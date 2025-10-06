«Ловушка для кролика» с Девом Пателем откроет юбилейный «НСТ Хоррор Фест»

что почитать?

Лайфстайл Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Шарлиз Терон и Дженна Ортега Гости показов Schiaparelli, Enfants Riches Deprimes

Спутник телезрителя Будущее и чудовище: «Предчувствие» — (бес)чувственная одиссея Леа Сейду и Джорджа Маккэя В ночь с 4 на 5 октября, 00:00, ТВ-3

Лайфстайл «Она даже не осознаёт собственного невежества»: Джоан Роулинг отомстила Эмме Уотсон за предательство Литературная отповедь vs косноязычное бормотание

Спутник телезрителя «Молчание»: Трудно быть с Богом В ночь с 6 на 7 октября, 01:55, viju TV1000

Лайфстайл Алексей Учитель убрал фильм Германики из конкурса фестиваля «Послание к человеку» из-за личной неприязни По крайней мере, так утверждает Валерия Гай Германика

Лайфстайл Селена Гомес показала фотографии со свадьбы Три платья и один торт

Лайфстайл «Мы стали единым организмом»: Елизавета Боярская о браке с Максимом Матвеевым Актёры прожили в браке 15 лет