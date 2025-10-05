Кино-Театр.Ру
Наш слоняра, пёс и кот: главные трейлеры за неделю

5 октября
2025 год

Новости кино >>
5 октября 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Арт — это я»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера документального сериала о тех, кто прямо сейчас создаёт лицо современной культуры России. Среди героев проекта — Александр Петров, Риналь Мухаметов, Константин Крюков, Виктор Добронравов, Леван Горозия (L'ONE) и другие. В пятисерийном фильме актёры, музыканты, архитекторы, артисты цирка и художники показывают, как рождается искусство.

«АРТ — это Я»

Читать «Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон

«Простоквашино»
1 января в кинотеатрах выйдет фильм о приключениях юного Дяди Фёдора, пса Шарика, кота Матроскина, а также почтальона Печкина и других любимых с детства персонажей. Картина основана на знаменитой повести Эдуарда Успенского. Проект создала Кинокомпания братьев Андреасян, роли в фильме исполнили Роман Панков, Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин, Владимир Сычёв и другие.

«Простоквашино». Трейлер №2

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

«Маша и медведи»
Онлайн-кинотеатр «Иви» представляет трейлер комедийной сказки для всей семьи, которая переосмысливает мотивы классического рассказа Л. Н. Толстого «Три медведя». Постановщицей ленты выступила Антонина РужеСамый Новый год!»), а главные роли сыграли Виталия Корниенко, Людмила Артемьева и Зоя Бербер. Волшебных героев оживила современная компьютерная графика.

«Маша и Медведи»

Смотреть онлайн «Самый Новый год!» Антонины Руже

«Как приручить лису»
Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер детективного триллера с Кириллом Кяро, Максимом Стояновым, Таисьей Калининой и Ксенией Кутеповой. По сюжету зоопсихолог спасает жизнь асоциальной девушки Дины, но сам становится подозреваемым в убийстве. Начав собственное расследование, он выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают девушки, и только Дина может помочь поймать маньяка.

«Как приручить лису»

Читать Смотреть онлайн: «Камбэк», «Дорогой Вилли» и продолжение «Ведьмака»

«Нам покер»
23 октября в онлайн-кинотеатре Wink состоится премьера криминальной комедии Рустама ИльясоваТрудные подростки»). Трое соседей по квартире открывают покерный клуб на дому. Поначалу игра в воротил подпольного бизнеса кажется им забавной, но однажды один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП и ставит ребят перед фактом — теперь они «партнёры» или тюрьма.

«Нам покер»

Смотреть онлайн «Трудные подростки» Рустама Ильясова

«Холмс»
2 октября киноплатформа EPIC+ начала показ нового сериала Дмитрия ПетруняРаневская»). Молодой доктор Телегин (Вячеслав Чепурченко) получает работу в психиатрической клинике, где знакомится с Феликсом (Артём Осипов), одна из личностей которого считает себя Холмсом. Герои начинают расследовать преступления, но Телегин подозревает, что Феликс на самом деле мошенник-манипулятор.

«Холмс». Тизер

Смотреть онлайн «Раневская» Дмитрия Петруня

«Чебурашка-2»
Новый фильм о приключениях уже полюбившихся героев обзавёлся очередным трейлером. В продолжении взрослеющий Чебурашка часто конфликтует с Геной и в надежде избежать очередной ссоры после дня рождения Сони вместе с друзьями сбегает в горы. К своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и другие.

«Чебурашка-2». Трейлер №2

Читать Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых

«Чёрное облако-2»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился тизер-трейлером продолжения детективного триллера. Спустя полгода с событий первого сезона Оксана (Марьяна Спивак), живущая в доме бывшего одноклассника (Кирилл Кяро), начинает подозревать, что у неё появилась сверхъестественная способность, которая также передалась её дочери (Мария Мацель). Новые серии снял Карен Оганесян.

«Чёрное облако-2». Тизер-трейлер

Читать «Черное облако»: Кто убивает котиков

«Снеговик»
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер масштабного семейного фэнтези Александра БабаеваТайный Санта»). По сюжету оживший снеговик (Филипп Бледный) вместе с девочкой Варей (Екатерина Темнова) противостоят колдунье Вьюге (Полина Максимова), которая хочет укрыть вечной стужей мир людей, пока магия Деда Мороза (Александр Самойленко) ослаблена. В прокате с 11 декабря.

«Снеговик»

Смотреть онлайн «Тайный Санта» Александра Бабаева

«Камбэк»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» порадовал трейлером сериала о 2000-х, над которым работали соавторы «Закона каменных джунглей» и «Мир! Дружба! Жвачка!». События происходят в 2004 году в Нижнем Новгороде, где старшеклассники (Григорий Столбов, Илларион Маров и Хетаг Хинчагов) пытаются помочь бездомному (Александр Петров) вспомнить прошлое. Автор идеи сериала — Илья Куликов.

«Камбэк»

Смотреть онлайн «Мир! Дружба! Жвачка!»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Человек-слон»
Легендарный фильм Дэвида Линча с Энтони Хопкинсом и Джоном Хёртом впервые выйдет в российский прокат 27 ноября. Картину покажут в 4к-реставрации. В основу сценария легла биография британца XIX века Джозефа Меррика, а также книги Фредерика Тривза и Эшли Монтегю. Фильм был номинирован на многочисленные награды, в том числе «Оскар», «Золотой глобус» и «Сезар».

«Человек-слон»

Смотреть онлайн «Голова-ластик» Дэвида Линча

«Отель «Костьера»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» стартовал итальянский сериал от Адама Бернштейна — режиссёра «Лучше звоните Солу», «Фарго» и «Оранжевый — хит сезона». Морской пехотинец из США (Джесси Уильямс) нанимается работать в отель на побережье Амальфи. Вскоре исчезает дочь его начальника, и парню поручают её отыскать, при этом продолжая исполнять трудовые обязанности.

«Отель «Костьера»

Смотреть онлайн «Отель «Костьера»

«Жатва»
В сети появился трейлер арт-хоррора о жизни маленького закрытого комьюнити, традиционный уклад которого нарушает приезд чужака — законного владельца этих земель. С этих пор в деревне начинает происходит нечто странное. Главные роли в фильме исполнили Калеб Лэндри ДжонсДогмен»), Гарри Меллинг и Фрэнк Диллэйн (Дадли Дурсль и Том Реддл из «Гарри Поттера»).

«Жатва»


«Я слежу за тобой»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» состоялась премьера эротического триллера по роману Дж. П. Помаре «Последние гости». После страстной встречи, проведённой в квартире её нового знакомого, Лина выясняет, что их секс был заснят на скрытую камеру. Сталкиваясь с угрозами и шантажом, девушка вынуждена всё глубже погружаться в историю таинственного наблюдателя.

«Я слежу за тобой»

Смотреть онлайн «Я слежу за тобой»
что почитать?

