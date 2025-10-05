Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В программу фестиваля КАРО/Арт вошли «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Воскрешение» Би Ганя и «Частная жизнь» Ребекки Злотовски

5 октября
2025 год

Новости кино >>
5 октября 2025
Объявлена программа Четвертого Фестиваля КАРО/Арт, который пройдет в четырех городах в кинотеатрах сети КАРО: с 15 по 19 октября в Москве и Санкт-Петербурге, а с 30 октября по 4 ноября в Краснодаре и Новосибирске. Согласно пресс-службе смотра, основной площадкой станет столичный киноцентр «Октябрь» — в его пространстве гостей ждут не только кинопоказы, но и воркшопы, интерактивные акции и перформансы. Многие мероприятия будут сопровождаться обсуждениями с известными экспертами, создателями фильмов, музыкантами и представителями креативных индустрий.

«Сентиментальная ценность»
фото: пресс-служба фестиваля

Концепция фестиваля этого года – сюр/реализм. Кинопрограмма связана с темами, раскрывающимися в семантических полях сюрреализма: с подсознанием, сформированным детскими и семейными травмами, искажением пространства и времени, коллективным бессознательным, скрытым в природных и архитектурных образах, мифологизмом и сновидением. Фильмы кинофестиваля работают с разными культурными кодами и совершенно противоположными эмоциями. Сюрреализм «позволяет» смешивать эти пласты и доверять возникающим мыслям и ассоциациям. Ознакомиться с полным расписанием по городам и приобрести билеты можно на сайте фестиваля и в социальных сетях.

Фильмами открытия и закрытия фестиваля заявлены громкие премьеры из Канн, которые обозначат переход от реального к сюрреальному: «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и «Воскрешение» Би Ганя. В блок «зарубежные премьеры» вошли «Звук падения» Маши Шилински, «Отражения №3» Кристиана Петцольда, «Частная жизнь» Ребекки Злотовски с Джоди Фостер, черная комедия Алекса Уинтера «Дело семейное», психологический хоррор Брина Чайни «Ловушка для кролика» с Девом Пателем и картина Араба и Тарзана Нассеров «Однажды в Газе». Среди отечественных новинок – «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева с Марком Эйдельштейном, «Тени Москвы» Валерия Переверзева, «Бесконечный апрель» Антона Бутакова, «Искупление» Константина Еронина с Сергеем Безруковым, Виктором Сухоруковым, Никитой Кологривым и Хаски, «Гирокастра» Юрия Арабова, короткометражка Дениса Виленкина «Мужчина, который мне нравится» и неигровой «Лес» Ирины Журавлевой-Шапман.

Читать Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить
Классическая программа состоит из признанных шедевров кинематографа и недооцененных творческих экспериментов, которые в разной степени и форме отражают сквозные мотивы сюрреализма и приемы этого направления. С пленки 35 мм будет показана картина Алексея Германа «Хрусталев, машину!» из коллекции Госфильмофонда. При содействии Итальянского Института культуры в программу вошли фильм Луиджи Коменчини «Верхом на тигре» и «Рогопаг», поставленный Жан-Люком Годаром, Уго Грегоретти, Пьером Паоло Пазолини и Роберто Росселлини. Венгерский культурный центр представит публике «Мой XX век» Ильдико Эньеди и экранизацию «Нарцисс и Психея» Габора Боди по поэме поэта Шандора Вейореса «Психея». Также в классической программе – «Похищение» Дмитрия Кирсанова со звездой «Аталанты» Дитой Парло, «Код неизвестен» Михаэля Ханеке и загадочная японская анимация «Яйцо ангела» Мамору Осии. Будет проведена серия показов, связанных с крупными юбилеями: в честь 130-летия кинематографа – «Шерлок Младший» Бастера Китона с музыкальным сопровождением вибрафониста и композитора Владимира Голоухова, в честь 100-летнего юбилея Марлена Хуциева – «Был месяц май», в честь 55-летия Дмитрия Геллера – сборник его работ «Анимационные сны Дмитрия Геллера».

