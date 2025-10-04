Кино-Театр.Ру
Мультсериал «Чебурашка» и «Оливка, Игорек и Рекс»: телеканал «Солнце» презентовал премьеры нового сезона

4 октября
2025 год

4 октября 2025
Генеральный продюсер телеканала «Солнце» Рубен Оганесян поделился планами на новый сезон. Презентация прошла в Театре на Цветном, уточняет пресс-служба канала.

Для семейного просмотра подготовлен масштабный объем премьер — предпочтение канал отдает продукции собственного производства. Совместно с онлайн-кинотеатром Start «Солнце» выпустит в 2026 году комедию Александра Жигалкина «Оливка, Игорек и Рекс» с Оливией Минц, Елизаветой Арзамасовой, Алексеем Золотовицким и Ниной Дворжецкой о дружбе, семье и девочке, понимающей язык животных лучше, чем людей. Зрителей также ожидают казахстанский детектив «Таргет» с Михаилом Сотниковым, второй и третий сезон «Любопытной Варвары» и продолжение сериалов «Одни дома» и «Родители родителей».

Мультсериал «Чебурашка» и «Оливка, Игорек и Рекс»: телеканал «Солнце» презентовал премьеры нового сезона
фото: пресс-служба телеканала «Солнце»

В следующем году стартуют съемки семейной комедии «Что не так с Севой» онлайн-кинотеатра Start при поддержке Института развития интернета о перевоспитании хулигана, вынужденного примерить роль отличника ради любви, подростковых «Детективов из Крапивы» про городского мальчика, которому предстоит раскрывать преступления в деревне, и магического ситкома «Девочка-Яга» о наследнице рода Яг, пытающейся совмещать обычную школу и чародейство.

Среди анимационных премьер заявлены сериал «Чебурашка» от «Союзмультфильма», премьера которого состоится 25 октября на «Солнце», Wink и Okko, первый в России мультситком «Эпохальная семейка», где анимация работает по законам классической семейной комедии, и музыкальное анимационное фентези «Черный мотылек: Сила музыки» о девочке, открывающей в себе необычный дар, — мировую премьеру в стране телеканал покажет совместно с онлайн-кинотеатром Start.
