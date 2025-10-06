На viju эксклюзивно в России начался показ костюмированной фэнтези-дорамы «Орден цветов»

На стриминге кино viju 6 октября эксклюзивно в России начался показ костюмированной фэнтези-дорамы «Орден цветов». Об этом сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба viju
История разворачивается в непривычном сеттинге китайского Средневековья. Хоть сериал и можно назвать азиатским детективом, в проекте сочетаются разные жанры: красивое фэнтези, суровый исторический боевик, политический триллер, пугающая мистика, психологическая драма, уморительная комедия и трогательная мелодрама.
Главная героиня – хрупкая девушка Янь Цайвэй (ее играют сразу две актрисы: Чжэн Хэхуэйцзы и Цзюй Цзинъи). Судьба ее с самого детства не щадила – и печать невзгод тяжелого прошлого она в буквальном смысле несет на своем лице в виде безобразного шрама.
После семейной трагедии она, ранее принадлежавшая к знати и дружившая с принцем (Лю Сюэи), ведет тихую смиренную жизнь на задворках общественной жизни, пока удивительные – и тоже весьма печальные – события не сталкивают ее с призраками прошлого. И все резко меняется. После этого начинается череда еще больших потрясений – одно за другим. В частности, обмен телами со своей яростной соперницей и другие шокирующие сюжетные повороты.
Сезон состоит из 32 эпизодов. Историю Янь уже по достоинству оценили на Родине и в ряде других стран.