Особый блок посвящен театру — включены отреставрированные архивные записи и новые киноверсии спектаклей, о которых поговорят со зрителями известные российские театральные режиссеры и эксперты. Впервые будут представлены записи спектаклей: в партнерстве с независимым театром povod.ovod и пространством «Внутри» гости смогут увидеть «Мать» Анастасии Паутовой, а после показа в «Октябре» состоится встреча с режиссером и актерской группой. Также в секции – одноактный балет «Русские тупики» в постановке хореографа Максима Петрова на музыку Настасьи Хрущевой, спектакль Антона Федорова по повести Андрея Платонова «Котлован», архивная сборка «Собачьего сердца» и творческая встреча с Генриеттой Яновской, трибьют-показ спектакля Юрия Бутусова «В ожидании Годо», лучшие работы Конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова и премьерный показ короткого метра лауреата конкурса прошлого года Константина Денискина по сценарию Паулины Андреевой «Спасибо, хорошего вечера!». Кроме того, состоятся показ видеоклипов группы «Сироткин» и встреча с Сергеем Сироткиным и режиссером Олегом Трофимом. В рамках блока «мода» пройдет спецпоказ фильма «Тигр, Ласточка и "Джеки Чан"» об основателях и истории российского бренда одежды, а также обсуждение с режиссерской группой. А в блоке «видеоарт» зрители посмотрят работы студентов лаборатории Виктора Алимпиева Московской школы нового кино.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Простая случайность» Джафара Панахи удостоена «Золотой пальмовой ветви» 78-го Каннского кинофестиваля
В программу Фестиваля авторского кино КАРО.Арт вошли «Анора» Шона Бэйкера и «Большое путешествие» Мигела Гомеша
Поиск по меткам
КароАрт
персоны
Паулина АндрееваЮрий АрабовСергей БезруковАнтон БутаковЮрий БутусовДенис ВиленкинДмитрий ГеллерАлексей ГерманЖан-Люк ГодарУго ГрегореттиКонстантин ДенискинКонстантин ЕронинЮрий Зайцев (IV)Ребекка ЗлотовскиДмитрий КирсановБастер КитонНикита КологривыйЛуиджи КоменчиниМамору ОсииПьер Паоло ПазолиниДита ПарлоДев ПательВалерий ПереверзевКристиан ПетцольдРоберто РосселлиниСергей СироткинВиктор СухоруковЙоаким ТриерОлег ТрофимАлекс УинтерАнтон ФёдоровДжоди ФостерМихаэль ХанекеХаскиМарлен ХуциевБрин ЧайниМаша ШилинскиМарк ЭйдельштейнИльдико ЭньедиГенриетта Яновская
фильмы
АталантаБесконечный апрельБыл месяц майВерхом на тигреВоскрешениеГанди молчал по субботамГирокастраДело семейноеЗвук паденияИскуплениеКод неизвестенЛовушка для кроликаМой 20-ый векМужчина, который мне нравитсяОднажды в ГазеОтражения №3ПохищениеРогопагСентиментальная ценностьТени МосквыХрусталёв, машину!Частная жизньШерлок младшийЯйцо ангела
театры
МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
В программу фестиваля КАРО/Арт вошли «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Воскрешение» Би Ганя и «Частная жизнь» Ребекки Злотовски фотографии
«Воскрешение»
«Лес»
«Сироткин»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ремо Джироне
3 октября ушёл из жизни актёр Ремо Джироне.
Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.

День рождения >>

Один Ланд Байрон
Елена Великанова
Диана Дезмари
Аркадий Коваль
Александр Лобанов (III)
Ирина Метлицкая
Александр Михайлов
Виктор Павлов
Инна Чурикова
Джози Биссетт
Дэниэл Болдуин
Бланшет Брюнуа
Лаура Гемсер
Милена Дравич
Джефф Конэуэй
Кейт Уинслет
все родившиеся 5 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram