Открыт прием заявок на Фестиваль экранизаций «Читка 4.0»

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка», ставший ключевой площадкой для диалога кинематографа и литературного сообщества, открывает прием заявок на участие в конкурсных программах. Согласно пресс-службе мероприятия, четвертый смотр состоится с 10 по 11 ноября в Москве.
Конкурсная программа состоит из двух блоков — Конкурс проектов в разработке и Конкурс проектов в производстве. В обоих конкурсах представлены только эксклюзивные материалы. Первый блок представляет разработанные проекты экранизаций, которые находятся в поиске партнеров для реализации, во второй секции индустрия впервые может познакомиться с практически готовыми проектами – фильмами и сериалами, в основе которых лежит литературное произведение. Подать заявку на участие в конкурсах можно до 29 октября на сайте.
Также в рамках форума пройдет традиционный литературный питчинг, на котором издательства представляют книжные новинки с открытыми правами. Ежегодно в форуме принимают участие более 15 ключевых издательств: «Эксмо-АСТ», Like Book, «Феникс», «Литрес», «Литрес Самиздат», «5 Четвертей», «Альпина Проза» и другие.
обсуждение >>