Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В прокат впервые выйдет режиссерская версия мюзикла Валерия Тодоровского «Стиляги»

31 октября
2025 год

Новости кино >>
31 октября 2025
К24 выпустит 11 декабря в повторный прокат мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги». Согласно пресс-службе кинопрокатной компании, на больших экранах впервые будет представлена режиссерская версия картины.

«Стиляги». Тизер

Тодоровский поставил фильм с масштабными хореографическими постановками, рассказывающий о молодых людях, которые пытаются оставаться свободными в условиях внешних ограничений. Любовь к музыке и моде объединяет героев, помогает им избавиться от страха и оставаться собой. События разворачиваются в Москве 1955 года. Образцовый комсомолец Мэлс помогает бороться с движением стиляг — поклонников буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в нее. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы.

В качестве музыкального сопровождения в картине использованы хиты групп «Кино», «Браво», Nautilus Pompilius, «Чайф» и других широко известных исполнителей в авторской аранжировке Константина Меладзе и Ольги Ципенюк. Лента отличается сильными актерскими работами: стиляг и комсомольцев сыграли Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Максим Матвеев, Екатерина Вилкова, Евгения Брик и Игорь Войнаровский. Компанию им составили Сергей Гармаш, Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Олег Янковский, для которого «Стиляги» стали одним из последних появлений на большом экране.

В прокат впервые выйдет режиссерская версия мюзикла Валерия Тодоровского «Стиляги»
фото: пресс-служба кинопрокатной компании К24

Зрительская премьера фильма состоялась 25 декабря 2008 года. Картина сразу приобрела статус одного из главных новогодних блокбастеров своего времени. В 2009-м «Стиляги» были отмечены премиями «Ника» и «Золотой орел» в нескольких номинациях, в том числе как лучший игровой фильм.

«Конечно, 17 лет назад я не имел представления, что будет с этим фильмом. Особенно если учесть тот факт, что все предрекали ему полный провал. Считалось, что мюзиклы никогда не будут смотреть у нас в стране. Поэтому ни на что я особо не рассчитывал, просто хотел его сделать, потому что очень сильно горел идеей снять это кино», — вспоминает режиссер Валерий Тодоровский.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Lomova_E (Шахты)   31.10.2025 - 18:34
С удовольствием бы посмотрела новую версию этой картины. Тем более актеры одни из любимых. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Москвичам покажут фильмы о покорении столицы
Валерию Тодоровскому исполнилось 55 лет
Поиск по меткам
повторный прокат
персоны
Оксана АкиньшинаЕвгения БрикЕкатерина ВилковаИгорь Войнаровский (II)Сергей ГармашМаксим МатвеевКонстантин МеладзеИрина РозановаВалерий ТодоровскийОльга ЦипенюкАнтон ШагинОлег ЯнковскийЛеонид Ярмольник
фильмы
Стиляги

фотографии >>
В прокат впервые выйдет режиссерская версия мюзикла Валерия Тодоровского «Стиляги» фотографии
В прокат впервые выйдет режиссерская версия мюзикла Валерия Тодоровского «Стиляги» фотографии
В прокат впервые выйдет режиссерская версия мюзикла Валерия Тодоровского «Стиляги» фотографии
В прокат впервые выйдет режиссерская версия мюзикла Валерия Тодоровского «Стиляги» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Геральд Бежанов
31 октября ушёл из жизни режиссёр Геральд Бежанов.
Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.
Валентин Куйк
30 октября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валентин Куйк.
Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.
Якуб Ахмедов
29 октября ушёл из жизни актёр Якуб Ахмедов.
Костас Сморигинас
29 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Андрей Демьянов
27 октября ушёл из жизни Андрей Иванович Демьянов.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Инна Капинос
Кира Кауфман
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Самира Армстронг
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Эдди Кэй Томас
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Ado Special Live «Shinzou» in Cinema
фильм-концерт, музыкальный
Япония, 2024
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Папины дочки. Мама вернулась
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Паромщик
драмеди
Россия, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Патруль Дино: Приключения в мире динозавров
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?