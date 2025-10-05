Наш слоняра, пёс и кот: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Арт — это я»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера документального сериала о тех, кто прямо сейчас создаёт лицо современной культуры России. Среди героев проекта — Александр Петров
, Риналь Мухаметов
, Константин Крюков
, Виктор Добронравов
, Леван Горозия
(L'ONE) и другие. В пятисерийном фильме актёры, музыканты, архитекторы, артисты цирка и художники показывают, как рождается искусство.
«АРТ — это Я»
«Простоквашино»
1 января в кинотеатрах выйдет фильм о приключениях юного Дяди Фёдора, пса Шарика, кота Матроскина, а также почтальона Печкина и других любимых с детства персонажей. Картина основана на знаменитой повести Эдуарда Успенского
. Проект создала Кинокомпания братьев Андреасян
, роли в фильме исполнили Роман Панков
, Павел Прилучный
, Лиза Моряк
, Иван Охлобыстин
, Владимир Сычёв
и другие.
«Простоквашино». Трейлер №2
«Маша и медведи»
Онлайн-кинотеатр «Иви» представляет трейлер комедийной сказки для всей семьи, которая переосмысливает мотивы классического рассказа Л. Н. Толстого «Три медведя». Постановщицей ленты выступила Антонина Руже
(«Самый Новый год!
»), а главные роли сыграли Виталия Корниенко
, Людмила Артемьева
и Зоя Бербер
. Волшебных героев оживила современная компьютерная графика.
«Маша и Медведи»
«Как приручить лису»
Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер детективного триллера с Кириллом Кяро
, Максимом Стояновым
, Таисьей Калининой
и Ксенией Кутеповой
. По сюжету зоопсихолог спасает жизнь асоциальной девушки Дины, но сам становится подозреваемым в убийстве. Начав собственное расследование, он выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают девушки, и только Дина может помочь поймать маньяка.
«Как приручить лису»
«Нам покер»
23 октября в онлайн-кинотеатре Wink состоится премьера криминальной комедии Рустама Ильясова
(«Трудные подростки
»). Трое соседей по квартире открывают покерный клуб на дому. Поначалу игра в воротил подпольного бизнеса кажется им забавной, но однажды один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП и ставит ребят перед фактом — теперь они «партнёры» или тюрьма.
«Нам покер»
«Холмс»
2 октября киноплатформа EPIC+ начала показ нового сериала Дмитрия Петруня
(«Раневская
»). Молодой доктор Телегин (Вячеслав Чепурченко
) получает работу в психиатрической клинике, где знакомится с Феликсом (Артём Осипов
), одна из личностей которого считает себя Холмсом. Герои начинают расследовать преступления, но Телегин подозревает, что Феликс на самом деле мошенник-манипулятор.
«Холмс». Тизер
«Чебурашка-2»
Новый фильм о приключениях уже полюбившихся героев обзавёлся очередным трейлером. В продолжении взрослеющий Чебурашка часто конфликтует с Геной и в надежде избежать очередной ссоры после дня рождения Сони вместе с друзьями сбегает в горы. К своим ролям вернулись Сергей Гармаш
, Елена Яковлева
, Фёдор Добронравов
, Полина Максимова
, Сергей Лавыгин
, Дмитрий Лысенков
и другие.
«Чебурашка-2». Трейлер №2
«Чёрное облако-2»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился тизер-трейлером продолжения детективного триллера. Спустя полгода с событий первого сезона Оксана (Марьяна Спивак
), живущая в доме бывшего одноклассника (Кирилл Кяро
), начинает подозревать, что у неё появилась сверхъестественная способность, которая также передалась её дочери (Мария Мацель
). Новые серии снял Карен Оганесян
.
«Чёрное облако-2». Тизер-трейлер
«Снеговик»
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер масштабного семейного фэнтези Александра Бабаева
(«Тайный Санта
»). По сюжету оживший снеговик (Филипп Бледный
) вместе с девочкой Варей (Екатерина Темнова
) противостоят колдунье Вьюге (Полина Максимова
), которая хочет укрыть вечной стужей мир людей, пока магия Деда Мороза (Александр Самойленко
) ослаблена. В прокате с 11 декабря.
«Снеговик»
«Камбэк»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» порадовал трейлером сериала о 2000-х, над которым работали соавторы «Закона каменных джунглей
» и «Мир! Дружба! Жвачка!
». События происходят в 2004 году в Нижнем Новгороде, где старшеклассники (Григорий Столбов
, Илларион Маров
и Хетаг Хинчагов
) пытаются помочь бездомному (Александр Петров
) вспомнить прошлое. Автор идеи сериала — Илья Куликов
.
«Камбэк»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Человек-слон»
Легендарный фильм Дэвида Линча
с Энтони Хопкинсом
и Джоном Хёртом
впервые выйдет в российский прокат 27 ноября. Картину покажут в 4к-реставрации. В основу сценария легла биография британца XIX века Джозефа Меррика, а также книги Фредерика Тривза и Эшли Монтегю. Фильм был номинирован на многочисленные награды, в том числе «Оскар», «Золотой глобус» и «Сезар».
«Человек-слон»
«Отель «Костьера»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» стартовал итальянский сериал от Адама Бернштейна
— режиссёра «Лучше звоните Солу
», «Фарго
» и «Оранжевый — хит сезона
». Морской пехотинец из США (Джесси Уильямс
) нанимается работать в отель на побережье Амальфи. Вскоре исчезает дочь его начальника, и парню поручают её отыскать, при этом продолжая исполнять трудовые обязанности.
«Отель «Костьера»
«Жатва»
В сети появился трейлер арт-хоррора о жизни маленького закрытого комьюнити, традиционный уклад которого нарушает приезд чужака — законного владельца этих земель. С этих пор в деревне начинает происходит нечто странное. Главные роли в фильме исполнили Калеб Лэндри Джонс
(«Догмен
»), Гарри Меллинг
и Фрэнк Диллэйн
(Дадли Дурсль и Том Реддл из «Гарри Поттера
»).
«Жатва»
«Я слежу за тобой»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» состоялась премьера эротического триллера по роману Дж. П. Помаре «Последние гости». После страстной встречи, проведённой в квартире её нового знакомого, Лина выясняет, что их секс был заснят на скрытую камеру. Сталкиваясь с угрозами и шантажом, девушка вынуждена всё глубже погружаться в историю таинственного наблюдателя.
«Я слежу за тобой»
