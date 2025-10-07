Кино-Театр.Ру
Роман Грибков и Александр Барановский станут соперниками в детективе «Васька»

7 октября
2025 год

7 октября 2025
Премьера детектива «Васька» от создателей «Первого отдела» и «Невского» состоится 13 октября в эфире НТВ. По сюжету в отделе полиции Василеостровского района происходит путаница: полковник Емелин случайно узнает о предстоящем повышении, но новую должность получает человек с созвучной фамилией – полковник Емельянов, переведенный в северную столицу из Пскова. Главные роли исполняют Роман Грибков и Александр Барановский, сообщает пресс-служба телеканала.

Роман Грибков и Александр Барановский станут соперниками в детективе «Васька»
фото: пресс-служба НТВ

«Васька» – так называют Васильевский остров Санкт-Петербурга. Дома прошлых столетий соседствуют с новостройками, модные бутики – с архаичными блошиными рынками, в этом уникальном месте живут уникальные люди. Один из них – полковник Александр Петрович Емелин (Александр Барановский), начальник уголовного розыска Василеостровского района, исполняющий обязанности главы всего отдела полиции. После очередной удачной операции по поимке негодяев, Емелин узнает от товарища, что в Главном Управлении подписан приказ, и он встанет во главе отдела без приставки «и.о.». По такому случаю Емелин собирает коллег из уголовного розыска в ресторане, но его ждет глубокое разочарование.

«Главная особенность сериала заключается в том, что за каждым из наших героев стоит реальная личность. С некоторыми мы даже знакомы, хотя только по ходу пьесы понимали, кто же это. Зато абсолютно точно этих людей знал наш режиссер и автор идеи Генрих Кен. Так что принципы и убеждения в этой истории точно не выдуманы. Сериал снимается в Петербурге, а это город, которому я верю и который верит в меня. Это бесконечно важно. Люди, с которыми я здесь сталкиваюсь, занимают огромную часть моего сердца. И та поддержка, что я тут нахожу – бесценна!», — отмечает Александр Барановский.

Руководство Емелина принимает неожиданное решение: на место начальника отдела полиции назначен полковник Василий Иванович Емельянов (Роман Грибков). Очевидно, товарищ в главке перепутал фамилии и выдал Емелину желаемое за действительное. Емельянов переведен на «Ваську» из Пскова. Александр Петрович воспринимает варяга в штыки. Масла в огонь добавляет еще и тот факт, что Емельянов, будучи опером со стажем, берет уголовный розыск «Васьки» под жесткий контроль: выезжает на места преступлений, принимает участие в оперативной работе. Емелин, в свою очередь, жестко пытается оградить свою опергруппу от вмешательства извне. В отделе зреет конфликт, что незамедлительно сказывается на рабочем процессе. Однако каждый раз полковникам удается найти общий язык. Каждый из них – матерый профи, и готов стоять за справедливость до конца.

Роман Грибков и Александр Барановский станут соперниками в детективе «Васька»
фото: пресс-служба НТВ

«Главную задачу Емельянов, как интеллектуал, психолог и руководитель, видит в том, чтобы выявить мотив, толкающий человека на преступление. Мотив – не как главный прокурорский термин для предъявления обвинений, а как психологический триггер, приведший человека к отчаянному поступку. Поэтому я бы определил жанр сериала как криминально-психологическую драму. С режиссером Генрихом Кеном я познакомился непосредственно на этой картине. Генрих умеет создавать на площадке необходимую творческую атмосферу – за что ему большое спасибо! Режиссеру интересно проявление личностных качеств артиста в кадре, в образе, и он всегда даст возможность самостоятельно выразиться. Например, мы обсуждали с Генрихом, что для полковника Емельянова важно быть твердым, отстаивать свои позиции, и не поступаться принципами», — рассказывает Роман Грибков.

Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге. Основным местом действия стал Василеостровский район с его знаменитыми дворами-колодцами и классическими петербургскими парадными. Режиссер проекта Генрих Кен рассказывает, что большинство эпизодов было снято на Васильевском острове, в декорациях исторической застройки, зданиях 80-х и современных кварталах. «"Васька" – это про атмосферу. Это удивительный, не парадный Петербург. Контрастный. Вязкий. Этот остров убеждает быть в команде. Настаивает, я бы сказал, искать единомышленников. Иначе может утянуть на дно портовых гаваней», – добавляет Александр Барановский.

В сериале также сыграли Дмитрий Пчела, Алесь Снопковский, Евгений Тележкин, Владислав Сенаторов, Олег Абалян, Анна Лутцева, Инна Горбикова, Лайма Зайцева и другие.
