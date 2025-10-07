Кино-Театр.Ру
Данил Стеклов и Филипп Янковский встретятся в группе анонимных алкоголиков 15 октября

7 октября
2025 год

7 октября 2025
Криминальная комедия «Чудо» с Данилом Стекловым и Филиппом Янковским в главных ролях стартует 15 октября на PREMIER. Проект снят «Студией Видеопрокат» и Студией «ВАМ» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



В центре сюжета — старший лейтенант полиции Денис Орлов (Данил Стеклов), которому поручено внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Сообщество регулярно посещает и фактически курирует бывший лидер ОПГ Василий Сапогов (Филипп Янковский). Еще в 90-е Сапог и его банда похитили из музея города Электроспас кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского, а позже в экспозицию вернулась подделка. Впереди — выставка федерального значения, и Орлову предстоит найти оригинал артефакта, не раскрыв при этом свое прикрытие. На службе он на хорошем счету за готовность выполнять неоднозначные поручения, но из-за этого в сложных отношениях с отцом — «честным ментом», который считает, что сын «порочит мундир». Денис любит комфортную жизнь и готов добиваться ее любой ценой, однако благодаря программе его мировоззрение меняется.

Как отмечают авторы проекта, «Чудо» — яркая комедия с социально важной темой, поданной легко и человечно. Разнообразие персонажей — от библиотекаря до проститутки — подчеркивает, что тяжелая проблема может коснуться каждого. 12 эпизодов сериала символизируют 12 шагов к трезвости и честности с собой, которые предстоит пройти героям. Помимо алкоголизма, проект с легким юмором и искренней интонацией поднимает и другие важные темы: проблемы отцов и детей, мужской и женской дружбы, созависимых отношений и порядочности в профессии.

Данил Стеклов и Филипп Янковский встретятся в группе анонимных алкоголиков 15 октября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В сериале также сыграли Юлия Хлынина, Антон Ескин, Степан Девонин и Алина Ходжеванова. Режиссером выступил Антон Богданов.
