским нужно разобраться, так ли это. Поиски Самойлова приводят к шокирующим открытиям, а жизнь многих людей, в том числе родных и близких двух следователей, впрочем, как и их собственная, оказывается под угрозой.

«Это классический детектив, который происходит во времена заката Советского Союза. То, что долго строили, начинает рушиться. Не только вокруг, но и внутри людей происходят перемены. На некоторых это влияет особым образом», – подчеркивает Сергей Марин.

«Нужно делать всё, чтобы подобное зло никогда не повторилось»: Максим Стоянов, Зоя Бербер и другие актеры о сериале «Душегубы. 1989»
фото: "Душегубы.1989"/НТВ/Амедиатека

Второй сезон ретродетектива «Душегубы» снят по мотивам реальных преступлений серийных маньяков — Николая Джумагалиева, известного как первый советский маньяк-каннибал, и Александра Скрынника, которого еще называют «молдавским Чикатило». Основное количество преступлений они совершили в 1979–1980 годах: один орудовал в Казахской ССР, насиловал и убивал женщин, а затем пил их кровь и ел плоть, второй орудовал в Молдавской ССР, убивая и расчленяя девушек. Изначально у следствия была версия, что все убийства совершил один Джумагалиев, но впоследствии было доказано, что к преступлениям в Кишиневе тот не имел никакого отношения. В итоге Джумагалиев был признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрическую больницу, откуда сбежал после восьми лет пребывания, но снова был пойман и помещен в лечебницу, где находится до сих пор. Александр Скрынник был арестован и приговорен к смертной казни в 1981 году.

«Мы не должны восхвалять того, кто это делает, мы должны сочувствовать тем, кому, к сожалению, пришлось с этим столкнуться», – заключает актер Кирилл Новышев, который сыграл неопытного оперативника, помогающего в поиске преступника следователям Ипатьеву и Ковальскому.

Все серии «Душегубов.1989» будут доступны для просмотра в Амедиатеке 1 ноября.

«Душегубы. 1989»
№ 1
vikapikaa (Самара)   31.10.2025 - 11:47
Тема тяжелая, но важная. Сериал заставляет задуматься о том, как зло может скрываться в самых неожиданных местах. Хотя иногда кажется, что акцент слишком сильно смещен в сторону детективной составляющей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Филипп АзаровЗоя БерберСергей ЕпишевВиктория КорляковаСергей МаринКирилл НовышевМаксим СтояновЕвгений Харитонов
фильмы
ДушегубыДушегубы. 1989

"Душегубы. 1989" (2025)
"Душегубы. 1989" (2025)
"Душегубы. 1989" (2025)
"Душегубы. 1989" (2025)
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram