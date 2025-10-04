Главные новости аниме за неделю: гидроплан Ghibli, третий «Ванпанчмен» и миллиарды «Человека-бензопилы»

анонс

А ещё оживший снеговик, подпольное казино и арт-хоррор с Дадли Дурслем

Наш слоняра, пёс и кот: главные трейлеры за неделю

5 октября

В программу фестиваля КАРО/Арт вошли «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Воскрешение» Би Ганя и «Частная жизнь» Ребекки Злотовски

Смотр пройдет с 15 по 19 октября в Москве и Санкт-Петербурге, а с 30 октября по 4 ноября — в Краснодаре и Новосибирске