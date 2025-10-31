Подошли к концу съемки комедии «Малой» с Тимофеем Кочиным и Владимиром Яглычем

Кино-Театр.Ру
31 октября
2025 год

31 октября 2025
Завершились съемки 16-серийной комедии «Малой». Сериал, ранее известный под названием «Копы», создала Кинокомпания 1-2-3 Production по заказу ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету отличника академии МВД Сашу (Тимофей Кочнев) ждет непростое испытание — служба в самом неблагополучном районе Югодонска. Он надеется найти там своего отца, которого никогда не видел, – настоящую легенду уголовного розыска. Однако вместо образцового героя Саша встречает его полную противоположность — «Малого» (Владимир Яглыч). Бывалый оперативник давно наладил жизнь в городе по принципу «живи сам и давай жить другим» — ради собственного удобства «Малой» закрывает глаза на мелкие правонарушения местных жителей. Перед Сашей стоит почти невыполнимая задача: раскрыть запутанные дела и перевоспитать отца-напарника, который давно привык решать все по собственным правилам, а не по протоколу.

«Съемки подошли к концу, и я с огромным уважением буду вспоминать эту работу – команду, атмосферу, внимание к деталям. Мой герой, Саша, – человек с обостренным чувством справедливости. Он живет по принципам и не готов идти на компромиссы, даже если речь идет о близких. Для него закон — выше всего, и, наверное, именно это делает его персонажем, за которым действительно интересно наблюдать», — поведал о своем персонаже Тимофей Кочнев.

фото: пресс-служба телеканала ТНТ

У создателей получилась история о простых парнях в погонах — живых, настоящих, со своим особым миром: забавными ситуациями, колоритными словечками и характерными кличками. Именно поэтому было решено вынести в название сериала прозвище главного героя – «Малой». «Наш сериал — это семейная комедия. Главные герои — отец и сын, которые оба работают в полиции. Еще в этом отделе работают другие яркие представители полицейской профессии, и они тоже семья, но в широком смысле этого слова. А в семье бывает всякое: и ссоры, и конфликты, но у нас это все происходит по-доброму и с юмором. Изначальное название "Копы" не совсем передавало суть истории, поэтому мы искали другое — своё название, которое больше бы подходило проекту», — отметил креативный продюсер Эльдар Джафаргулиев.

Режиссер Иван Макаревич считает, «что комедия должна помогать людям отдыхать, отключаться от проблем и просто хорошо проводить время. Мы хотели донести простую мысль: не нужно слишком переживать из-за трудностей, важно радоваться жизни и верить, что все наладится. Цените близких, берегите любовь и теплые отношения. Надеюсь, нам с командой удалось передать именно эти чувства. Отдельное спасибо нашей съемочной группе, она была просто замечательной. С оператором-постановщиком Женей Коробцовым мы сразу нашли творческий контакт, хотя работали вместе впервые. Исполнительный продюсер Софья Насибян собрала прекрасную команду, а второй режиссер Мария Скомскова обеспечила безупречную организацию процесса — на площадке царила атмосфера взаимопонимания. Мы выполнили все поставленные задачи, избежали творческих разногласий. Результатом нашей совместной работы я доволен».

фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Компанию исполнителям главных ролей составили Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару, Тимофей Зайцев, Елизавета Кононова, Борис Каморзин, Владимир Сычев, Софья Реснянская, Михаил Евланов, Сабина Ахмедова, Евгения Туркова и Арина Постникова. По словам генерального продюсера Елены Торчинской, у съемочной группы «получилась история о личном выборе, который рано или поздно приходится делать каждому. За комедийными ситуациями скрывается боль в отношениях отца и сына. Им обоим придется пройти большой путь, чтобы научиться понимать друг друга. Через ссоры, непонимания и вынужденное сотрудничество в них просыпается сначала интерес, а потом и желание наладить связь».

«На ТНТ всегда ценили комедии с человеческим лицом — истории, где за юмором стоят живые эмоции, отношения и выбор. "Малой" — именно такой сериал: веселый, динамичный, но в то же время трогательный. Он продолжает традицию ТНТ рассказывать истории о настоящих людях — живых, понятных, со своими слабостями и чувством юмора. В таких историях всегда есть место и для смеха, и для человеческого тепла. Мы верим, что эта история найдет свой отклик у зрителей, ведь она про близкие каждому вещи — семью, взаимопонимание и любовь, которая сильнее любых разногласий», — говорит генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
Lomova_E (Шахты)   31.10.2025 - 18:27
Хороших актеров собрали в одном проекте. Сценарий не выдающийся, сложно предположить на сколько сериал будет успешным. читать далее>>
Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев стали «Копами»
