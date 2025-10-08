Кино-Театр.Ру
Открыт прием заявок на Фестиваль экранизаций «Читка 4.0»

8 октября
2025 год

8 октября 2025
Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка», ставший ключевой площадкой для диалога кинематографа и литературного сообщества, открывает прием заявок на участие в конкурсных программах. Согласно пресс-службе мероприятия, четвертый смотр состоится с 10 по 11 ноября в Москве.

Фестиваль объединяет представителей издательской отрасли, литературных агентств и авторов с продюсерами, режиссерами и компаниями, работающими в сфере кино. Смотр ежегодно посещают ключевые игроки литературного рынка, авторы, производители контента, редакторы, режиссеры, продюсеры. В рамках фестиваля проходят презентации новейших проектов в разной стадии производства, питчинги, актуальные дискуссии и панели. На смотре были впервые представлены проекты «В списках не значился», «Тоннель», «Ганди молчал по субботам», «Бременские музыканты», «Злые люди», «Волшебник Изумрудного города», «Танцуй, селедка!» и многие другие.

Открыт прием заявок на Фестиваль экранизаций «Читка 4.0»
фото: пресс-служба фестиваля

Конкурсная программа состоит из двух блоков — Конкурс проектов в разработке и Конкурс проектов в производстве. В обоих конкурсах представлены только эксклюзивные материалы. Первый блок представляет разработанные проекты экранизаций, которые находятся в поиске партнеров для реализации, во второй секции индустрия впервые может познакомиться с практически готовыми проектами – фильмами и сериалами, в основе которых лежит литературное произведение. Подать заявку на участие в конкурсах можно до 29 октября на сайте.

Также в рамках форума пройдет традиционный литературный питчинг, на котором издательства представляют книжные новинки с открытыми правами. Ежегодно в форуме принимают участие более 15 ключевых издательств: «Эксмо-АСТ», Like Book, «Феникс», «Литрес», «Литрес Самиздат», «5 Четвертей», «Альпина Проза» и другие.
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram