Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Главные новости аниме за неделю: гидроплан Ghibli, третий «Ванпанчмен» и миллиарды «Человека-бензопилы»

4 октября
2025 год

Новости кино >>
4 октября 2025
Сборы «Человека-бензопилы», череда продлений и выставка, посвященная Исао Такахате: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о мрачном исекае «Искаженная страна чудес» или втором сезоне «Адского рая»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: гидроплан Ghibli, третий «Ванпанчмен» и миллиарды «Человека-бензопилы»

Одной строкой


🔘 «Человек-бензопила: Резе» за десять дней собрал в Японии ¥3 миллиарда (примерно $20,3 миллиона).

🔘 В честь 30-летия культовая антология Кацухиро Отомо «Воспоминания о будущем» получила 4K-ремастер (есть трейлер) и готовится к ограниченному прокату на родине с 28 ноября.

🔘 В Париже с 15 октября по 24 января пройдет выставка, посвященная легендарному режиссеру Исао Такахате — пионеру аниме и сооснователю Ghibli. Это сокращенная версия экспозиции, которую ранее показали в Японии.

🔘 Аниме-стриминг Crunchyroll объявил, что «Гатиакута» — самый просматриваемый тайтл лета в их библиотеке.

🔘 На YouTube-канале The Pokémon Company — новый эпизод «Покетуна»: «Глаз не могу отвести, Кангасхан» представила студия ColoridoСквозь слезы я притворяюсь кошкой», «Тайная жизнь пингвинов»).


🔘 «Синяя тюрьма: Блю Лок» получит третий сезон — с подзаголовком «Новые войны героев». Плюс франшиза пополнится игровым фильмом, чья премьера запланирована на лето, к следующему Чемпионату мира.

🔘 Загадочное видео обещает продолжение хоррор-драмы «Лето, когда погас свет». Сюжет второго сезона вспыхнет там, где первый ушел в затемнение.

🔘 Самурайская комедия «Яйба», выпущенная студией WitРейтинг короля», «Невеста чародея»), пополнится новым сезоном с подзаголовком «Кагуя». Из промоматериалов — только тизер.

🔘 «Отель для нелюдей» тоже продлили на второй сезон — никого не выселяют (пока).

Читать История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»

Тизер сериала «Брачный токсин»


Премьера романтического аниме «Брачный токсин» по манге Мидзуки Ёды и Дзёмяку намечена на 2026 год. За производство отвечает студия BONES FilmГатиакута», «Моя геройская академия: Вне закона»), а за постановку — Мотонобу ХориКэрол и Тьюсдей», «Суперзлодеи»).


Наемный убийца Хикару Гэро происходит из древнего клана отравителей и целиком посвящает себя фамильному делу, не помышляя о продолжении рода. Однажды семья объявляет его сестре, что той необходимо обзавестись потомством, чтобы продолжить род. Чтобы этого не допустить, Гэро решает жениться и обращается за помощью к брачной аферистке Мэй Киносаки, которая по иронии судьбы оказалась его следующей целью. Вместе они начинают рискованное приключение, где чувства и смертельная борьба переплетаются самым необычным образом. Роли озвучивают Харуки Исия (Суити Цукамото из сериала «Звучи, эуфониум!») и Сион Вакаяма (Момо Аясэ из «Дандадана»).

Читать «Граф и фея» — романтика и волшебные существа в викторианской Англии

«Познакомьтесь с железнодорожными работницами» в дебютном ролике


К 20-летию франшизы «Железнодорожницы» (Tetsudo Musume) представлен оригинальный сериал «Тэцурё! Познакомьтесь с железнодорожными работницами» (Tetsuryou! Meet with Tetsudou Musume). Атмосферный иясикэй делает студия East FishЛедяные кости», «Любовная болезнь Хананои») под руководством Мисудзу ХосиноДосанко-гяру чудо как милы», «Моя новая горничная очень подозрительна»). Смотрим трейлер.


Иногда достаточно просто сесть в поезд, чтобы повседневность обратилась маленьким приключением. Для первокурсницы Мисаки поездка становится новым этапом в жизни — шагом навстречу мечтам и новым друзьям. В студенческом клубе «Тэцурё» её ждут единомышленницы, увлеченные железнодорожными маршрутами. Вместе они отправляются в легкое и неспешное путешествие, где каждая остановка дарит душевные знакомства и новые впечатления. На их пути — проводницы, кассирши и станционные служащие, чья работа наполняет дорогу особым очарованием. Мультимедийным проектом Tetsudo Musume занимается компания Tomytec — подразделения Takara Tomy, специализирующегося на моделях поездов и продукции для железнодорожных энтузиастов. Он существует с 2005 года и, помимо коллекционных фигурок, включает мангу, ранобэ, телесериал и видеоигру для Nintendo DS.

