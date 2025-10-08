Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Инга Оболдина, Александр Половцев и Сергей Баталов откроют «Приют счастья» 13 октября

8 октября
2025 год

Новости кино >>
8 октября 2025
На телеканале «ТВ Центр» 13 и 14 октября состоится премьера семейного сериала «Приют счастья» с Ингой Оболдиной, Александром Половцевым и Сергеем Баталовым, сообщает пресс-служба ТВЦ.

Инга Оболдина, Александр Половцев и Сергей Баталов откроют «Приют счастья» 13 октября
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Действие детективной мелодрамы происходит в небольшом городке Коромыслов с его «малоэтажной», утопающей в летней зелени атмосфере. Все события так или иначе связаны с приютом-конюшней «Приют счастья», где нашли свой дом и шанс на счастливую жизнь самые разнообразные домашние животные. Роль хозяина «Приюта счастья», Бориса Борисовича Хомского, исполняет Александр Половцев. Его единственную в жизни «слабость», дочь Женю, играет Рината Тимербаева. Инга Оболдина перевоплотилась в энергичного бухгалтера заведения Валентину Ивановну Сазонову, у которой складываются близкие отношения с Хомским. По сюжету, героиня Инги сочетает в себе строгость и холодную расчетливость в работе с добротой и радушием в обыденной жизни.

«Пришло то время, когда мои роли – это калейдоскоп мам, и мне очень хотелось бы сделать так, чтобы одна моя "мама" в кино отличалась от другой, — призналась Оболдина. — Здесь моя Валентина достаточно веселая, позитивная, но в то же время, очень хваткая. А ее Борис Борисович, с которым они водят дружбу, — с виду настоящий мужик и голова всему. Но на самом деле, моя Валентина – очень хорошая и мудрая "шея": куда она повернет, туда он и пойдет. Она бухгалтер и представляет собой "цивилизацию заведения". Всегда представительно выглядит, но при этом очень улыбчивая и входит в положение других людей быстрее, чем кто бы то ни было. Она на все смотрит немного с улыбкой и с прищуром. Считаю, что с Сашей Половцевым у нас получилась очень хорошая пара на проекте: Валентина вьется вокруг его героя, окружает его заботой и вниманием, многое ему прощает и пропускает мимо ушей. Истинная женщина».

Инга Оболдина, Александр Половцев и Сергей Баталов откроют «Приют счастья» 13 октября
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

С другим своим коллегой, Сергеем Баталовым, Инга знакома еще со времен, когда была студенткой ГИТИСа. В «Приюте счастья» Сергей Феликсович играет врача-ветеринара Леонида Ивановича Яковлева. «Я еще даже не начал читать сценарий, как уже понял, что буду сниматься в этом проекте – мне очень понравилось название: "Приют счастья". Да и персонаж у меня – такой "Доктор Айболит". Он любит и детишек, и зверушек. Сразу вспомнил советский фильм "Айболит-66" с Олегом Ефремовым и Роланом Быковым. Наша классика! Вдохновившись образом Ефремова, я предложил, чтобы у моего героя в "Приюте счастья" были очки, борода и такой вот головной убор. Но честно признаюсь: с животными сниматься очень сложно. Они же не понимают, что нужно играть – они просто живут. И лошади могут укусить: кормишь так после дубля какого-нибудь коня – а он раз, и прихватит! Котенок прекрасно себя чувствует на площадке, пока не звучит команда "мотор"... Но они ведь не артисты. А у меня как раз очень много съемок было с животными, все же я играю врача-ветеринара. Снимался и с лошадьми, и с кроликами, и с котятами, и с поросенком. А когда работали над сценами с козой, она замучила всю съемочную группу», — рассказал с улыбкой актер.

Съемки сериала проходили в Москве и Московской области.
версия для печати

обсуждение >>
№ 10
Lomova_E (Шахты)   17.10.2025 - 21:19
Вообще не люблю фильмы с животными, даже если они хорошо заканчиваются. Надеюсь тут акцент будет не на животных, а на главных героях и их отношениях. А в целом что-то новое. читать далее>>
№ 9
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 19:47
Криминальная мелодрама. Это что за чудо... читать далее>>
№ 8
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 21:03
... Ну она сама это и признаёт, но называет новое амплуа не роль "пенсионерки", а роль "мамы". читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 19:34
Оболдина уже может исполнять роль пенсионерка. Образ сильно меняется с необходимой для роли одежды. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   11.10.2025 - 18:08
Даже поставили в ступор с фильмом. На какую публику рассчитывают авторы. Кто будет смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Олеся Железняк вернется к роли «Орлинской» 4 сентября
Инга Оболдина и Александр Половцев найдут «Приют счастья»
персоны
Сергей БаталовРолан БыковОлег ЕфремовИнга ОболдинаАлександр ПоловцевРината Тимербаева
фильмы
Айболит-66Доктор АйболитПриют счастья

фотографии >>
Инга Оболдина, Александр Половцев и Сергей Баталов откроют «Приют счастья» 13 октября фотографии
Инга Оболдина, Александр Половцев и Сергей Баталов откроют «Приют счастья» 13 октября фотографии
Инга Оболдина, Александр Половцев и Сергей Баталов откроют «Приют счастья» 13 октября фотографии
Инга Оболдина, Александр Половцев и Сергей Баталов откроют «Приют счастья» 13 октября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Ирина Апексимова
Милош Бикович
Артур Ваха
Сергей Газаров
Александр Головин
Юрий Дедович
Всеволод Макаров
Ариадна Шенгелая
Дарья Щербакова
Орландо Блум
Патрик Демпси
Джулия Луиз-Дрейфус
Майкл Пенья
Жозефина Пройс
Рут Уилсон
Бэрри Уорд
все родившиеся 13 января >>

Афиша кино >>

Марти Великолепный
биография, драма, спортивный фильм
США, Финляндия, 2025
Везунчики
комедия, фэнтези
США, 2025
Грехи Запада
вестерн, триллер
США, 2025
Океан чудес
детский фильм, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2023
Убойная суббота
боевик, комедия
США, 2025
Завербованный
боевик, шпионский фильм
Россия, 2025
Добрый доктор
комедия
Россия, 2025
Горничная
психологический триллер, экранизация
США, 2025
Гринч: Ужасающий Новый год
комедия, фильм ужасов
США, 2022
История дельфина: Каникулы на Багамах
приключения, семейное кино, фильм о животных
США, 2025
Синистер. Первое проклятие
мистика, фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram