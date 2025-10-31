В прокат впервые выйдет режиссерская версия мюзикла Валерия Тодоровского «Стиляги»

К24 выпустит 11 декабря в повторный прокат мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги». Согласно пресс-службе кинопрокатной компании, на больших экранах впервые будет представлена режиссерская версия картины.
«Стиляги». Тизер
Тодоровский поставил фильм с масштабными хореографическими постановками, рассказывающий о молодых людях, которые пытаются оставаться свободными в условиях внешних ограничений. Любовь к музыке и моде объединяет героев, помогает им избавиться от страха и оставаться собой. События разворачиваются в Москве 1955 года. Образцовый комсомолец Мэлс помогает бороться с движением стиляг — поклонников буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в нее. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы.
Зрительская премьера фильма состоялась 25 декабря 2008 года. Картина сразу приобрела статус одного из главных новогодних блокбастеров своего времени. В 2009-м «Стиляги» были отмечены премиями «Ника» и «Золотой орел» в нескольких номинациях, в том числе как лучший игровой фильм.
«Конечно, 17 лет назад я не имел представления, что будет с этим фильмом. Особенно если учесть тот факт, что все предрекали ему полный провал. Считалось, что мюзиклы никогда не будут смотреть у нас в стране. Поэтому ни на что я особо не рассчитывал, просто хотел его сделать, потому что очень сильно горел идеей снять это кино», — вспоминает режиссер Валерий Тодоровский.
