Якутский фильм «Легенда вечных снегов» получил Дальневосточную Кинопремию

В Улан-Удэ подвели итоги II Национальной кинематографической премии за высокие достижения и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России. Лучшим полнометражным фильмом были названы якутские «Легенды вечных снегов», награда за лучший дебют досталась камчатской картине «Испытание севером», в короткометражном блоке победил мультфильм «Мунха», также снятый в Якутии.
фото: Пресс-служба Дальневосточной Кинопремии
«Легенды вечных снегов» рассказывают про юную Килук, которую отдают в жены старому князю Барагаю. К жениху девушку, явно не настроенную на брак, везут пожилой Хабый и пара его подручных. Суровая природа осложняет путешествие, к тому же, путь идет через места, где годы назад Хабый столкнулся с чем-то потусторонним. Снял картину знаковый якутский режиссер Алексей Романов, который стоял у основ студии «Сахафильм» и теперь уже известной не только в России, но и в мире якутской киноиндустрии.
Всего в категории полнометражных игровых, неигровых и анимационных фильмов, претендующих на Дальневосточную Кинопремию, было представлено 12 работ. Награда за лучшую режиссуру досталась Олегу Штрому, снявшему картину «9 секунд», основанную на истории подвига 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в 2010 году ценой собственной жизни спас от гибели экипаж эсминца «Быстрый» в составе 348 человек. Картина представляла Приморский край, где служил Цыденжапов, и Забайкальский край, где родился будущий герой Российской Федерации. Главную роль в фильме сыграл актер Бурятского театра драмыБато Шойнжонов.
Два других специальных приза оргкомитета достались – к сожалению, посмертно – бурятским кинематографистам: актеру Валерию Гуляеву, снявшемуся в дилогии «Бурятский час», вторая часть которой скоро выйдет в кинотеатральный прокат, и режиссеру и продюсеру Евгению Замалиеву, который создал первую бурятскую комедию «Чайник» и криминальную драму «Решала».
Специальным призом за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока отметили Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), который начал открывать свои филиалы на Дальнем Востоке. Лучшей короткометражной работой стал якутский мультфильм «Мунха», ставший вторым проектом молодой якутской студии «Тундра».
фото: "Мунха"/студия "Тундра"
В состав Экспертного совета II Дальневосточной Кинопремии входили режиссер, сценарист и кинооператор Сергей Мокрицкий, генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащёва, генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова, режиссер, сценарист, продюсер, директор по развитию «Свердловской киностудии» Евгений Григорьев, продюсер Вадим Быркин, режиссер Алексей Вахрушев и советник исполнительного директора Фонда «Кинопрайм», исполнительный директор Фестиваля актуального российского кино «Маяк» Галина Сыцко. Также в определении лауреатов принимали участие директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Владимир Костеев, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, директор дирекции маркетинга и внешних коммуникаций ГТК «Телеканал «Россия» Ясмина Бен Аммар, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков, генеральный директор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий, заместитель главного редактора по сериальному контенту Института развития интернета Мариам Бохян, совладелец и главный редактор онлайн-издания CINEMAPLEX Рифат Фазлыев.
Дальневосточная Кинопремия является профессиональной наградой, присуждаемой за выдающиеся достижения в области кинематографии и за исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России. Проект учреждён Минвостокразвития России, проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Республики Бурятия и Союза кинематографистов России. Дальневосточная Кинопремия реализуется Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, ООО «Продюсерский центр «Молодёжные инициативы», АНО Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон», АНО «Центр креативных индустрий», Некоммерческой организацией «Фонд развития социальных инициатив».
