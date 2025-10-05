Кино-Театр.Ру
Егор Долгополов и обезьянка Чита вернулись к своим ролям в продолжении сериала «Майор и Меймун»

5 октября
2025 год

5 октября 2025
В Туапсе проходят съемки 16-серийного второго сезона остросюжетного детектива «Майор и Меймун». Главные роли в сериале исполнят Егор Долгополов, Юлия Кудояр и обезьянка Чита, уточняет пресс-служба телеканала НТВ.

Главные герои — капитан полиции Майоров (Долгополов) и обезьянка Меймун (Чита) с острым умом и харизмой – продолжают расследовать запутанные дела в Туапсе. Но их размеренная жизнь меняется с приходом нового начальства: на должность назначают подполковника Полину Дмитрук (Кудояр) – бывшего сотрудника службы безопасности. Дмитрук – жесткий руководитель и хочет навести свои порядки в отделе. Ее не устраивает, что в полиции работает обезьянка, из-за чего Майоров и Меймун оказываются под угрозой увольнения. Им придется доказать, что они прекрасные сотрудники и способны раскрывать самые сложные дела.

фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Во втором сезоне я снова увиделся с Читой. Она меня узнала, и мы продолжили работать в духе взаимопонимания и любви. Читушка стала смиренней и мудрее. Но если человек совершит ошибку, будет настойчиво смотреть ей в глаза, захочет ее еду или просто, забывшись, махнет рукой, то будет беспощадно и молниеносно покусан. При этом Чита защищает меня от всех женщин, кто входит в мое личное пространство. За это моя супруга привезет ей вкусняшек. У нас сменилась съемочная группа, во главе которой встал режиссер Максим Демченко. Он привез с собой своих ребят: с нами художники из Питера, новый оператор и его цех. Для меня это большая профессиональная радость – оказаться в сработанном коллективе, где все друг друга поддерживают и любят», — рассказал Егор Долгополов.

Вместе с коллегами – упрямым Цитроном (Александр Волочиенко) и строгой Дмитрук – им придется столкнуться с мошенниками, аферистами и даже сектантами. Герои также будут решать и личные проблемы: Майоров и Меймун попытаются отыскать свое место в жизни, Рафик (Артур Папоян) – осуществить мечту о славе и богатстве, а Жихарь (Анатолий Кощеев) и Любовь Сергеевна (Галина Сазонова) попробуют обрести семейное счастье. По словам режиссера Максима Демченко, «во втором сезоне героя Егора Долгополова Майорова покидают его верные соратники, а начальницу переводят в Москву. Главной сложностью для него становится недовольство нового руководителя, подполковника Дмитрук, которую сыграет Юлия Кудояр. Она категорически не принимает его методы работы и вовсе не понимает, зачем в отделе нужна обезьяна. Майорову предстоит доказать, что они с Меймун – настоящие напарники, и лишать ее возможности быть оперативником нельзя. По ходу сериала отношения Майорова и Дмитрук пройдут разные стадии, и в какой-то начнут меняться и трансформироваться. Это и станет главной лирической линией сезона. Меймун же будет и ревновать хозяина, и помогать ему в расследованиях. Как и прежде, зрителей ждет много экшена: расследования, погони, задержания».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен