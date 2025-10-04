Мультсериал «Чебурашка» и «Оливка, Игорек и Рекс»: телеканал «Солнце» презентовал премьеры нового сезона

В следующем году стартуют съемки семейной комедии «Что не так с Севой» онлайн-кинотеатра Start при поддержке Института развития интернета о перевоспитании хулигана, вынужденного примерить роль отличника ради любви, подростковых «Детективов из Крапивы» про городского мальчика, которому предстоит раскрывать преступления в деревне, и магического ситкома «Девочка-Яга» о наследнице рода Яг, пытающейся совмещать обычную школу и чародейство.
Среди анимационных премьер заявлены сериал «Чебурашка» от «Союзмультфильма», премьера которого состоится 25 октября на «Солнце», Wink и Okko, первый в России мультситком «Эпохальная семейка», где анимация работает по законам классической семейной комедии, и музыкальное анимационное фентези «Черный мотылек: Сила музыки» о девочке, открывающей в себе необычный дар, — мировую премьеру в стране телеканал покажет совместно с онлайн-кинотеатром Start.
