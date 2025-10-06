Кино-Театр.Ру
Анастасия Жданова и Павел Анкудинов сыграли в мелодраме «Счастье вперед»

6 октября
2025 год

6 октября 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Счастье вперед», в которой сыграли Анастасия Жданова, Павел Анкудинов, Катя Волк и Руслан Миколенко. Об этом сообщает прес-служба телеканала.

Анастасия Жданова и Павел Анкудинов сыграли в мелодраме «Счастье вперед»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Поо сюжету после потери долгожданной беременности, находясь на грани развода, переводчица Елена едет на лечение в турецкую клинику, которой владеет свекор ее сестры. Там же наблюдаются сестра Лены и ее муж Кемаль: они мечтают о ребенке и планируют ЭКО. В клинике Лена знакомится с Фатихом, братом Кемаля. Они симпатизируют друг другу. Но выясняется, что у родителей Кемаля и Фатиха свои планы на личную жизнь сыновей. Их козни приводят к ссорам и расставанию Лены и Фатиха. Тем временем Лена узнает, что беременна, и решает вернуться в Россию. Фатих едет за ней, чтобы доказать свою любовь.

«Основное качество Лены – умение жертвовать собой ради счастья других. Ей неоднократно приходится делать сложный выбор: вынашивать ли чужого ребенка, смолчать ли о жестокой врачебной ошибке, позволить ли себе новые отношения после тяжелого предательства мужа? Лена часто принимает решения, руководствуясь интересами других людей. Плохо ли это? Наверное, в современном мире такой альтруизм мог бы быть губительным для человека, но, к счастью, судьба оказывается справедлива по отношению к моей героине и воздает ей за принесенные жертвы! Мне нравятся линии многих персонажей в этом проекте: каждый проходит свое испытание, освобождается от надуманных обязательств. Эта история о стремлении людей бороться за свою любовь, несмотря ни на что», — говорит Анастасия Жданова.

Мелодрама также исследует культурные различия, добавляет Павел Анкудинов: «Фатих – умный, справедливый, уверенный в себе мужчина. Он – врач, который выполняет сложнейшие операции и берет ответственность и риск на себя. Он верен себе и своим убеждениям, а ради любви готов пойти против всех, даже против своей семьи. Во многом мы с ним похожи, и, если бы у меня в жизни произошла такая же ситуация, как у Фатиха, я бы поступил так же. В нашем проекте мы также говорим о взаимоотношениях между людьми разных культур, где семьи строго следуют традициям».

Режиссером четырехсерийного проекта выступила Анна Кудинова. Автором сценария значится Татьяна Александрова, а оператором — Александр Смоляк.
№ 2
colybri   7.10.2025 - 12:42
Опять турецкие страсти вместе с топорной пропагандой демографии и глупой героиней,которая еще будучи замужем прыгает в постель к турку и тут же беременеет от него ? Снимать больше не о чем ? читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   6.10.2025 - 17:02
Не важно каким способом, главное рожать. И не важно как потом вы будете жить. читать далее>>
Всего сообщений: 2
