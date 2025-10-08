Завершились съемки экранизации повести «Чужой звонок» со Светланой Ивановой, Алексеем Чадовым и Людмилой Артемьевой

«Надеюсь, что зритель получит такое же удовольствие от просмотра фильма, как я получила от работы на площадке. На мой взгляд, в последнее время с нашим кинематографом все очень грустно – на съемках, как правило, льется нецензурная лексика, все коммерциализировано, бездушно. На "Чужом звонке" меня ждала прекрасная чуткая команда, удивительная, душевная атмосфера. Уникальный тандем режиссера и оператора! Живой источник энергии. Две красивые образованные воспитанные женщины, излучающие настоящую творческую энергию. Очень деликатные, но с другой стороны – люди, которые точно понимают и знают, что хотят сказать фильмом. Аля Майер – просто находка! Я успокаиваюсь за будущее нашей страны, когда вижу таких людей, состоявшихся как личности в столь юном возрасте. Благодарна Богу, что познакомилась с такой чудесной девушкой, да вообще со всеми на этом проекте», — говорит Ксения Алферова.
События фильма начинаются в наши дни. Художница Наташа (Иванова) готовится к выставке своих картин. В галерее перед открытием она узнает в одном из сотрудников своего бывшего одноклассника и первую любовь – музыканта Игоря (Чадов). И погружается в воспоминания. В начале нулевых юная Наташа (Майер) разрывалась между давлением рациональных родителей, решительно настроенных отправить дочь учиться на юриста, и своими мечтами о поступлении в Академию художеств в Петербурге. Поверить в себя и пойти на риск ей помогает новенький одноклассник, одаренный музыкант Игорь (Косиков). Молодые люди влюбляются друг в друга, но их счастье прерывает семейная трагедия. Наташа, не готовая ради Игоря пожертвовать своей мечтой, уезжает в Петербург и начинает строить свою жизнь. Выбор, сделанный в юности, часто оказывается решающим. Но если бы была возможность повернуть время вспять, как бы мы поступили? Этими вопросами задается взрослая Наташа.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Людмила Артемьева играет «директора школы, в которой учатся молодые герои фильма. С удовольствием согласилась поучаствовать. С большим уважением отношусь к генеральному продюсеру Елизавете Елистратовой, с которой мы уже встречались и имели удовольствие сотрудничать, а также к режиссерским дебютам. На площадке чувствовалась атмосфера творчества. Светлана Белкина освещала все своим присутствием и трепетным отношением к съёмочному процессу. Эта искренность передавалась всей киногруппе, которая была невероятно деликатна. Вместе с тем, Светлана обладает волевыми качествами и скрупулезно подходит к работе. Доброго пути картине в поисках своего чудесного зрителя».
Светлана Николаенко написала сценарий по мотивам одноименной повести Екатерины Марковой, впервые опубликованной в журнале «Юность» в 1979 году. Через шесть лет произведение было впервые экранизировано. «Мы не часто встречаемся на площадке с Алексеем Чадовым. Всегда очень рады друг друга видеть. Моя карьера началась с работы с Алексеем! Каждая наша встреча примерно такая же, как встреча наших героев в "Чужом звонке". Очень трепетная, — вспоминает Светлана Иванова. — Несмотря на то, что оригинальная повесть прекрасна, наш сценарий мне нравится больше. Потому что он ближе к тому миру, в котором мы живем сейчас, и может поговорить с нашим молодым поколением на его языке». Алексей Чадов «был очень рад встретиться со Светой на одной площадке спустя шесть лет после нашей последней совместной работы. А после съемок нашего первого общего фильма "9 рота" прошло уже 20 лет, понимаете. Как между встречами наших героев в "Чужом звонке", да. Заметно, как режиссер заинтересована в проекте, что живет им, переживает. Был забавный момент, когда я отыграл в сцене и пошел к монитору, а там сидят одни девушки и женщины, ни одного парня, человек 20. На проекте работает много женщин, и это прекрасно. Думаю, получится прекрасная картина».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Съемки фильма проходили в течение двух месяцев в Москве и Санкт-Петербурге. За визуальную составляющую отвечают оператор Елизавета Калинина и художник-постановщик Андрей Пасечников, а за музыку — композитор Артем Лапенков. Денис Косиков думает, «фильм будет интересен не одному поколению зрителей, потому что у нас в картине много известных актеров самых разных поколений, и у самой истории глубокие корни. Я открыл в себе много нового на этих съемках. Было весело, было трогательно. Света Белкина – очень талантливый человек. Как начинающий режиссер она иногда сомневается, ищет, как сделать еще лучше, советуется. Мне кажется, это важно и здорово. С ней интересно работать». По словам Али Майер, «Света (Белкина — прим. ред.) – очень тонкий человек. Эту тонкость она проносила через нас. Денис Косиков – чудесный. Как точно он всегда попадает в героя какими-то своими личными внутренними состояниями. Макс Сапрыкин – атомная бомба. Его много, он яркий, громкий, у нас свой вайб. Я очень рада, что у меня с каждым партнером на "Чужом звонке" сложилась очень теплая, крепкая, партнерская дружба. Мое отдельное детское потрясение случилось, когда мы в июле снимали декабрь. Конец смены, усталость, и вдруг за окном хлопьями снег! Щенячий восторг. А ведь я не очень люблю зиму, но это было очень красиво».
«Работа с молодыми артистами — это удовольствие и всегда заряд бодрости. В них столько огня! Нам крупно повезло с Денисом Косиковым, Алей Майер и Максимом Сапрыкиным: они не только профессионалы, но и удивительно талантливые люди в целом. Все их действия в кадре правдивы и органичны. У Али шикарный голос, Денис отлично поет и играет на гитаре. Все песни в фильме они исполняют сами. Было здорово снова поработать с Людмилой Артемьевой. Светлана Иванова, Алексей Чадов, Ксения Алферова, Владислав Ветров, Анастасия Имамова, Елена Сафонова и Евдокия Германова — потрясающие талантливые артисты, с которыми мы работали в первый раз. Уверена, что со всеми, кто перечислен выше, мы еще не раз встретимся в следующих проектах», — поделилась генеральный продюсер «Студии РоЕл» Елизавета Елистратова.
обсуждение >>