Миллиардер Дмитрий Нагиев попадет под санкции 20 октября

Предложение сняться в сериале певице поступило на дне рождения Крыжовникова. «Жора и режиссер Артем Захарьян признавались, что долго искали актрису на эту роль. Но когда я вышла на сцену, сразу поняли: "Вот же она — страстная и пылкая итальянка". Думаю, их зацепил мой темперамент», — рассказала она.
В работе над образом иностранки поп-звезде помогала лучшая подруга — итальянская певица Wiwo, с которой Zivert работает больше четырех лет. «Подруга даже называет меня Джулией Зиверти. Именно она учила меня говорить по-итальянски и жестикулировать. Мне повезло: есть человек, с которого я могу полностью снять манеру поведения», — говорит певица.
фото: пресс-служба телеканала СТС
В сериале также появится Владимир Кузьмин в роли самого себя: музыкант выступает на городском концерте, посвященном миллиардеру Василию Баранову в исполнении Нагиева.
По сюжету Баранов прилетает в Семиболотск на праздник в честь себя. В тот же день он узнает, что лишился состояния из-за иностранных санкций. Дома бедному олигарху не рады отец, бывшая девушка Люба, а ныне журналистка и жена мэра, и сотрудница местной полиции Оксана. Только наивный таксист Федя готов поддержать банкрота на пути к обретению нового богатства. «Когда Жора позвонил и предложил эту роль, я сначала отказался. Но он умеет убеждать с помощью красноречия и денег. В итоге у меня около сорока смен. Куда это годится в моем возрасте?», — пошутил Дмитрий Нагиев.
«Санкционер»
Экранный Семиболотск снимали в Переславле-Залесском, Горках Ленинских и во Владимирской области. Главной массовой сценой стал чемпионат по городошному спорту, в котором участвовали 200 актеров массовых сцен. Для съемок, которые шли четыре дня, художники собирали площадку с трибунами площадью в несколько теннисных кортов, а часть реквизита позаимствовали у Федерации по городошному спорту. Для другой серии восстанавливали игротеку из двенадцати коллекционных автоматов, привезенных из Орла.
