Светлана Иванова, Анна Михалкова и Елизавета Базыкина окажутся в «Пустой комнате»

7 октября
2025 год

7 октября 2025
Начались съемки 8-серийной детективной драмы с элементами триллера «Пустая комната» со Светланой Ивановой, Анной Михалковой и Елизаветой Базыкиной в главных ролях. За производство проекта отвечают продюсерский центр Originals Production и Место силы для Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Светлана Иванова, Анна Михалкова и Елизавета Базыкина окажутся в «Пустой комнате»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko


В центре сюжета 40-летняя Полина (Светлана Иванова), страдающая антероградной амнезией, из-за которой каждый день она вынуждена заново узнавать, что ее дочь Тая (Вера Ожаренкова) пропала без вести. Но мать отказывается верить в худший исход и, несмотря на болезнь, ведет собственное расследование, восстанавливая события случившегося с помощью дневника. Полина все больше подозревает, что исчезновение Таи ― не случайность, и близкие скрывают от неё правду.

Сценарий сериала написала Мария Меленевская, а режиссером-постановщиком станет Василиса Кузьмина. Оператором значится Матвей Ставицкий, а в качестве продюсеров сериала выступят Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская и Александр Сысоев.

«Совершенно потрясающий сценарий, читала, не отрываясь, как хорошую книгу. Очень вдохновлена работой с Василисой, ее взглядом на кино, на мою героиню, ее подходом к актерам. А роль ― просто мечта», — говорит Светлана Иванова.

Светлана Иванова, Анна Михалкова и Елизавета Базыкина окажутся в «Пустой комнате»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В сериале также играют Леонид Бичевин, Петр Федоров, Валерий Капустин, Александр Фисенко, Риналь Мухаметов и другие.

По словам режиссера, это кино о силе настоящей любви, которая способна исцелять самые глубокие раны. «Только любовь сильнее любой жестокости, только она может преодолеть самые страшные семейные травмы. Главная героиня, Полина, сталкивается с тем, что кажется невозможным пережить. Потеря дочери ведет ее в самые темные и запутанные лабиринты памяти и души. Но именно там, в самой глубине боли, рождается еее сила. Она проходит этот путь, чтобы возродиться, как феникс, потому что самая тёмная ночь, как известно, наступает всегда перед рассветом. В этой истории нет злодеев и каждый герой действует, отталкиваясь от любви — пусть искалеченной страхами или искаженной убеждениями. Но ведь это человеческая природа: мы любим, ошибаемся, падаем, снова встаем... а иногда — не встаем. "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит категориями зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит". Финал этой истории утверждает простую истину: любовь сильнее всего», — добавляет Василиса Кузьмина.
версия для печати

№ 1
Тульский парень   7.10.2025 - 16:53
Иванова нравится в отличии от одинаковой Михалковой. Лучший актер в фильме, Пацаны особо не блещут. Однотипные. читать далее>>
Всего сообщений: 1
