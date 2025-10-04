Кино-Театр.Ру
Второй сезон «Закона тайги» с Александром Дьяченко стартует 5 октября

4 октября
2025 год

4 октября 2025
На Пятом канале 5 октября в 11:40 стартует второй сезон детектива «Закон тайги» с Александром Дьяченко. Согласно пресс-службе телеканала, в воскресенье будет показано 12 премьерных серий.

«Закон тайги-2». ТВ-ролик

Зрители вновь встретятся с полковником военной контрразведки Николаем Устюжаниным. Его отстраняют от работы из-за проваленной операции. На время служебного расследования Николай принимает предложение своего друга Сергея Лобанова возглавить лесное хозяйство в глухом приграничье. На новой должности Устюжанину скучать не пришлось: браконьеры, контрабандисты, коррупционеры, черные копатели, нелегальные предприниматели – лишь малая часть проблем, с которыми полковник столкнулся в Веселухе.

В продолжении сериала Устюжанин возвращается на службу в контрразведку. Руководство предлагает ему оставить работу «в поле» и занять генеральскую должность в Главном управлении. Лобанов, в свою очередь, просит Николая остаться в поселке, где катастрофически не хватает опытных профессионалов и надежных людей. Николая ждет сложный выбор: сохранить собственное благополучие или откликнуться на призыв старого друга. Трагическая гибель близкого человека заставит главного героя сделать выбор в пользу тайги. К тому же на самого полковника кто-то объявил охоту. Ему предстоит выяснить, кто такой «Хозяин», о котором все слышали, но никто не видел. Много раз спасать жизнь местного полицейского Анатолия, приезжей московской журналистки и ее детей, выручать из беды друга и по совместительству главу района Лобанова, освобождать похищенных бизнесменов и восстанавливать справедливость в маленьком поселке.

Второй сезон «Закона тайги» с Александром Дьяченко стартует 5 октября
фото: пресс-служба Пятого канала

«Прожит еще один прекрасный и важный этап моей киножизни. Леса и болота Ленинградской области уже стали родными. Они – главные герои нашей истории. За время съемок второго сезона я вдоволь набегался по оврагам, кочкам, сугробам, наплавался в болоте и, конечно же, получил огромное удовольствие от работы в своей новой семье – команде замечательных петербургских артистов. Надеюсь, воскресные показы сериала на Пятом канале порадуют наших дорогих зрителей», — говорит Александр Дьяченко.
№ 2
Yanina Sokolova   4.10.2025 - 21:50
Логично что главный герой останется в тайге - название сериала просто не позволило бы ему вернуться в город и занять новый пост. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   4.10.2025 - 17:56
Пятый не дурно снимает со своим бюджетом, или ему сильно помогают. В любом случае не выглядит как лажа. читать далее>>
Всего сообщений: 2
