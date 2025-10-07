Кино-Театр.Ру
Никита Кологривый и Антон Богданов отправятся в «Очень древнюю Русь»

7 октября
2025 год

7 октября 2025
ТНТ приступил к съемкам нового комедийного сериала «Очень древняя Русь», производством которого занимается «Кинокомпания братьев Андреасян». В актерский состав вошли Антон Богданов, Никита Кологривый, Янина Студилина, Юрий Тарасов, Ольга Хохлова, а также Андрей Бутин, Даниил Вахрушев, Вячеслав Тимербулатов, Олег Комаров и Оскар Кучера, сообщает пресс-служба телеканала.

Никита Кологривый и Антон Богданов отправятся в «Очень древнюю Русь»
фото: пресс-служба ТНТ

«Очень древняя Русь» — это сериал про сегодняшнюю жизнь, перенесенную в декорации XIII века. Здесь вместо сказочной старины — остроумные анахронизмы: в деревне работает «терем красоты» с процедурами «ужаливания в губы», лошадей «занижают» и ставят им «литые» подковы, а сотовую связь заменяет «Вестило» — дети, разносящие весточки.

«В "Очень древней Руси" можно и посмеяться над стереотипами, и увидеть в героях знакомые черты друзей, соседей или даже самих себя. Мне нравится, что мы позволяем себе играть с формой: здесь и легкий абсурд, и юмор без тормозов, и немного здорового безумия. Потому что иногда только через смех можно сказать самые честные вещи», — говорит продюсер Сарик Андреасян.

Чтобы зрителю легче было понять удивительные вещи, которые происходят в этом мире, в сериале существует чит-код — рассказчик-гусляр Садко (Никита Кологривый), который может появиться в любой момент истории и пропеть в стиле «что вижу, то пою» любую мотивацию героя, объяснить какую-то ситуацию или важную предысторию, о которой не знает зритель.

Никита Кологривый и Антон Богданов отправятся в «Очень древнюю Русь»
фото: пресс-служба ТНТ

«Мне близка роль наблюдателя, рассказчика. И вообще каждому артисту, я считаю, близка такая роль. Потому что интересно отстраняться от событий, от главных героев, но при этом быть в теме сюжета. Это первая моя роль рассказчика, такой еще у меня не было. И, надеюсь, она вам тоже понравится. В работе над образом мне помог мой опыт в стендапе. Я благодарен Илье Соболеву, его проекту и ТНТ за эту возможность показать себя, попробовать силы в стендапе. Это для меня было, вот уж честно, новинкой, неожиданностью. Этот опыт уже со мной, и, я думаю, что он будет проявляться в таких ролях», — говорит Никита Кологривый.

Режиссером проекта выступает Ашот Кещян, оператором значится Александр Горулев, а креативным продюсером — Андрей Гаврилов.
