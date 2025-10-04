Кино-Театр.Ру
В Минске снимают комедию «Между нами, девочками» со звездами женского стендапа

4 октября
2025 год

Новости кино >>
4 октября 2025
В Минске начались съемки комедии Влада Богуша «Между нами, девочками» со звездами женского стендапа Алисой Дударевой, Найкой Казиевой, Екатериной Моргуновой и Маргаритой Родиной в главных ролях. Производством фильма занимаются кинокомпания «Киноцех» совместно с кинопрокатной компанией «Вольга», уточняет пресс-служба последней.

В Минске снимают комедию «Между нами, девочками» со звездами женского стендапа
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

По словам режиссера Влада Богуша, «"Между нами, девочками" — это пронзительная и смешная комедия о женской солидарности, бытовом неравенстве и вечном конфликте поколений. Наши героини — это современные женщины, поэтому мы искали не просто актрис, а настоящих личностей, способных привнести свою индивидуальность в персонажей. Девушки из StandUp обладают уникальной способностью смешивать юмор с эмоциями, что идеально подходит для нашей истории. Их опыт на сцене позволяет им быть естественными и искренними в своих ролях, что делает их персонажей более близкими и понятными зрителям. Работать с комикессами — это не только удовольствие, но и вызов. Их энергия и креативность создали невероятную атмосферу на площадке. Мы много смеялись, делились идеями и пробовали различные подходы к сценам. Я уверен, что зрители почувствуют эту искренность и задор уже в готовом фильме».

По сюжету три подруги — Найка, Женя и Алиса — отправляются в традиционный SPA-уикенд, чтобы отдохнуть от рутинного быта и семейных ролей. Но особенно — от своих свекровей. Планы рушатся, когда неожиданно к ним присоединяется будущая свекровь Найки Маргарита Павловна, а побег трех подруг от реальности и быта превращается в настоящую проверку дружбы. Оказывается, что все они смотрят на жизнь по-разному.

В Минске снимают комедию «Между нами, девочками» со звездами женского стендапа
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

Роли подруг и будущей свекрови исполнили Алиса Дударева, Найка Казиева, Маргарита Родина и Екатерина Моргунова, для которых лента станет актерским дебютом. «Сценарий привлек меня буквально с первых строк, потому что это очень настоящая и искренняя история, в которой многие узнают кого-то или даже себя. В этой истории есть и юмор, и мысли, и противоречия, и любовь, и скандалы, и фантазии, и мечты, в общем, весь спектр, который помещается в наших прекрасных женских головах! Для меня это очень интересный опыт, потому что я до этого проекта совсем не знала девочек: мы не встречались ни в работе, ни в жизни. Мне нравится, что мы все очень разные, это создает классный объем, классную картинку и интересное взаимодействие. Дружба — самая главная сила взаимоотношений наших героинь. Мы принимаем друг друга такими, какие мы есть, каждая из нас может быть собой, и мы принимаем эту разницу», — говорит Екатерина Моргунова, исполнительница роли Жени.

Компанию дебютанткам составят Татьяна Догилева, Роман Курцын, Степан Девонин, Татьяна Орлова, Ольга Тумайкина, Алексей Лукин и Прохор Шаляпин. «Честно говоря, у меня с моей героиней, кроме имени, почти ничего общего. Эта роль для меня во многом "на сопротивление". Хотя есть и точки пересечения: как и я, она очень любит своих друзей и иногда не замечает пренебрежительного отношения к себе — что в итоге приводит к соответствующим последствиям. В этом соединении несочетаемого и возникла особая синергия, которая сделала для меня этот опыт особенно интересным», — рассказала о своем персонаже Найка Казиева, играющая роль Найки.

В Минске снимают комедию «Между нами, девочками» со звездами женского стендапа
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

«Между Алисой из фильма и Алисой в жизни можно поставить знак равно. Собственно, это и стало отправной точкой, почему меня заинтересовал этот сценарий. Я уверена, что этот фильм — это как свадьба или рождение ребенка или еще что-то очень важное. Не для карьеры, а прежде всего для жизни. Для меня это новый этап и трансформация. И очень много достойных и красивых слов подходит, чтобы описать этот момент», — поделилась Алиса Дударева.

За сценарий картины отвечают Максим Казанцев, Андрей Липов и Олеся Тарасова, а за визуальную составляющую — оператор Александр Мишин. «Это мой первый опыт в кино, и, конечно, я сильно волновалась. С залом я умею работать, но сниматься и играть роль, которая не является моим полным отражением, — непросто. Поэтому здесь я хочу сказать отдельное большое спасибо режиссеру, который, хоть и строгий, но всегда подсказывает и помогает. Катя, Алиса, Найка — все абсолютно разные, но невероятно восхищающие. Мы очень друг друга поддерживаем, даём советы и помогаем», — говорит Маргарита Родина, исполнительница роли Маргариты Павловны.
№ 2
Sveta_21Ermolova   5.10.2025 - 17:50
Это типа как про мужской квартет "О чём думают мужчины". Зачастую такие фильмы получаются не очень то удачными. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   4.10.2025 - 18:41
Чтобы было на потом или еще когда. Пустой фильм. читать далее>>
Всего сообщений: 2
