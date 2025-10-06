Для Юрия Колокольникова, Максима Матвеева и Леонида Ярмольника наступил «Полдень»

Действие сериала разворачиваются 2278 году, как и роман, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы.
«Творчество братьев Стругацких — наше литературное наследие, а проект "Полдень" — первая экранизация произведения "Жук в муравейнике", к которому мы еще не прикасались с точки зрения аудиовизуального воплощения. Поэтому действительно интересно, какой будет трактовка. К тому же это про нас, про наш взгляд на мир и про то, как его описывали российские писатели. Уверен, что экранная реализация будет на уровне. Мне самому ужасно любопытно увидеть, что в итоге получилось», — рассказывает Максим Матвеев.
«Работать с Климом и Генрихом — удовольствие. Они талантливые, и при этом легкие и остроумные. И мне кажется, это очень подходящие качества для людей, которые взялись экранизировать Стругацких», — признается Юлия Снигирь.
фото: Okko/KION
Роман написан в 1979 году Аркадием и Борисом Стругацкими, советскими писателями, признанными классиками мировой научной фантастики. Именно произведение «Жук в муравейнике» по праву считается одним из самых знаменитых произведений Стругацких. Роман был не раз переиздан и переведен на 19 языков, но экранизирован будет впервые.
«На мой взгляд, в истории отечественного кино пока нет хорошего опыта с точки зрения фантастики — классно ее никто не снимает. Есть неплохие арт-работы в этом направлении, но для широкой аудитории чего-то действительно крутого нет. Поэтому мы очень постарались и потратили время на изучение чужих ошибок, чтобы их избежать и сделать действительно ноу-хау в этом жанре», — говорит Клим Козинский.
«Моего персонажа: Максима Каммерера, с самого начала гложет чувство, будто у него внутри черная дыра, с которой он не может справиться. Я шел от этого. Максим видел весь человеческий мрак, поэтому он такой двойственный. Во время съемок мы много обсуждали с режиссером Климом Козинским, что происходит с человеком, что он чувствует и как это осознает. Я бы сказал, что в нашем сериале Клим Козинский и братья Стругацкие — равноценные авторы. Безусловно, прежде всего у режиссера есть литература — почва, на которой он выстраивает мир, но это в любом случае их общий мир. Вообще, это большое везение, когда актер попадает в руки визионера, который выстраивает свои кубики, и становится одним из этих кубиков», — отмечает Юрий Колокольников.
обсуждение >>