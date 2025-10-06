Анастасия Жданова и Павел Анкудинов сыграли в мелодраме «Счастье вперед»

Поо сюжету после потери долгожданной беременности, находясь на грани развода, переводчица Елена едет на лечение в турецкую клинику, которой владеет свекор ее сестры. Там же наблюдаются сестра Лены и ее муж Кемаль: они мечтают о ребенке и планируют ЭКО. В клинике Лена знакомится с Фатихом, братом Кемаля. Они симпатизируют друг другу. Но выясняется, что у родителей Кемаля и Фатиха свои планы на личную жизнь сыновей. Их козни приводят к ссорам и расставанию Лены и Фатиха. Тем временем Лена узнает, что беременна, и решает вернуться в Россию. Фатих едет за ней, чтобы доказать свою любовь.
«Основное качество Лены – умение жертвовать собой ради счастья других. Ей неоднократно приходится делать сложный выбор: вынашивать ли чужого ребенка, смолчать ли о жестокой врачебной ошибке, позволить ли себе новые отношения после тяжелого предательства мужа? Лена часто принимает решения, руководствуясь интересами других людей. Плохо ли это? Наверное, в современном мире такой альтруизм мог бы быть губительным для человека, но, к счастью, судьба оказывается справедлива по отношению к моей героине и воздает ей за принесенные жертвы! Мне нравятся линии многих персонажей в этом проекте: каждый проходит свое испытание, освобождается от надуманных обязательств. Эта история о стремлении людей бороться за свою любовь, несмотря ни на что», — говорит Анастасия Жданова.
Мелодрама также исследует культурные различия, добавляет Павел Анкудинов: «Фатих – умный, справедливый, уверенный в себе мужчина. Он – врач, который выполняет сложнейшие операции и берет ответственность и риск на себя. Он верен себе и своим убеждениям, а ради любви готов пойти против всех, даже против своей семьи. Во многом мы с ним похожи, и, если бы у меня в жизни произошла такая же ситуация, как у Фатиха, я бы поступил так же. В нашем проекте мы также говорим о взаимоотношениях между людьми разных культур, где семьи строго следуют традициям».
обсуждение >>