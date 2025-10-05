Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Анна Рыцарева снимает короткометражку в духе Тарантино

5 октября
2025 год

5 октября 2025
Анна Рыцарева приступила к съемкам короткометражного фильма «Уйти, не причиняя боли. Инструкция». Для актрисы это вторая режиссерская работа: ее дебютный «Новый метод» был тепло принят публикой на фестивале «Короче» в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба картины.


Зрителей ожидает история Дениса и Веры, которые проживают исчерпанную семейную жизнь, но каждый по своему. Но как разойтись, если столько совместных обязательств, воспоминаний, событий, запланированной жизни? Есть один выход – план Х – «Уйти, не причиняя боли». По словам Рыцаревой, «хочется через смелое кино, отчасти в духе Тарантино, помочь людям, переживающим кризис в отношениях, преодолеть его и не относиться к жизни слишком серьезно, а уж тем более к себе».

Главные роли исполняют Олеся Фаттахова и Антон Денисенко, подругу Веры сыграла сама Анна. Денисенко играет «мужика с ред флагом, и это не тореадор».


«Сценарий меня творчески зажег и я захотела сыграть. В процессе подключилось продюсирование. Фильм открыл новый опыт в обеих сферах. Было очень интересно работать с Аней, следовать за ней, ловить ее загадочность и открывать в себе новые грани», — рассказала исполнительница главной роли и продюсер фильма Олеся Фаттахова.

Для работы над вторым фильмом Рыцарева под присмотром консультанта Анны Пармас собрала талантливую команду. За визуальную составляющую отвечают оператор Николай Герман, художник-постановщик Елизавета Журавлева и художник по костюмам Маша Швачкина. Исполнительными продюсерами выступают Анастасия Кинс и Сабина Гаджиева.
