Второй сезон «Закона тайги» с Александром Дьяченко стартует 5 октября

«Закон тайги-2». ТВ-ролик



фото: пресс-служба Пятого канала

На Пятом канале 5 октября в 11:40 стартует второй сезон детектива «Закон тайги» с Александром Дьяченко. Согласно пресс-службе телеканала, в воскресенье будет показано 12 премьерных серий.Зрители вновь встретятся с полковником военной контрразведки Николаем Устюжаниным. Его отстраняют от работы из-за проваленной операции. На время служебного расследования Николай принимает предложение своего друга Сергея Лобанова возглавить лесное хозяйство в глухом приграничье. На новой должности Устюжанину скучать не пришлось: браконьеры, контрабандисты, коррупционеры, черные копатели, нелегальные предприниматели – лишь малая часть проблем, с которыми полковник столкнулся в Веселухе.В продолжении сериала Устюжанин возвращается на службу в контрразведку. Руководство предлагает ему оставить работу «в поле» и занять генеральскую должность в Главном управлении. Лобанов, в свою очередь, просит Николая остаться в поселке, где катастрофически не хватает опытных профессионалов и надежных людей. Николая ждет сложный выбор: сохранить собственное благополучие или откликнуться на призыв старого друга. Трагическая гибель близкого человека заставит главного героя сделать выбор в пользу тайги. К тому же на самого полковника кто-то объявил охоту. Ему предстоит выяснить, кто такой «Хозяин», о котором все слышали, но никто не видел. Много раз спасать жизнь местного полицейского Анатолия, приезжей московской журналистки и ее детей, выручать из беды друга и по совместительству главу района Лобанова, освобождать похищенных бизнесменов и восстанавливать справедливость в маленьком поселке.говорит Александр Дьяченко.