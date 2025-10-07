Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

У природы нет плохой погоды: новый тизер сериала «Агенты четырех сезонов»

7 октября
2025 год

Новости кино >>
7 октября 2025
Романтическое фэнтези «Агенты четырех сезонов: Весенний танец», анонсированное полгода назад, обзавелось новым роликом, наполненным атмосферой теплой меланхолии. Постер иллюстрирует тот же настрой: посланница осени возлагает венок на голову преклонившегося охранника на фоне багряно-золотых крон. За производство отвечает студия WIT, известная по начальным сезонам «Атаки титанов» и «Семье шпиона».


Агенты времен года — избранные, которым божества доверили поддерживать смену сезонов через священные танцы и песни. Мировое равновесие нарушают Мятежники, отвергающие природный цикл, поэтому небесных ставленников оберегают самоотверженные защитники. Хинагику Каё — аватар весны, исчезнувшая на десять лет. Вернувшись, она вместе с хранительницей Сакурой отправляется в путешествие, чтобы восстановить утраченный порядок. Древний ритуал пробуждает весну и запускает цепь судьбоносных процессов.

Смотреть онлайн «Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера» — история воительницы со стальными руками и живым сердцем
Руководит проектом Кэн ЯмамотоДевушки-пони: Славное дерби — Начало новой эры», «86: Восемьдесят шесть»). За драматургию отвечает Аюму ХисаоМожет, я встречу тебя в подземелье?», «Убивающая любовь»), а за дизайн персонажей — Намико ТорииГримм»).

У природы нет плохой погоды: новый тизер сериала «Агенты четырех сезонов»

Аниме основано на одноименной серии ранобэ Каны Акацуки, создательницы прославленной «Вайолет Эвергарден». Произведение выходит под лейблом Dengeki Bunko (издательство Kadokawa) и включает восемь томов. В 2022 году художница Наппа Комацуда запустила манга-адаптацию в сёдзё-журнале LaLa.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о создании новой японской русалочки «ЧаО» или меметичной комедии «Моя подруга-олениха Нокотан» от студии Wit.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Мария_2191   7.10.2025 - 19:10
Красивый промо-ролик, яркий, красочный, мелодия тоже в тему. Вот такое аниме мне нравится. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   7.10.2025 - 17:25
Ну хороший ролик. Однозначно стоит посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Аниме осени — 2025: «Человек-бензопила: Резе», «Семья шпиона», «Моя геройская академия» и не только
Обманываться рад: красивое и непредсказуемое аниме «Великий притворщик»
У очаровательной комедии «Семья шпиона» стартовал второй сезон. Рассказываем, чем он всех увлек (и при чем тут Холодная война)
Любовь, смерть и робот: «Хал» — сильный фильм о переживании утраты
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Поиск по меткам
WitАнимацияанимесёдзёТрейлерЭкранизация
фильмы
86: Восемьдесят шестьАгенты четырёх сезонов: Весенний танецАтака титановВайолет ЭвергарденГриммДевушки-пони: Начало новой эрыРазве плохо искать себе пару в подземелье?Семья шпионаУбивающая любовь

фотографии >>
У природы нет плохой погоды: новый тизер сериала «Агенты четырех сезонов» фотографии
У природы нет плохой погоды: новый тизер сериала «Агенты четырех сезонов» фотографии
У природы нет плохой погоды: новый тизер сериала «Агенты четырех сезонов» фотографии
У природы нет плохой погоды: новый тизер сериала «Агенты четырех сезонов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Алексей Агопьян
Егор Бероев
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Валерий Носик
Янис Политов
Александр Удальцов
Веслав Голас
Джон Леннон
Владимир Меншик
Майкл Паре
Аластер Сим
Кшиштоф Строиньский
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram