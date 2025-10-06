Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Для Юрия Колокольникова, Максима Матвеева и Леонида Ярмольника наступил «Полдень»

6 октября
2025 год

Новости кино >>
6 октября 2025
Завершились съемки сериала «Полдень», основой которого стал всемирно известный роман братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». В проекте сыграли Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев и другие. За производство отвечает компания «Медиаслово» для онлайн-кинотеатров KION и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уточняют пресс-службы платформ.

Для Юрия Колокольникова, Максима Матвеева и Леонида Ярмольника наступил «Полдень»
фото: Okko/KION

Действие сериала разворачиваются 2278 году, как и роман, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы.

«Творчество братьев Стругацких — наше литературное наследие, а проект "Полдень" — первая экранизация произведения "Жук в муравейнике", к которому мы еще не прикасались с точки зрения аудиовизуального воплощения. Поэтому действительно интересно, какой будет трактовка. К тому же это про нас, про наш взгляд на мир и про то, как его описывали российские писатели. Уверен, что экранная реализация будет на уровне. Мне самому ужасно любопытно увидеть, что в итоге получилось», — рассказывает Максим Матвеев.

Режиссером нового сериала выступил Клим Козинский, а оператором-постановщиком — Генрих Медер, работавшие ранее над проектами «Первый номер» и «13 клиническая».

«Работать с Климом и Генрихом — удовольствие. Они талантливые, и при этом легкие и остроумные. И мне кажется, это очень подходящие качества для людей, которые взялись экранизировать Стругацких», — признается Юлия Снигирь.

Для Юрия Колокольникова, Максима Матвеева и Леонида Ярмольника наступил «Полдень»
фото: Okko/KION

Роман написан в 1979 году Аркадием и Борисом Стругацкими, советскими писателями, признанными классиками мировой научной фантастики. Именно произведение «Жук в муравейнике» по праву считается одним из самых знаменитых произведений Стругацких. Роман был не раз переиздан и переведен на 19 языков, но экранизирован будет впервые.

«На мой взгляд, в истории отечественного кино пока нет хорошего опыта с точки зрения фантастики — классно ее никто не снимает. Есть неплохие арт-работы в этом направлении, но для широкой аудитории чего-то действительно крутого нет. Поэтому мы очень постарались и потратили время на изучение чужих ошибок, чтобы их избежать и сделать действительно ноу-хау в этом жанре», — говорит Клим Козинский.

Сценарий сериала «Полдень» написала Маруся Трубникова. Художником по костюмам выступит Татьяна Мамедова, а художником-постановщиком — Дарья Уфимцева. Продюсерами сериала стали Данила Шарапов, Петр Ануров (Медиаслово), Софья Митрофанова, Максим Филатов, Илья Бурец (KION), Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская (Okko).

«Моего персонажа: Максима Каммерера, с самого начала гложет чувство, будто у него внутри черная дыра, с которой он не может справиться. Я шел от этого. Максим видел весь человеческий мрак, поэтому он такой двойственный. Во время съемок мы много обсуждали с режиссером Климом Козинским, что происходит с человеком, что он чувствует и как это осознает. Я бы сказал, что в нашем сериале Клим Козинский и братья Стругацкие — равноценные авторы. Безусловно, прежде всего у режиссера есть литература — почва, на которой он выстраивает мир, но это в любом случае их общий мир. Вообще, это большое везение, когда актер попадает в руки визионера, который выстраивает свои кубики, и становится одним из этих кубиков», — отмечает Юрий Колокольников.

В сериале также сыграли Никита Тау Наледи, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев, Маргарита Дьяченкова, Карэн Бадалов и другие.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
valerik61   6.10.2025 - 13:41
Что - то всерьез за Стругацких взялись, посмотрим, что из этого выйдет!)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Холодная вoйна, Сайлент Хилл и братья Стругацкие: главные трейлеры за неделю
«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон
Юлия Снигирь получила главную женскую роль в адаптации романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике»
«Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона
Колокольников, Матвеев и Снигирь снимаются в сериале по мотивам «Жука в муравейнике» братьев Стругацких
персоны
Петр АнуровКарэн БадаловДенис БургазлиевИлья БурецГавриил ГордеевЭльвира ДмитриевскаяМаргарита ДьяченковаКлим КозинскийЮрий КолокольниковТатьяна МамедоваМаксим МатвеевГенрих МедерСофья МитрофановаЮрий НифонтовЕвгений СангаджиевСофья СиницынаЮлия СнигирьАркадий СтругацкийБорис СтругацкийНикита Тау НаледиМария ТрубниковаДарья УфимцеваМаксим ФилатовБорис ХвошнянскийДанила ШараповСергей Шишкин (IV)Леонид Ярмольник
фильмы
13 клиническаяПервый номерПолдень

фотографии >>
Для Юрия Колокольникова, Максима Матвеева и Леонида Ярмольника наступил «Полдень» фотографии
Для Юрия Колокольникова, Максима Матвеева и Леонида Ярмольника наступил «Полдень» фотографии
Для Юрия Колокольникова, Максима Матвеева и Леонида Ярмольника наступил «Полдень» фотографии
Для Юрия Колокольникова, Максима Матвеева и Леонида Ярмольника наступил «Полдень» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ремо Джироне
3 октября ушёл из жизни актёр Ремо Джироне.
Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.

День рождения >>

Юозас Будрайтис
Артём Гайдуков
Вера Кузнецова
Вячеслав Манучаров
Валентина Панина
Сергей Перегудов
Ирина Шевчук
Николай Шрайбер
Наталья Эсхи
Йоан Гриффит
Эми Джо Джонсон
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
Ида Энгволь
все родившиеся 6 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram