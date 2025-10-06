Кино-Театр.Ру
Илья Малаков станет «Телохранителем» Алины Воскресенской

6 октября
2025 год

6 октября 2025
В Минске начались съемки остросюжетной мелодрамы «Телохранитель» режиссера Ромы Ярославцева. Главные роли исполняют Илья Малаков, Алина Воскресенская, Дмитрий Пчела, Анастасия Куимова, Евгений Зайфрид и другие. Проект разработан специально для медиаплатформы «Смотрим», телевизионная премьера состоится в эфире телеканала «Россия», сообщает пресс-служба ВГТРК.

Илья Малаков станет «Телохранителем» Алины Воскресенской
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Андрей (Илья Малаков) – кадровый офицер, комисованный по ранению, возвращается домой к жене Ксюше (Анастасия Куимова). Он планирует осуществить их с любимой давнюю мечту – вместе открыть маленький зоомагазин и приют для животных. Однако пожар на складе уничтожает все товары, приобретенные для будущего магазина, оставив семью без средств. Андрей снова вынужден оказаться «на боевом посту»: успешный бизнесмен Олег (Дмитрий Пчела) нанимает его на работу телохранителем для своей жены – бывшей топ-модели Марии (Алина Воскресенская). Андрей и Ксюша переезжают в роскошный особняк Олега, не догадываясь, что это место изменит их жизнь навсегда.

«Мой герой Андрей – профессиональный военный в отставке. С одной стороны – солдат с холодной головой, умеющий быстро реагировать и принимать решения. С другой – живой, в чем-то даже трепетный человек, который хочет простой семейной жизни. Андрею все равно в какой одежде ходить, где спать, главное, чтобы его близким было хорошо. Мой герой – защитник по своей энергии и природе. На мой взгляд, наш "Телохранитель" – психологическая драма в чистом виде, мы затрагиваем очень тонкие и глубокие темы. Надеюсь, получится рассказать нашу историю ярко, а главное проникновенно», — говорит Илья Малаков.

За визуальную составляющую проекта отвечали оператор Петр Дьяков и художник-постановщик Наталья Кабулова.

«Я вижу нашего "Телохранителя" как многослойную драму, где внешний глянец роскоши сталкивается с внутренним адом контроля, предательства и борьбы за выживание. Этот проект – про людей, которые не идеальные, но живые. Про ситуации, где нет единственного правильного решения. Про чувства, которые невозможно красиво упаковать. Про моменты, в которых человек ломается и собирается заново. Именно это делает историю актуальной, живой и способной удержать внимание не за счет триггеров, а за счет настоящей внутренней драматургии. Мы не шокируем, мы втягиваем. Мы не давим, а даем ощущение. Наша задача – поставить зрителя в позицию наблюдателя, которому предстоит делать выводы самому. Здесь нет абсолютных героев и злодеев. И если все будет сделано точно, "Телохранитель" может стать сильной драмой, которая останется со зрителем после финальных титров. Не потому что громко, а потому что по-настоящему», — добавляет режиссер.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Россия-1
персоны
Алина ВоскресенскаяПётр Дьяков (II)Евгений ЗайфридНаталья КабуловаАнастасия КуимоваИлья МалаковДмитрий ПчелаРоман Ярославцев

Илья Малаков станет «Телохранителем» Алины Воскресенской фотографии
Илья Малаков станет «Телохранителем» Алины Воскресенской фотографии
Илья Малаков станет «Телохранителем» Алины Воскресенской фотографии
Илья Малаков станет «Телохранителем» Алины Воскресенской фотографии
