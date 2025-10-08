Инга Оболдина, Александр Половцев и Сергей Баталов откроют «Приют счастья» 13 октября

Действие детективной мелодрамы происходит в небольшом городке Коромыслов с его «малоэтажной», утопающей в летней зелени атмосфере. Все события так или иначе связаны с приютом-конюшней «Приют счастья», где нашли свой дом и шанс на счастливую жизнь самые разнообразные домашние животные. Роль хозяина «Приюта счастья», Бориса Борисовича Хомского, исполняет Александр Половцев. Его единственную в жизни «слабость», дочь Женю, играет Рината Тимербаева. Инга Оболдина перевоплотилась в энергичного бухгалтера заведения Валентину Ивановну Сазонову, у которой складываются близкие отношения с Хомским. По сюжету, героиня Инги сочетает в себе строгость и холодную расчетливость в работе с добротой и радушием в обыденной жизни.
«Пришло то время, когда мои роли – это калейдоскоп мам, и мне очень хотелось бы сделать так, чтобы одна моя "мама" в кино отличалась от другой, — призналась Оболдина. — Здесь моя Валентина достаточно веселая, позитивная, но в то же время, очень хваткая. А ее Борис Борисович, с которым они водят дружбу, — с виду настоящий мужик и голова всему. Но на самом деле, моя Валентина – очень хорошая и мудрая "шея": куда она повернет, туда он и пойдет. Она бухгалтер и представляет собой "цивилизацию заведения". Всегда представительно выглядит, но при этом очень улыбчивая и входит в положение других людей быстрее, чем кто бы то ни было. Она на все смотрит немного с улыбкой и с прищуром. Считаю, что с Сашей Половцевым у нас получилась очень хорошая пара на проекте: Валентина вьется вокруг его героя, окружает его заботой и вниманием, многое ему прощает и пропускает мимо ушей. Истинная женщина».
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
С другим своим коллегой, Сергеем Баталовым, Инга знакома еще со времен, когда была студенткой ГИТИСа. В «Приюте счастья» Сергей Феликсович играет врача-ветеринара Леонида Ивановича Яковлева. «Я еще даже не начал читать сценарий, как уже понял, что буду сниматься в этом проекте – мне очень понравилось название: "Приют счастья". Да и персонаж у меня – такой "Доктор Айболит". Он любит и детишек, и зверушек. Сразу вспомнил советский фильм "Айболит-66" с Олегом Ефремовым и Роланом Быковым. Наша классика! Вдохновившись образом Ефремова, я предложил, чтобы у моего героя в "Приюте счастья" были очки, борода и такой вот головной убор. Но честно признаюсь: с животными сниматься очень сложно. Они же не понимают, что нужно играть – они просто живут. И лошади могут укусить: кормишь так после дубля какого-нибудь коня – а он раз, и прихватит! Котенок прекрасно себя чувствует на площадке, пока не звучит команда "мотор"... Но они ведь не артисты. А у меня как раз очень много съемок было с животными, все же я играю врача-ветеринара. Снимался и с лошадьми, и с кроликами, и с котятами, и с поросенком. А когда работали над сценами с козой, она замучила всю съемочную группу», — рассказал с улыбкой актер.
Съемки сериала проходили в Москве и Московской области.
