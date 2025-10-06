Сериал о новой российской музыке «Громко и честно» выйдет 10 октября ВКонтакте, а затем 25 октября будет доступен на платформе CHILL. Режиссером проекта выступил Кирилл Алехин. За пять месяцев съемочная группа проехала 30 000 км и 11 городов, чтобы снять пять фильмов о молодых музыкантах, сообщает пресс-служба проекта.
В России бум независимой музыки. Каждый день на стримингах появляются свыше 90 тысяч новых треков. 20-летние ребята с гитарами врываются в чарты. У них миллионы прослушиваний на музыкальных сервисах и в соцсетях. Кого сегодня выбирают слушатели? Документальный мюзикл «Громко и честно», снятый при поддержке ИРИ, ответит на этот вопрос. Каждая серия — визитка одной группы со вставными клипами, которые делают ее яркой и зрительской. Зрителей ждет живой звук: группы «Бонд с кнопкой» и Yerkatt на съемках проекта записали новые треки.
«"Громко и честно" попал в мою жизнь и жизнь группы "Бонд с кнопкой" в момент глубокой энтропии и стремительного недоумения от происходящего… И смог это запечатлеть. Более того, это не стало какой-то сопутствующей историей, вроде как "снимайте, что хотите и как хотите, мне без разницы". Нет, это стало для меня и для "Бонда" большой "любовью", значительной дружбой, надеюсь, долгой. И мы не просто посветили лицом в красивые камеры и подержали в руках дорогой свет. Мы сняли невероятный детский хор в городе Выкса», — говорит фронтмен Илья Золотухин.
Герои проекта — независимые группы, которые сегодня создают новый культурный ландшафт: инди-фолк родом из Нефтекамска, авторы трека «Кухни» «Бонд с кнопкой», поп-рок из Белгорода Soltwine, инди-рок из Чебоксар passmurny, мотивационный панк-рок из Челябинска Truckdrivers и нежный соул из Якутии Yerkatt.
«Выбирали сердцем. То есть, слушали. Потом знакомились с теми, чьи песни заставили улыбаться, грустить, задуматься. За каждым хитом стоит история человека. И она всегда глубже и драматичнее, чем три минуты — даже самые прекрасные! — в вашем плейлисте», — говорит режиссер Кирилл Алёхин.
«Громко и честно» продолжает документальный сериал «Громко и нежно», который в 2023 году собрал более 5 млн просмотров ВКонтакте, в видеосервисах Оkko, CHILL и бортовых медиаплеерах авиакомпаний. А также получил призы международных фестивалей: за лучшую режиссуру на бразильском Rio Webfest, как лучший документальный сериал в США на Minnesotta WebFest и другие.
«Громко и честно» снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), сервисов VK Видео и VK Музыка. Друзья проекта — Мастерская новых медиа, платформа «Россия — страна возможностей» и онлайн-кинотеатр CHILL.
