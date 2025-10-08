Кино-Театр.Ру
Ян Цапник и Влад Коноплев вернулись к ролям «Отмороженных»

8 октября
2025 год

8 октября 2025
Режиссер Радда Новикова приступила в Москве к съемкам второго сезона «Отмороженных». Сценарий для продолжения сериала написала Аня Мирохина, снявшая стартовые эпизоды. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru в линейке Wink Originals. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Ян Цапник и Влад Коноплев вернулись к ролям «Отмороженных»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«У меня давно было желание соединить комедию с другими жанрами, и криминальное драмеди мне очень нравится. Первый сезон крутой, это большая удача сценариста и режиссера, не говоря уже про актерский состав. Второй сезон лихо закручивает драму в сарказм и написан с залихватским драйвом, хочется снять историю на одном дыхании с полюбившимися персонажами, которые по сюжету спустя три года уже совершенно в новом неожиданном статусе», — поделилась Радда Новикова.

На съемочной площадке вновь встретятся Ян Цапник, Влад Коноплев, Светлана Иванова, Даниил Спиваковский, Кирилл Полухин, Федор Лавров, Нонна Гришаева, Ярослав Заргаров, Савелий Наумов, Денис Васильев, Эмилия Спивак и Виктория Агалакова. К актерской команде присоединились Даня Киселев, Таша Цветкова и Ульяна Пылаева. За производство отвечает студия «ВАМ» по заказу «НМГ студии». «С чувством великой радости я принял предложение сниматься в новом сезоне. Безумно рад снова оказаться на съемочной площадке со своими партнерами», — признался исполнитель роли Ноля Ян Цапник.

Читать Трепачи. Золотой век: 44 российских сериала осени, которые постучат в вашу дверь
Приключения четырех приятелей-бандитов из 90-х, случайно попавших в наше время, продолжатся спустя три года после финала первого сезона. Фил и Нейман по счастливой случайности оказываются размороженными и пускаются в бега. За это время Ноль купил себе кресло депутата и дал ход делу по преследованию всех друзей Фила: Чак сидит в тюрьме, Олеся потеряла бизнес, Масса и Вжик получили «условку», Степа изгнан из органов, а Даша узнала, насколько Ноль может быть жестоким. Теперь Филу придется не только разобраться с ним, но и вернуть друзьям жизнь, которую они потеряли из-за него, спасти любимую женщину и наконец-то обрести семью — новую или старую. «Жизнь героев в новом сезоне сильно поменялась, я бы сказала, что кардинально. У Фила появились очень сложные проблемы, которые теперь "надо порешать". Решает он их в свойственной ему манере, как человек из девяностых, потому что, в отличие от всех остальных героев, он три года был в заморозке, а не жил жизнь. Мы с соавтором Сашей Жамковым сделали юмор плотнее, но при этом оставили место для большой человеческой драмы. Для меня особенная радость, что в нашем касте появился Даня Киселев. Я очень хотела, чтобы он и Влад Коноплев оказались в одной истории», — рассказала сценарист Аня Мирохина.

«В новом сезоне мой персонаж столкнется с новой реальностью и обстоятельствами, которые потребуют от него принимать совершенно неожиданные решения. Зрители увидят абсолютно другого Фила — и внешне, и внутренне. Главное — моего персонажа ждет поворотная встреча с человеком, которая сильно поменяет его», — поведал о своем персонаже Влад Коноплев.
№ 3
Angelika77   9.10.2025 - 21:11
Туповатый юмор, не зря название у сериала "отмороженные". читать далее>>
№ 2
Кириешки   9.10.2025 - 16:36
Смотрел первый сезон. Сомнительное продолжение, мне кажется. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   8.10.2025 - 19:34
Мне то первый сезон показался "отмороженным", так что второй даже не хочется начинать смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Ян Цапник и Влад Коноплев вернулись к ролям «Отмороженных» фотографии
Ян Цапник и Влад Коноплев вернулись к ролям «Отмороженных» фотографии
Ян Цапник и Влад Коноплев вернулись к ролям «Отмороженных» фотографии
Ян Цапник и Влад Коноплев вернулись к ролям «Отмороженных» фотографии
что почитать?

