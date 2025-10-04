Кино-Театр.Ру
Объявлена программа Восьмого фестиваля фильмов об искусстве The Art Film Festival

4 октября
2025 год

4 октября 2025
С 20 октября по 2 ноября в Новосибирске, Владимире, Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре и Санкт-Петербурге пройдет Восьмой фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival, сообщает пресс-служба смотра.


В фестивальную программу вошли картины из Бразилии, Великобритании, Италии, Китая, Мальты, Нигерии, США, Японии и Франции. Лейтмотив фильмов этого года — национальная самобытность и связь культур. При всем тематическом и жанровом многообразии работы затрагивают вечные вопросы, оттого интереснее наблюдать, как общечеловеческие смыслы преломляются сквозь культуры разных народов.

Танцевальная картина «Дело было в Нигерии» рассказывает о социальных трудностях, с которыми сталкиваются современные нигерийские танцоры. Мультфильм «История огня» выполнен в стиле традиционной китайской живописи тушью и основан на древней легенде Цян — народа в Китае, родственного тибетцам. Эпос повествует о пути героя, испытаниях, награде и перерождении. Еще одна китайская лента «Ча-ча-Чайнатаун» поведает историю о 92-летней танцовщице, звезде бурлеска и владелице знаменитого ночного клуба Forbidden City в Сан-Франциско. Вместе с танцевальной труппой-кабаре она отправляется в тур по США, Кубе и Китаю. Отдельно стоит также отметить «Пионеров японского авангарда» — документальную работу о поколении художников-авангардистов, которые перевернули представление об искусстве в послевоенной Японии 1960-х. «Украденный Караваджо» представляет собой детектив, сопровождаемый красотой мальтийских пейзажей. По сюжету священник Орфей помогает полиции расследовать преступление, в то время как его личная жизнь рушится. Италию представляет неигровой «Тиранский заговор» об одном из самых больших розыгрышей в истории современного искусства.

«Пионеры японского авангарда»
фото: пресс-служба фестиваля

На фестивале покажут отечественные документальные работы о современных художниках. Проблему быстротечности времени и роли искусства в современном неспокойном мире затронет «Высокая вода», посвященная герою неофициального советского искусства Анатолию Белкину. Анимационные «Тени за кадром» повествуют о жизни и творчестве Людмилы Кусаковой, одной из первых художниц-постановщиц «Мосфильма». Среди премьер заявлен кинодебют газеты The Art Newspaper Russia – мокьюментари «Это лучшее, что у нас есть» режиссера Мастерской Брусникина Алексея Мартынова. Псевдодокументальный фильм снят по выставке «"Это лучшее, что у нас есть". Выбор The Art Newspaper Russia», проходившей в Московском музее современного искусства с 18 февраля по 18 мая 2025-го. В восьми новеллах куратор знакомит зрителей с современными художниками от Ильи Кабакова до Алины Глазун, а проводниками в мир современного искусства становятся Антон Лапенко и Алиса Кретова.

Кроме того, пройдет специальная программа под кураторством Центра визуальной культуры Beton. Четыре работы секции объединены темой любви в широком понимании. «Черкашины. Перформанс перестройки» – это неигровой фильм о серии перформансов художников Наташи и Валеры Черкашиных, которые они провели в очень сложное, но интересное для страны время. На сломе двух эпох в начале 90-ых дуэт отразил в своем искусстве культурный и национальной код и родил новые смыслы, соединяя прошлое и настоящее. В центре сюжета американской «Выставки прощения» – история трудных взаимоотношений сына, успешного художника, с отцом, бывшим наркозависимым. Главный герой стремится освободиться от боли через свое творчество. Фильм-коллаж «Птицы радости и печали» расскажет о мастерах русской керамики, а «Анна Мариани. Путешествие с фотоаппаратом» – об авторе фотографий, ставших знаковыми для современного бразильского фотоискусства. В память о Борисе Юхананове пройдут специальные показы кинодиптиха режиссера – «Интегральное исчисление: фильм 1 Узоры интеграла» и «Интегральное исчисление: фильм 2 Гелиогабал». В ходе фестиваля также состоится обширная публичная программа: дискуссии с критиками, киноведами, режиссерами, художниками, искусствоведами.
№ 1
Андрей (Омск)   4.10.2025 - 18:43
Фестиваль в восьми городах)) Куда лучше всего поехать, в крупняк. читать далее>>
Всего сообщений: 1
«Высокая вода»
«Выставка прощения»
«Ча-ча-Чайнатаун»
«Украденный Караваджо»
