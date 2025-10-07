У природы нет плохой погоды: новый тизер сериала «Агенты четырех сезонов»

Романтическое фэнтези «Агенты четырех сезонов: Весенний танец
», анонсированное
полгода назад, обзавелось новым роликом, наполненным атмосферой теплой меланхолии. Постер
иллюстрирует тот же настрой: посланница осени возлагает венок на голову преклонившегося охранника на фоне багряно-золотых крон. За производство отвечает студия WIT
, известная по начальным сезонам «Атаки титанов
» и «Семье шпиона
».
Агенты времен года — избранные, которым божества доверили поддерживать смену сезонов через священные танцы и песни. Мировое равновесие нарушают Мятежники, отвергающие природный цикл, поэтому небесных ставленников оберегают самоотверженные защитники. Хинагику Каё — аватар весны, исчезнувшая на десять лет. Вернувшись, она вместе с хранительницей Сакурой отправляется в путешествие, чтобы восстановить утраченный порядок. Древний ритуал пробуждает весну и запускает цепь судьбоносных процессов.
Руководит проектом Кэн Ямамото
(«Девушки-пони: Славное дерби — Начало новой эры
», «86: Восемьдесят шесть
»). За драматургию отвечает Аюму Хисао
(«Может, я встречу тебя в подземелье?
», «Убивающая любовь
»), а за дизайн персонажей — Намико Тории
(«Гримм
»).
Аниме основано на одноименной серии ранобэ Каны Акацуки
, создательницы прославленной «Вайолет Эвергарден
». Произведение выходит под лейблом Dengeki Bunko
(издательство Kadokawa
) и включает восемь томов. В 2022 году художница Наппа Комацуда
запустила манга-адаптацию в сёдзё
-журнале LaLa
.
