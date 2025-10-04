Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Никита Высоцкий и Сергей Снежкин рассказывают о сюжете и героях в эксклюзивной фичуретке фильма «Август»

4 октября
2025 год

Новости кино >>
4 октября 2025
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию эксклюзивную фичуретку военной драмы «Август» производства «Дирекции кино» и Первого канала при поддержке Фонда кино, снятой по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Картину Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила в прокат 25 сентября.

«Август». Фичуретка №2

В представленном ролике сценарист Сергей Снежкин, режиссер Никита Высоцкий и актеры Сергей Безруков и Даниил Воробьев рассказывают о сюжете и героях.

События фильма разворачиваются в глухие лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.

Читать рецензию «Август»: Пойдем, приятель, в лес
В картине также заняты Илья Исаев, Роман Мадянов, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин, Илья Малаков, Александр Устюгов, Роман Васильев, Лика Нифонтова, Денис Нурулин, Ефим Петрунин, Петр Логачев и Вера Шпак. За визуальную составляющую отвечают оператор Максим Шинкоренко и художник-постановщик Владимир Гудилин, а за музыку — композитор Дмитрий Емельянов.

Август (2025)

Это уже четвертая попытка кинематографистов перенести произведение Богомолова на большие экраны. В 1975 году, сразу после публикации романа, экранизировать его попытался режиссер Витаутас Жалакявичюс, пригласив на роль Алехина Сергея Шакурова. Едва отснятый материал увидел писатель, и ему не понравилось все. И то, что «Жалакявичюс непонятно для чего заставил актеров неделю или больше не бриться, снимал их со щетиной на лицах, с закатанными выше локтя рукавами, без ремней, с расстегнутыми до пупа гимнастерками. Они... походили на арестантов с гауптвахты». И то, что «во всем материале режиссером была осуществлена вестернизация: герои двигались и говорили, как ковбои в "Великолепной семерке. И, конечно, то, что режиссер «не понимает... не воевал... не в теме...». В конце концов Богомолов даже подал на авторов фильма в суд. И 5 декабря 1975-го Мосгорсуд постановил: «Производство фильма приостановить и без согласия автора никаких съемок не производить». Пленку с фильмом уничтожили.

С тем же гневом Владимир Иосифович обрушился и на следующую экранизацию романа — фильм Михаила Пташука «В августе 44-го...» с Евгением Мироновым. Премьера состоялась в 2000-м, за три с половиной года до смерти писателя. Но Богомолов остался неумолим: «В силу бессмыслия и непродуманных импровизаций режиссера оказалось проваленным большинство эпизодов, в том числе и узловые, наиболее важные... Персонажи лишились психологических характеристик, ушел мыслительный процесс... Картина оказалась примитивным боевичком...». Несмотря на то, что автор убрал свою фамилию из титров, фильм Пташука пользуется успехом до сих пор. В 2023-м вышел сериал Сергея Виноградова «Операция "Неман"».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Yanina Sokolova   4.10.2025 - 21:52
Иногда даже интересней смотреть "как снимали фильм", а не само кино. читать далее>>
№ 1
Жук-носорог   4.10.2025 - 20:06
Что такое "фичуретка"? читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Контрразведчики: Сергей Безруков, Ирина Пегова и Павел Табаков
«Враг везде»: опубликован новый трейлер военной драмы «Август» с Безруковым и Табаковым
Сибирский ДиКаприо, диалоги с Иисусом и русская революция: главные трейлеры за неделю
Шарль Азнавур, кукурузное поле и портал в 90-е: главные трейлеры за неделю
Безруков, Кологривый и Табаков ищут диверсантов в трейлере военной драмы «Август»
«Волшебник изумрудного города» установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в российском прокате
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Сергей БезруковВладимир Богомолов (II)Роман ВасильевАлексей ВертковСергей ВиноградовНикита ВысоцкийВладимир ГудилинДмитрий Емельянов (II)Витаутас ЖалакявичюсИлья ИсаевЭльдар КалимулинИван КолесниковНикита КологривыйКирилл КузнецовИлья ЛебедевПётр ЛогачёвРоман МадяновИлья МалаковЕвгений МироновЛика НифонтоваДенис НурулинЕфим ПетрунинМихаил ПташукСергей СнежкинПавел ТабаковАлександр УстюговСергей ШакуровМаксим ШинкоренкоВера Шпак
фильмы
АвгустВ августе 44-гоВ августе 44-го...Великолепная семёркаОперация «Неман»

фотографии >>
"Август" (2025)
"Август" (2025)
"Август" (2025)
"Август" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ремо Джироне
3 октября ушёл из жизни актёр Ремо Джироне.
Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.

День рождения >>

Юозас Будрайтис
Артём Гайдуков
Вера Кузнецова
Вячеслав Манучаров
Валентина Панина
Сергей Перегудов
Ирина Шевчук
Николай Шрайбер
Наталья Эсхи
Йоан Гриффит
Эми Джо Джонсон
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
Ида Энгволь
все родившиеся 6 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен