Главные новости аниме за неделю: гидроплан Ghibli, третий «Ванпанчмен» и миллиарды «Человека-бензопилы»

Сборы «Человека-бензопилы
», череда продлений и выставка, посвященная Исао Такахате
: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о мрачном исекае
«Искаженная страна чудес
» или втором сезоне
«Адского рая
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Человек-бензопила: Резе
» за десять дней собрал в Японии ¥3 миллиарда (примерно $20,3 миллиона).
🔘 В честь 30-летия культовая антология Кацухиро Отомо
«Воспоминания о будущем
» получила 4K-ремастер (есть трейлер
) и готовится к ограниченному прокату на родине с 28 ноября.
🔘 В Париже с 15 октября по 24 января пройдет выставка, посвященная легендарному режиссеру Исао Такахате
— пионеру аниме и сооснователю Ghibli
. Это сокращенная версия экспозиции
, которую ранее показали в Японии.
🔘 Аниме-стриминг Crunchyroll
объявил, что «Гатиакута
» — самый просматриваемый тайтл лета
в их библиотеке.
🔘 На YouTube-канале The Pokémon Company
— новый эпизод «Покетуна
»: «Глаз не могу отвести, Кангасхан
» представила студия Colorido
(«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой
», «Тайная жизнь пингвинов
»).
🔘 «Синяя тюрьма: Блю Лок
» получит третий сезон — с подзаголовком «Новые войны героев
». Плюс франшиза
пополнится игровым фильмом, чья премьера запланирована на лето, к следующему Чемпионату мира.
🔘 Загадочное видео
обещает продолжение хоррор-драмы «Лето, когда погас свет
». Сюжет второго сезона вспыхнет там, где первый ушел в затемнение.
🔘 Самурайская комедия «Яйба
», выпущенная студией Wit
(«Рейтинг короля
», «Невеста чародея
»), пополнится новым сезоном с подзаголовком «Кагуя
». Из промоматериалов — только тизер
.
🔘 «Отель для нелюдей
» тоже продлили на второй сезон — никого не выселяют (пока).
Читать
История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»
Тизер сериала «Брачный токсин»
Премьера романтического аниме «Брачный токсин
» по манге Мидзуки Ёды
и Дзёмяку
намечена на 2026 год. За производство отвечает студия BONES Film
(«Гатиакута
», «Моя геройская академия: Вне закона
»), а за постановку — Мотонобу Хори
(«Кэрол и Тьюсдей
», «Суперзлодеи
»).
Наемный убийца Хикару Гэро происходит из древнего клана отравителей и целиком посвящает себя фамильному делу, не помышляя о продолжении рода. Однажды семья объявляет его сестре, что той необходимо обзавестись потомством, чтобы продолжить род. Чтобы этого не допустить, Гэро решает жениться и обращается за помощью к брачной аферистке Мэй Киносаки, которая по иронии судьбы оказалась его следующей целью. Вместе они начинают рискованное приключение, где чувства и смертельная борьба переплетаются самым необычным образом. Роли озвучивают Харуки Исия
(Суити Цукамото из сериала «Звучи, эуфониум!
») и Сион Вакаяма
(Момо Аясэ
из «Дандадана
»).
Читать
«Граф и фея» — романтика и волшебные существа в викторианской Англии
«Познакомьтесь с железнодорожными работницами» в дебютном ролике
К 20-летию франшизы «Железнодорожницы
» (Tetsudo Musume) представлен оригинальный сериал «Тэцурё! Познакомьтесь с железнодорожными работницами
» (Tetsuryou! Meet with Tetsudou Musume). Атмосферный иясикэй
делает студия East Fish
(«Ледяные кости
», «Любовная болезнь Хананои
») под руководством Мисудзу Хосино
(«Досанко-гяру чудо как милы
», «Моя новая горничная очень подозрительна
»). Смотрим трейлер.
Иногда достаточно просто сесть в поезд, чтобы повседневность
обратилась маленьким приключением. Для первокурсницы Мисаки поездка становится новым этапом в жизни — шагом навстречу мечтам и новым друзьям. В студенческом клубе «Тэцурё» её ждут единомышленницы, увлеченные железнодорожными маршрутами. Вместе они отправляются в легкое и неспешное путешествие, где каждая остановка дарит душевные знакомства и новые впечатления. На их пути — проводницы, кассирши и станционные служащие, чья работа наполняет дорогу особым очарованием. Мультимедийным проектом Tetsudo Musume занимается компания Tomytec
— подразделения Takara Tomy
, специализирующегося на моделях поездов и продукции для железнодорожных энтузиастов. Он существует с 2005 года и, помимо коллекционных фигурок, включает мангу, ранобэ, телесериал и видеоигру для Nintendo DS.