Читать «Куда едет поезд Судного дня?» — сериал к юбилею Японских железных дорог

Первый трейлер ромкома «Ледяная стена»


Весенний аниме-сезон пополнится яркой премьерой: в апреле на японском ТВ стартует романтическая комедия «Ледяная стена» — экранизация трогательной манги Коти Агасавы. В первом ролике уже можно услышать голоса ключевых персонажей. Режиссером выступает МанкюДевушки-золушки», «Ледяной парень и классная девушка-коллега»), производство — за студией KAIАдский учитель Нубэ», «Детективы Футо»).


Старшеклассница Коюки Хикава прячет ранимость за маской отстраненности. Она держится особняком и нередко производит пугающее впечатление. Единственная, кто принимает её безоговорочно, — подруга детства, жизнерадостная Мики Адзуми. Однажды в класс приходит энергичный и обаятельный Минато Амамия, тоже решивший пробиться сквозь «ледяную стену». Со временем к ребятам присоединяется мягкий и внимательный баскетболист Ёта Хино. Так начинается история о дружбе, первой любви и неизбежных недоразумениях юности.

Роли озвучивают:

Коюки — Анна Нагасэ (Наоки Адзума из «Первородного греха Такопи»).
Мики — Фука Идзуми (Утэна Хираги из «Становясь волшебницей»).
Минато — Сёя Тиба (Акихико Нирэи из «Ветролома»).
Ёта — Сатоси Иномата (Сюго Хосикава из сериала «В любом случае я влюблюсь в тебя»).

Читать «Cупер Каб» — рецепт для успокоения нервов от той же студии

«Ванпанчмен» наносит удар новым видео


Всего за несколько дней до премьеры 5 октября показали второй трейлер продолжения «Ванпанчмена». Почти двухминутный ролик демонстрирует как знакомых, так и новых персонажей, а также забавную сцену с забытым кошельком Сайтамы. Еще поделились дизайном обложки для сингла с опенингом Get No Satisfied! от JAM Project и BABYMETAL. Проект возглавляет режиссер Синпэй НагайПсихопаспорт», «Я не понимаю, что говорит мой муж»), а анимацией занимается студия J.C. StaffКошечка из Сакурасо», «Любовь Мураи»), работавшая над вторым сезоном.


Сайтама — обыкновенный на первый взгляд мужчина, который ради забавы решил стать сильнейшим на планете. Изнурительные тренировки принесли результат: любой противник улетает от одного удара. Абсолютное превосходство довольно быстро обернулось скукой: лысый герой утратил интерес к жизни и ищет равного соперника. Новая глава сосредоточена на столкновении Ассоциации героев и Ассоциации монстров: на сцену выходят десятки бойцов и чудовищ, среди которых особенно выделяется Гаро, объявивший войну защитникам человечества. Пока мир балансирует на грани хаоса, Сайтама всё так же пытается найти хоть крупицу смысла в череде слишком легких побед.

Читать Главные аниме-премьеры этой осени

Артбук по «Яйцу ангела»


В этом году исполняется 40 лет легендарному аниме «Яйцо ангела» — совместной работе Мамору Осии и художника Ёситаки Амано. К юбилею подготовили 4K-ремастер (его покажут и в России), а еще издательство Two Virgins готовит артбук «Яйцо ангела: Визуальный сборник», который выйдет 26 ноября.

Главные новости аниме за неделю: гидроплан Ghibli, третий «Ванпанчмен» и миллиарды «Человека-бензопилы»

Книга объединит 100 кадров из обновленного фильма — причем каждый сопровождается эпиграммой: коротким стихом или афоризмом Осии, написанным специально для проекта. Все тексты выйдут на японском и английском языках. Завершит сборник большое интервью с режиссером в формате ста вопросов. Запланированы два варианта издания: стандартный мягкий (стоимостью около $27, то есть примерно ₽2500) и лимитированный — в твердой обложке и с автографом Осии (цену сообщат позднее).

