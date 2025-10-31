Кино-Театр.Ру
Ключевые издательства России представят книги для экранизации на питчинге фестиваля «Читка 4.0»

31 октября
2025 год

31 октября 2025
Более 15 ведущих российских издательств примут участие в питчинге литературных прав в рамках фестиваля экранизаций и форума кино и литературы «Читка 4.0», который пройдет в Москве 10–11 ноября. Они представят эксклюзивные книжные новинки с открытыми правами, сообщает пресс-служба смотра.

Ключевые издательства России представят книги для экранизации на питчинге фестиваля «Читка 4.0»
фото: пресс-служба смотра

Организатор фестиваля Red Carpet Studio ежегодно собирает представителей книжной и киноиндустрии, которые представляют новейшие проекты экранизаций в кино и сериалах, а также литературные новинки, имеющие потенциал для воплощения на экране. В этом году в традиционном литературном питчинге примут участие основные игроки книжного рынка – издательства АСТ, «Эксмо», «Черным-бело», Like Book, Popcorn Books, «Азбука», Mainstream, «Аванта», «МИФ», Clever, «Полынь», «КомпасГид», «Мозаика kids» и другие. Презентовать произведения будут представители издательств и лично авторы, в числе которых: Надежда Ожигина, Гульшат Абдеева, Алекс Хилл, Алена Филипенко, Ива Александрова, Юля Артеева, Екатерина Авсянникова, Стейс Крамер, Наталья Ремиш, Марина Беляева, Екатерина Стрингель, Дарья Герасимова, Ольга Попова и другие. Питчинг пройдет 10 ноября, попасть на него можно по аккредитации на сайте фестиваля.

Авторы и редакторы представят свои проекты в формате быстрых пятиминутных презентаций, чтобы заинтересовать киностудии и онлайн-платформы. В питчинге примут участие литературные произведения с открытыми правами, охватывающие широкий спектр жанров — от детских приключений до young adult, фэнтези и нон-фикшн. Участники индустрии смогут напрямую обсудить с авторами сюжетные линии, потенциальные интерпретации и форматы экранизации, а также согласовать приобретение прав. Для зрителей питчинг станет возможностью узнать, какие истории сегодня волнуют читателей, и проследить ключевые тренды в литературной и киноиндустрии.

Проекты оценит экспертное жюри, которое выберет победителя в номинации «Самый перспективный литературный проект для экранизации». В жюри литературного питчинга традиционно входят представители редакторских групп онлайн-платформ, телеканалов, Института развития интернета, представители продакшн и кинокомпаний.

Ключевые издательства России представят книги для экранизации на питчинге фестиваля «Читка 4.0»
фото: пресс-служба смотра

В рамках деловой программы форума также пройдут актуальные дискуссии и круглые столы. Одной из тем обсуждений станет один из сегодняшних трендов экранизация non-fiction, а также пройдет дискуссия на тему «Как влюбить аудиторию в своего героя: продвижение литературных и кинопроектов».

Конкурсная программа фестиваля состоит из двух блоков. В первый войдут проекты экранизаций российских книг в кино и сериалах, которые находятся в разработке, во втором блоке будут представлены проекты экранизаций с готовым девелопментом. Конкурсная программа фестиваля будет объявлена позднее.
Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Лидия Мартин   31.10.2025 - 15:59
Здорово, что есть такие мероприятия! Хочется увидеть свежие идеи и понять, какие темы сейчас актуальны для экранизаций. читать далее>>
№ 2
MJ2002 (Пермь)   31.10.2025 - 14:08
С нетерпением жду "Читку 4.0"! Интересно узнать, какие книжные новинки могут стать экранизациями. Среди перечисленных издательств - мои любимые, буду следить за событиями)) читать далее>>
№ 1
Lomova_E (Шахты)   31.10.2025 - 13:37
Я даже не знала, что такие мероприятия бывают. И на мой взгляд они очень нужны. Это шаг на встречу будущему читающему поколению. Отличный вариант завлечь на новые произведения и замотивировать на чтение. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
