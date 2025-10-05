Анна Рыцарева снимает короткометражку в духе Тарантино

Анна Рыцарева
приступила к съемкам короткометражного фильма «Уйти, не причиняя боли. Инструкция
». Для актрисы это вторая режиссерская работа: ее дебютный «Новый метод» был тепло принят публикой на фестивале «Короче» в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба картины.
Зрителей ожидает история Дениса и Веры, которые проживают исчерпанную семейную жизнь, но каждый по своему. Но как разойтись, если столько совместных обязательств, воспоминаний, событий, запланированной жизни? Есть один выход – план Х – «Уйти, не причиняя боли»
. По словам Рыцаревой, «хочется через смелое кино, отчасти в духе Тарантино, помочь людям, переживающим кризис в отношениях, преодолеть его и не относиться к жизни слишком серьезно, а уж тем более к себе».
Главные роли исполняют Олеся Фаттахова
и Антон Денисенко
, подругу Веры сыграла сама Анна. Денисенко играет «мужика с ред флагом, и это не тореадор».
«Сценарий меня творчески зажег и я захотела сыграть. В процессе подключилось продюсирование. Фильм открыл новый опыт в обеих сферах. Было очень интересно работать с Аней, следовать за ней, ловить ее загадочность и открывать в себе новые грани», —
рассказала исполнительница главной роли и продюсер фильма Олеся Фаттахова.
Для работы над вторым фильмом Рыцарева под присмотром консультанта Анны Пармас
собрала талантливую команду. За визуальную составляющую отвечают оператор Николай Герман
, художник-постановщик Елизавета Журавлева и художник по костюмам Маша Швачкина. Исполнительными продюсерами выступают Анастасия Кинс
и Сабина Гаджиева.
