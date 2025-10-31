Антон Васильев и Анна Снаткина снялись в танцевальной драме «Джайв»

Соревнования по спортивным танцам ― это всегда невероятные эмоции, красота движения и захватывающий, непредсказуемый сюжет, где амбициозные новички в одночасье могут сместить с пьедестала главных суперзвезд. Но настоящая драма разворачивается за кулисами соревнований, когда на первый план выходят не только мастерство и талант, но и человеческие отношения. Когда бессменные чемпионы по бальной латине покидают пьедестал, лучшие танцоры страны с удвоенной силой включаются в гонку за первое место. Но легендарный тренер Дмитрий Смирнов (Антон Васильев) делает неожиданный ход: разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру – парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать. Этот рискованный шаг переворачивает игру, заставляя каждого выбрать – бороться до конца или отступить, когда ставки станут слишком высоки.
«Эти съемки научили меня терпению. Так как мы рассказываем историю про танцы, нам было важно выстроить хореографию не только танцевальных, но и бытовых эпизодов. Поэтому мы очень много снимали длинными однокадровыми сценами, нам был интересен внутрикадровый монтаж: чтобы артисты сами могли укрупняться, отдаляться, заходить и уходить из одного пространства в другое. И это требует терпения. Часто хочется сказать: стоп! Давайте мы перейдем на «восьмерки», да и этот дубль уже был достойным… Но нет, мы старались доводить до идеала наши однокадровые сцены. Это были драйвовые и мощные съемки. Это было джайвово! Все артисты с большим энтузиазмом подключались, придумывали, репетировали, приносили различные решения. Получилась ансамблевая история, которую мы снимали, пританцовывая и вальсируя», — рассказывает Данил Чащин.
«Самое джайвовое, что случилось в этом проекте, это то, что он случился. Потому что в детстве, давным-давно, в 8 лет, я пошел на бальные танцы и даже подумать не мог, что спустя 19 лет мне это пригодится в кино. Это очень редкий случай, один из первых, когда про бальные танцы снимается сериал. Самый настоящий джайв для меня – поработать с классными людьми. Мы прошли очень большой этап подготовки до начала съемок: много тренировались, что-то вспоминали, учили новые движения. И во время съемок очень много танцевали. Танцевать – это кайф. Или, можно сказать, джайв. Поэтому все было джайв. Джайв было поработать с Даней Чащиным. Ему большое спасибо. И спасибо нашему прекрасному продакшену – "Среде" – за эту работу. Всем джайв!», — добавляет Святослав Рогожан.