Читать
«Куда едет поезд Судного дня?» — сериал к юбилею Японских железных дорог
Первый трейлер ромкома «Ледяная стена»
Весенний аниме-сезон пополнится яркой премьерой: в апреле на японском ТВ стартует романтическая комедия «Ледяная стена
» — экранизация трогательной манги Коти Агасавы
. В первом ролике уже можно услышать голоса ключевых персонажей. Режиссером выступает Манкю
(«Девушки-золушки
», «Ледяной парень и классная девушка-коллега
»), производство — за студией KAI
(«Адский учитель Нубэ
», «Детективы Футо
»).
Старшеклассница Коюки Хикава прячет ранимость за маской отстраненности. Она держится особняком и нередко производит пугающее впечатление. Единственная, кто принимает её безоговорочно, — подруга детства, жизнерадостная Мики Адзуми. Однажды в класс приходит энергичный и обаятельный Минато Амамия, тоже решивший пробиться сквозь «ледяную стену». Со временем к ребятам присоединяется мягкий и внимательный баскетболист Ёта Хино. Так начинается история о дружбе, первой любви и неизбежных недоразумениях юности.
Роли озвучивают:
Коюки — Анна Нагасэ
(Наоки Адзума
из «Первородного греха Такопи
»).
Мики — Фука Идзуми
(Утэна Хираги
из «Становясь волшебницей
»).
Минато — Сёя Тиба
(Акихико Нирэи
из «Ветролома
»).
Ёта — Сатоси Иномата
(Сюго Хосикава
из сериала «В любом случае я влюблюсь в тебя
»).
Читать
«Cупер Каб» — рецепт для успокоения нервов от той же студии
«Ванпанчмен» наносит удар новым видео
Всего за несколько дней до премьеры
5 октября показали второй трейлер продолжения «Ванпанчмена
». Почти двухминутный ролик демонстрирует как знакомых, так и новых персонажей, а также забавную сцену с забытым кошельком Сайтамы. Еще поделились дизайном обложки
для сингла с опенингом Get No Satisfied!
от JAM Project
и BABYMETAL
. Проект возглавляет режиссер Синпэй Нагай
(«Психопаспорт
», «Я не понимаю, что говорит мой муж
»), а анимацией занимается студия J.C. Staff
(«Кошечка из Сакурасо
», «Любовь Мураи
»), работавшая над вторым сезоном.
Сайтама
— обыкновенный на первый взгляд мужчина, который ради забавы решил стать сильнейшим на планете. Изнурительные тренировки принесли результат: любой противник улетает от одного удара. Абсолютное превосходство довольно быстро обернулось скукой: лысый герой утратил интерес к жизни и ищет равного соперника. Новая глава сосредоточена на столкновении Ассоциации героев и Ассоциации монстров: на сцену выходят десятки бойцов и чудовищ, среди которых особенно выделяется Гаро
, объявивший войну защитникам человечества. Пока мир балансирует на грани хаоса, Сайтама всё так же пытается найти хоть крупицу смысла в череде слишком легких побед.
Читать
Главные аниме-премьеры этой осени
Артбук по «Яйцу ангела»
В этом году исполняется 40 лет легендарному аниме «Яйцо ангела
» — совместной работе Мамору Осии
и художника Ёситаки Амано
. К юбилею подготовили 4K-ремастер (его покажут и в России), а еще издательство Two Virgins
готовит артбук «Яйцо ангела: Визуальный сборник
», который выйдет 26 ноября.
Книга объединит 100 кадров из обновленного фильма — причем каждый сопровождается эпиграммой: коротким стихом или афоризмом Осии, написанным специально для проекта. Все тексты выйдут на японском и английском языках. Завершит сборник большое интервью с режиссером в формате ста вопросов. Запланированы два варианта издания: стандартный мягкий (стоимостью около $27, то есть примерно ₽2500) и лимитированный — в твердой обложке и с автографом Осии (цену сообщат позднее).
Читать
«Яйцо ангела» — сказка с (не)счастливым концом
Бонус:
В этом году поклонники студии Ghibli
получили редкую возможность увидеть вживую знаковый гидросамолет Savoia S-21
из «Порко Россо
»! Его полноразмерная копия стала центральным экспонатом выставки Studio Ghibli: Architecture in Animation
в Токио. Созданная под руководством мастера спецэффектов Хироси Ихары
, конструкция поражает достоверностью и вниманием к деталям. С 1 ноября модель отправится в новое «путешествие» и будет выставлена у Rotunda Kazegaoka
— популярного кафе на входе в тематический парк
студии.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать репортаж из музея Ghibli или интервью с режиссером новой «Русалочки» под названием «ЧаО».
обсуждение >>