Читать «Яйцо ангела» — сказка с (не)счастливым концом
Бонус: В этом году поклонники студии Ghibli получили редкую возможность увидеть вживую знаковый гидросамолет Savoia S-21 из «Порко Россо»! Его полноразмерная копия стала центральным экспонатом выставки Studio Ghibli: Architecture in Animation в Токио. Созданная под руководством мастера спецэффектов Хироси Ихары, конструкция поражает достоверностью и вниманием к деталям. С 1 ноября модель отправится в новое «путешествие» и будет выставлена у Rotunda Kazegaoka — популярного кафе на входе в тематический парк студии.

Главные новости аниме за неделю: гидроплан Ghibli, третий «Ванпанчмен» и миллиарды «Человека-бензопилы»

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать репортаж из музея Ghibli или интервью с режиссером новой «Русалочки» под названием «ЧаО».
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Sveta_21Ermolova   5.10.2025 - 17:56
Копия самолёта Покко с мельчайшими деталями и вживую - я бы тоже хотела увидеть её, только жаль что не судьба слетать в отпуск. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   4.10.2025 - 21:54
"Человек Бензопила" бъёт рекорды по сбору денег и это только первые 10 дней после выхода. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   4.10.2025 - 18:45
Спасибо за отличный дайджест! Как всегда, собрали все самое интересное в одном месте. Новость про 4K-ремастер "Воспоминаний о будущем" — просто бомба! читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Гарем во время ковида: «В любом случае я влюблюсь в тебя» — оригинальная японская мелодрама
«Жжжжж» взаймы: «Человек-бензопила» — безумный хит для тех, кто ни во что не верит и ни на что не надеется
Сокровища ходячего замка: вспоминаем все фильмы Хаяо Миядзаки: от хорошего — к лучшему
Мой гол — тюрьма: «Блю Лок» — результативная феерия по системе «Игры в кальмара»
У меня лапки? «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки
Поиск по меткам
Bones FilmColoridoEast Fish StudioGhibliJ.C. StaffStudio KAIWitАнимацияанимеаниме-дайджестиясикэйповседневностьТрейлерЭкранизация
персоны
Ёситака АманоСион ВакаямаФука ИдзумиАнна НагасэМамору ОсииКацухиро ОтомоИсао Такахата
фильмы
Адский учитель НубэБрачный токсинВ любом случае я влюблюсь в тебяВанпанчменВетроломВоспоминания о будущемГачиакутаДандаданДевушки-золушкиДетективы ФутоДосанко-гяру чудо как милыЗвучи, эуфониум!Кошечка из «Сакурасо»Кэрол и ТьюздейЛедяной парень и классная девушка-коллегаЛедяные костиЛето, когда погас светЛюбовная болезнь ХананоиЛюбовь МураиМоя геройская академия: Вне законаМоя новая горничная очень подозрительнаНевеста чародеяОтель для нелюдейПервородный грех ТакопиПорко РоссоПсихопаспортРейтинг короляСиняя тюрьма: Блю ЛокСиняя тюрьма: Блю Лок — Эпизод НагиСквозь слёзы я притворяюсь кошкойСтановясь волшебницейСуперзлодеиТайная жизнь пингвиновТэцурё! Встреча с девушками-железнодорожницамиЧеловек-бензопила: РезеЯ не понимаю, что говорит мой мужЯйбаЯйцо ангела

фотографии >>
Главные новости аниме за неделю: гидроплан Ghibli, третий «Ванпанчмен» и миллиарды «Человека-бензопилы» фотографии
Главные новости аниме за неделю: гидроплан Ghibli, третий «Ванпанчмен» и миллиарды «Человека-бензопилы» фотографии
Главные новости аниме за неделю: гидроплан Ghibli, третий «Ванпанчмен» и миллиарды «Человека-бензопилы» фотографии
Главные новости аниме за неделю: гидроплан Ghibli, третий «Ванпанчмен» и миллиарды «Человека-бензопилы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ремо Джироне
3 октября ушёл из жизни актёр Ремо Джироне.
Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.

День рождения >>

Юозас Будрайтис
Артём Гайдуков
Вера Кузнецова
Вячеслав Манучаров
Валентина Панина
Сергей Перегудов
Ирина Шевчук
Николай Шрайбер
Наталья Эсхи
Йоан Гриффит
Эми Джо Джонсон
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
Ида Энгволь
все родившиеся 6 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен