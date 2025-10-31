В прокат впервые выйдет режиссерская версия мюзикла Валерия Тодоровского «Стиляги»

Самое интересное

Падчерица и бывшая жена рассказали о неадекватном поведении актера

«Бегал за мамой с шампуром и пытался убить»: Михаила Казакова обвинили в домашнем насилии

Актриса обвиняется по статье о хранении наркотиков

Ему было 40 лет

Не стало звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова

Павел Чинарёв: «Мне нравится, что я не зацикливаюсь на формате»

Актер – о «Мажоре в Дубае», любви к автомобилям и боям, а также нехватке режиссерского кино