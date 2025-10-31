Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Муцениеце, Банщикова и Астапова станут «Химкинскими ведьмами» 10 ноября

31 октября
2025 год

31 октября 2025
На СТС 10 ноября в 18:00 состоится премьера 17-серийной комедии «Химкинские ведьмы» с Агатой Муцениеце, Анной Банщиковой и Валерией Астаповой. Компанию им составят Марк Богатырев, Алена Яковлева, Михаил Кремер, Антон Жижин и Кузьма Сапрыкин. Сразу после телеэфира запланирована онлайн-премьера на Wink.ru, уточняет пресс-служба канала.

Муцениеце, Банщикова и Астапова станут «Химкинскими ведьмами» 10 ноября
фото: пресс-служба телеканала СТС

Зрителей ожидает история трех аферисток, которые успешно выдают себя за медиумов, пока не получают реальный магический дар от уличной ведуньи (Яковлева). Теперь Марина (Муцениеце) может слышать мысли, Света (Банщикова) видеть будущее, а Оля (Астапова) — мертвых. Новые способности превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберет себе эти «подарки». В поисках идеального кандидата девушки встречают не только колдуна-искусителя (Богатырев), но и вторых половинок (Кремер, Жижин и Сапрыкин).

Во время съемок Агата Муцениеце ждала третьего ребенка, поэтому оператор менял ракурсы, чтобы в кадре не был заметен живот, а художник по костюму подготовил для героини одежду оверсайз. «Очень хотела сыграть в этом сериале и понимала, что все складывается идеально: успеваю сняться, уйти в декрет, насладиться премьерой и не пропасть на долгое время», — вспоминает актриса. «Агата предупредила, что не первый раз снимается беременной, поэтому проблем не будет. Она сдержала слово, была чуть ли не самой собранной и подготовленной. Агата и падала, и бегала, и что только не делала на съемках, в общем, стойко выдержала», — говорит режиссер Максим Зыков.

Муцениеце, Банщикова и Астапова станут «Химкинскими ведьмами» 10 ноября
фото: пресс-служба телеканала СТС

Для актрисы сериал стал не только проверкой на прочность, но и примеркой новых образов — героини Умы Турман из «Криминального чтива» и лысины, которую создавали два часа с помощью пластического грима. «Всегда хотела посмотреть, как буду выглядеть лысой, поэтому обрадовалась. Даже показалось, что мне идет, и захотелось побриться налысо для роли, желательно драматической», — призналась она.

Также в неожиданном образе зрители увидят Марка Богатырева. «Никогда такое не играл. Мой персонаж Глеб — мистификатор, гипнотизер, человек с магическими способностями. Он хоть и злодей, но само обаяние, что любопытно было попробовать. Мне кажется, злодеи тем и привлекают, что во всех нас есть теневая сторона, которая сексуально притягательна и интересна», — считает он.

«Химкинские ведьмы». ТВ-ролик

В сериале немало трюковых сцен, ведь по сюжету одно неосторожное слово ведьмы порождало немало курьезов. Так, героя Кузьмы Сапрыкина в воздух подняла случайная фраза Марины «Будь легче, не парься!», а герои Валерии Астаповой и Антона Жижина прилипают друг к другу из-за слов «Тебя тянет ко мне как магнитом!». «Благодаря сериалу появился каскадерский задор, теперь хочется сыграть в супергеройском кино. Кажется, во мне проснулся маленький Джеки Чан, которому нужно проявиться», — шутила Астапова на съемочной площадке. Актриса также добавляет, что на съемках пришлось столкнуться со своими страхами — змеями и пауками. Кроме того, в кадре появятся вороны, собака по кличке Сглазик, лошадь, жабы и другие птицы и животные.

Большая часть съемок прошла в торговом центре, где построили магический салон, ателье по ремонту техники, пункт выдачи товаров, кофейню, отдел по ремонту часов, магазин швейной фурнитуры, фотосалон, зоомагазин и магазин женской одежды. Для наполнения салона главных героинь понадобилось 350 коробок с эзотерическим реквизитом, включая свечи, кристаллы, амулеты, камни, бубны, том 1815 года и бутафорские книги.
№ 2
Lomova_E (Шахты)   31.10.2025 - 18:22
... Да, я бы тоже посмотрела. Любимая мистика, магия, по-любому будет юмор. И состав хороший. Агата всегда вызывала уважение, а после такого вовсе. читать далее>>
№ 1
Лидия Мартин   31.10.2025 - 16:25
О, а я бы посмотрела! Уж все лучше, чем вампирская тематика. Да и актерский состав, в принципе, хорош. Премьера 10 ноября... Что ж, к 18:00 буду перед телеком ;D читать далее>>
Всего сообщений: 2
