Подошли к концу съемки комедии «Малой» с Тимофеем Кочиным и Владимиром Яглычем

Завершились съемки 16-серийной комедии «Малой». Сериал, ранее известный под названием «Копы», создала Кинокомпания 1-2-3 Production по заказу ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По сюжету отличника академии МВД Сашу (Тимофей Кочнев) ждет непростое испытание — служба в самом неблагополучном районе Югодонска. Он надеется найти там своего отца, которого никогда не видел, – настоящую легенду уголовного розыска. Однако вместо образцового героя Саша встречает его полную противоположность — «Малого» (Владимир Яглыч). Бывалый оперативник давно наладил жизнь в городе по принципу «живи сам и давай жить другим» — ради собственного удобства «Малой» закрывает глаза на мелкие правонарушения местных жителей. Перед Сашей стоит почти невыполнимая задача: раскрыть запутанные дела и перевоспитать отца-напарника, который давно привык решать все по собственным правилам, а не по протоколу.
«Съемки подошли к концу, и я с огромным уважением буду вспоминать эту работу – команду, атмосферу, внимание к деталям. Мой герой, Саша, – человек с обостренным чувством справедливости. Он живет по принципам и не готов идти на компромиссы, даже если речь идет о близких. Для него закон — выше всего, и, наверное, именно это делает его персонажем, за которым действительно интересно наблюдать», — поведал о своем персонаже Тимофей Кочнев.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
У создателей получилась история о простых парнях в погонах — живых, настоящих, со своим особым миром: забавными ситуациями, колоритными словечками и характерными кличками. Именно поэтому было решено вынести в название сериала прозвище главного героя – «Малой». «Наш сериал — это семейная комедия. Главные герои — отец и сын, которые оба работают в полиции. Еще в этом отделе работают другие яркие представители полицейской профессии, и они тоже семья, но в широком смысле этого слова. А в семье бывает всякое: и ссоры, и конфликты, но у нас это все происходит по-доброму и с юмором. Изначальное название "Копы" не совсем передавало суть истории, поэтому мы искали другое — своё название, которое больше бы подходило проекту», — отметил креативный продюсер Эльдар Джафаргулиев.
Режиссер Иван Макаревич считает, «что комедия должна помогать людям отдыхать, отключаться от проблем и просто хорошо проводить время. Мы хотели донести простую мысль: не нужно слишком переживать из-за трудностей, важно радоваться жизни и верить, что все наладится. Цените близких, берегите любовь и теплые отношения. Надеюсь, нам с командой удалось передать именно эти чувства. Отдельное спасибо нашей съемочной группе, она была просто замечательной. С оператором-постановщиком Женей Коробцовым мы сразу нашли творческий контакт, хотя работали вместе впервые. Исполнительный продюсер Софья Насибян собрала прекрасную команду, а второй режиссер Мария Скомскова обеспечила безупречную организацию процесса — на площадке царила атмосфера взаимопонимания. Мы выполнили все поставленные задачи, избежали творческих разногласий. Результатом нашей совместной работы я доволен».
«На ТНТ всегда ценили комедии с человеческим лицом — истории, где за юмором стоят живые эмоции, отношения и выбор. "Малой" — именно такой сериал: веселый, динамичный, но в то же время трогательный. Он продолжает традицию ТНТ рассказывать истории о настоящих людях — живых, понятных, со своими слабостями и чувством юмора. В таких историях всегда есть место и для смеха, и для человеческого тепла. Мы верим, что эта история найдет свой отклик у зрителей, ведь она про близкие каждому вещи — семью, взаимопонимание и любовь, которая сильнее любых разногласий», — говорит генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
