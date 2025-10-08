Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершились съемки экранизации повести «Чужой звонок» со Светланой Ивановой, Алексеем Чадовым и Людмилой Артемьевой

8 октября
2025 год

Новости кино >>
8 октября 2025
«Студия РоЕл», онлайн-кинотеатр Kion и НТВ и при поддержке Фонда кино завершили съемки фильма «Чужой звонок». Согласно пресс-службе телеканала, в драме Светланы Белкиной сыграли Аля Майер, Денис Косиков, Максим Сапрыкин, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Людмила Артемьева, Ксения Алферова, Владислав Ветров, Анастасия Имамова и Евдокия Германова. Одну из ролей в картине исполнила Елена Сафонова, снимавшаяся в экранизации повести «Чужой звонок» 1985 года.

Завершились съемки экранизации повести «Чужой звонок» со Светланой Ивановой, Алексеем Чадовым и Людмилой Артемьевой
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Надеюсь, что зритель получит такое же удовольствие от просмотра фильма, как я получила от работы на площадке. На мой взгляд, в последнее время с нашим кинематографом все очень грустно – на съемках, как правило, льется нецензурная лексика, все коммерциализировано, бездушно. На "Чужом звонке" меня ждала прекрасная чуткая команда, удивительная, душевная атмосфера. Уникальный тандем режиссера и оператора! Живой источник энергии. Две красивые образованные воспитанные женщины, излучающие настоящую творческую энергию. Очень деликатные, но с другой стороны – люди, которые точно понимают и знают, что хотят сказать фильмом. Аля Майер – просто находка! Я успокаиваюсь за будущее нашей страны, когда вижу таких людей, состоявшихся как личности в столь юном возрасте. Благодарна Богу, что познакомилась с такой чудесной девушкой, да вообще со всеми на этом проекте», — говорит Ксения Алферова.

События фильма начинаются в наши дни. Художница Наташа (Иванова) готовится к выставке своих картин. В галерее перед открытием она узнает в одном из сотрудников своего бывшего одноклассника и первую любовь – музыканта Игоря (Чадов). И погружается в воспоминания. В начале нулевых юная Наташа (Майер) разрывалась между давлением рациональных родителей, решительно настроенных отправить дочь учиться на юриста, и своими мечтами о поступлении в Академию художеств в Петербурге. Поверить в себя и пойти на риск ей помогает новенький одноклассник, одаренный музыкант Игорь (Косиков). Молодые люди влюбляются друг в друга, но их счастье прерывает семейная трагедия. Наташа, не готовая ради Игоря пожертвовать своей мечтой, уезжает в Петербург и начинает строить свою жизнь. Выбор, сделанный в юности, часто оказывается решающим. Но если бы была возможность повернуть время вспять, как бы мы поступили? Этими вопросами задается взрослая Наташа.

Завершились съемки экранизации повести «Чужой звонок» со Светланой Ивановой, Алексеем Чадовым и Людмилой Артемьевой
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Людмила Артемьева играет «директора школы, в которой учатся молодые герои фильма. С удовольствием согласилась поучаствовать. С большим уважением отношусь к генеральному продюсеру Елизавете Елистратовой, с которой мы уже встречались и имели удовольствие сотрудничать, а также к режиссерским дебютам. На площадке чувствовалась атмосфера творчества. Светлана Белкина освещала все своим присутствием и трепетным отношением к съёмочному процессу. Эта искренность передавалась всей киногруппе, которая была невероятно деликатна. Вместе с тем, Светлана обладает волевыми качествами и скрупулезно подходит к работе. Доброго пути картине в поисках своего чудесного зрителя».

Светлана Николаенко написала сценарий по мотивам одноименной повести Екатерины Марковой, впервые опубликованной в журнале «Юность» в 1979 году. Через шесть лет произведение было впервые экранизировано. «Мы не часто встречаемся на площадке с Алексеем Чадовым. Всегда очень рады друг друга видеть. Моя карьера началась с работы с Алексеем! Каждая наша встреча примерно такая же, как встреча наших героев в "Чужом звонке". Очень трепетная, — вспоминает Светлана Иванова. — Несмотря на то, что оригинальная повесть прекрасна, наш сценарий мне нравится больше. Потому что он ближе к тому миру, в котором мы живем сейчас, и может поговорить с нашим молодым поколением на его языке». Алексей Чадов «был очень рад встретиться со Светой на одной площадке спустя шесть лет после нашей последней совместной работы. А после съемок нашего первого общего фильма "9 рота" прошло уже 20 лет, понимаете. Как между встречами наших героев в "Чужом звонке", да. Заметно, как режиссер заинтересована в проекте, что живет им, переживает. Был забавный момент, когда я отыграл в сцене и пошел к монитору, а там сидят одни девушки и женщины, ни одного парня, человек 20. На проекте работает много женщин, и это прекрасно. Думаю, получится прекрасная картина».

Завершились съемки экранизации повести «Чужой звонок» со Светланой Ивановой, Алексеем Чадовым и Людмилой Артемьевой
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Съемки фильма проходили в течение двух месяцев в Москве и Санкт-Петербурге. За визуальную составляющую отвечают оператор Елизавета Калинина и художник-постановщик Андрей Пасечников, а за музыку — композитор Артем Лапенков. Денис Косиков думает, «фильм будет интересен не одному поколению зрителей, потому что у нас в картине много известных актеров самых разных поколений, и у самой истории глубокие корни. Я открыл в себе много нового на этих съемках. Было весело, было трогательно. Света Белкина – очень талантливый человек. Как начинающий режиссер она иногда сомневается, ищет, как сделать еще лучше, советуется. Мне кажется, это важно и здорово. С ней интересно работать». По словам Али Майер, «Света (Белкина — прим. ред.) – очень тонкий человек. Эту тонкость она проносила через нас. Денис Косиков – чудесный. Как точно он всегда попадает в героя какими-то своими личными внутренними состояниями. Макс Сапрыкин – атомная бомба. Его много, он яркий, громкий, у нас свой вайб. Я очень рада, что у меня с каждым партнером на "Чужом звонке" сложилась очень теплая, крепкая, партнерская дружба. Мое отдельное детское потрясение случилось, когда мы в июле снимали декабрь. Конец смены, усталость, и вдруг за окном хлопьями снег! Щенячий восторг. А ведь я не очень люблю зиму, но это было очень красиво».

«Работа с молодыми артистами — это удовольствие и всегда заряд бодрости. В них столько огня! Нам крупно повезло с Денисом Косиковым, Алей Майер и Максимом Сапрыкиным: они не только профессионалы, но и удивительно талантливые люди в целом. Все их действия в кадре правдивы и органичны. У Али шикарный голос, Денис отлично поет и играет на гитаре. Все песни в фильме они исполняют сами. Было здорово снова поработать с Людмилой Артемьевой. Светлана Иванова, Алексей Чадов, Ксения Алферова, Владислав Ветров, Анастасия Имамова, Елена Сафонова и Евдокия Германова — потрясающие талантливые артисты, с которыми мы работали в первый раз. Уверена, что со всеми, кто перечислен выше, мы еще не раз встретимся в следующих проектах», — поделилась генеральный продюсер «Студии РоЕл» Елизавета Елистратова.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Juliya Kotova   9.10.2025 - 19:02
Отличная повесть, и фильм с Еленой Сафоновой очень любила, правда в современной версии НАГОРОЖЕНО- УЖАС. Главный герой повести стал сантехником, и пришёл он к героине на домашний вызов, кран чинить! читать далее>>
№ 2
Флорина   9.10.2025 - 09:08
... Вот именно, кто книгу читал, тот поймет; он не подходит на главного героя, у него лицо всегда благополучное, смотрит как кот, объевшийся сметаны. Даже странно, что среди продюсеров не значится Джаник... читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   8.10.2025 - 19:53
Иванова нравится, также как и Артемьева. К Чадову отношусь так, посредственно, могли бы и другом актёра на одну с главных ролей взять. А в целом "Чужой звонок" посмотрела б. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Денис Косиков и Алевтина Майер ответят на «Чужой звонок»
Поиск по меткам
KIONНТВ
персоны
Ксения АлфёроваЛюдмила АртемьеваВладислав ВетровЕвдокия ГермановаЕлизавета ЕлистратоваСветлана ИвановаАнастасия ИмамоваДенис КосиковАля МайерЕкатерина МарковаСветлана НиколаенкоАндрей ПасечниковМаксим СапрыкинЕлена СафоноваАлексей Чадов
фильмы
9 ротаЧужой звонокЧужой звонок

фотографии >>
Завершились съемки экранизации повести «Чужой звонок» со Светланой Ивановой, Алексеем Чадовым и Людмилой Артемьевой фотографии
Завершились съемки экранизации повести «Чужой звонок» со Светланой Ивановой, Алексеем Чадовым и Людмилой Артемьевой фотографии
Завершились съемки экранизации повести «Чужой звонок» со Светланой Ивановой, Алексеем Чадовым и Людмилой Артемьевой фотографии
Завершились съемки экранизации повести «Чужой звонок» со Светланой Ивановой, Алексеем Чадовым и Людмилой Артемьевой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Пектеев
10 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Василий Пектеев.
Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.
Алексей Бартошевич
8 октября ушёл из жизни сценарист, театровед Алексей Бартошевич.
Эльвира Осипова
1 октября ушла из жизни актриса Эльвира Осипова.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Александр Белина
Андрей Дударенко
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Нина Ольхина
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ипполит Жирардо
Ники Илиев
Лили Монори
Крис Пенн
Хелен Хейз
Карра Элехальде
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен