В программу фестиваля КАРО/Арт вошли «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Воскрешение» Би Ганя и «Частная жизнь» Ребекки Злотовски

Объявлена программа Четвертого Фестиваля КАРО/Арт, который пройдет в четырех городах в кинотеатрах сети КАРО: с 15 по 19 октября в Москве и Санкт-Петербурге, а с 30 октября по 4 ноября в Краснодаре и Новосибирске. Согласно пресс-службе смотра, основной площадкой станет столичный киноцентр «Октябрь» — в его пространстве гостей ждут не только кинопоказы, но и воркшопы, интерактивные акции и перформансы. Многие мероприятия будут сопровождаться обсуждениями с известными экспертами, создателями фильмов, музыкантами и представителями креативных индустрий.
фото: пресс-служба фестиваля
Концепция фестиваля этого года – сюр/реализм. Кинопрограмма связана с темами, раскрывающимися в семантических полях сюрреализма: с подсознанием, сформированным детскими и семейными травмами, искажением пространства и времени, коллективным бессознательным, скрытым в природных и архитектурных образах, мифологизмом и сновидением. Фильмы кинофестиваля работают с разными культурными кодами и совершенно противоположными эмоциями. Сюрреализм «позволяет» смешивать эти пласты и доверять возникающим мыслям и ассоциациям. Ознакомиться с полным расписанием по городам и приобрести билеты можно на сайте фестиваля и в социальных сетях.
Особый блок посвящен театру — включены отреставрированные архивные записи и новые киноверсии спектаклей, о которых поговорят со зрителями известные российские театральные режиссеры и эксперты. Впервые будут представлены записи спектаклей: в партнерстве с независимым театром povod.ovod и пространством «Внутри» гости смогут увидеть «Мать» Анастасии Паутовой, а после показа в «Октябре» состоится встреча с режиссером и актерской группой. Также в секции – одноактный балет «Русские тупики» в постановке хореографа Максима Петрова на музыку Настасьи Хрущевой, спектакль Антона Федорова по повести Андрея Платонова «Котлован», архивная сборка «Собачьего сердца» и творческая встреча с Генриеттой Яновской, трибьют-показ спектакля Юрия Бутусова «В ожидании Годо», лучшие работы Конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова и премьерный показ короткого метра лауреата конкурса прошлого года Константина Денискина по сценарию Паулины Андреевой «Спасибо, хорошего вечера!». Кроме того, состоятся показ видеоклипов группы «Сироткин» и встреча с Сергеем Сироткиным и режиссером Олегом Трофимом. В рамках блока «мода» пройдет спецпоказ фильма «Тигр, Ласточка и "Джеки Чан"» об основателях и истории российского бренда одежды, а также обсуждение с режиссерской группой. А в блоке «видеоарт» зрители посмотрят работы студентов лаборатории Виктора Алимпиева Московской школы нового кино.
