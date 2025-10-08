Кино-Театр.Ру
Зоя Бербер вновь предстанет в образе андроида-полицейского в третьем сезоне сериала «Проект "Анна Николаевна"»

8 октября
2025 год

8 октября 2025
В третьем сезоне фантастической комедии «Проект "Анна Николаевна"», который выйдет на Кинопоиске в 2026 году, вновь появится первая женщина-андроид на службе в полиции в исполнении Зои Бербер. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, за предыдущие годы Анна Николаевна настолько полюбилась аудитории, что создатели сериала подарили ей новую жизнь.

Зоя Бербер вновь предстанет в образе андроида-полицейского в третьем сезоне сериала «Проект Анна Николаевна»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Зоя Бербер «очень ждала этого момента! Я вернулась в проект с огромной любовью к Аннушке и всем героям, и помню, как зритель отзывался о ней раньше. Конечно, героиню ждут перемены, ведь ей предстоит открыть для себя этот мир и жителей городка N. заново. Поэтому думаю, зрители с удовольствием будут следить за тем, как продолжится история у полюбившихся персонажей и какой перед ними предстанет Аня, судьба которой во втором сезоне завершилась так трагично».

По сюжету Андрей Пожарский (Антон Филипенко) и его коллеги возвращаются в родной город N. Теперь Андрей начальник полиции, а Ляпин и Мокрый (Федор Лавров и Кузьма Сапрыкин) — подчиненные. Жизнь только встает на прочные рельсы, как выясняется, что жена Пожарского Настя (Маруся Климова) на самом деле — секретный андроид, которого подселили к Андрею в рамках научного эксперимента. Тем временем в городе чрезвычайное происшествие: неизвестная бабуля вырвала голыми руками банкомат из стены и ушла с ним. А значит, в окрестностях появился еще один, абсолютно неподконтрольный андроид, и справиться с ним может только другой искусственный интеллект в обличии девушки.

Читать Глас народа: Лучшие российские сериалы 2020 года по мнению зрителей
Режиссерское кресло продолжения занял Сергей Дьячковский, а сценарий написали Дмитрий Лемешев и команда авторов, работавших над двумя предыдущими сезонами. Креативным продюсером выступил Андрей Федяй. Съемки прошли в Москве и Калужской области.
№ 4
Киноман1985   9.10.2025 - 22:43
Сейчас уже такое дно, что можно делать все что душе угодно. Во втором убирают, а в третьем опять она)) Что за ужасы творятся. читать далее>>
№ 3
Кириешки   9.10.2025 - 15:57
Когда будет робот Apple? Тим Кук в восторге будет) читать далее>>
№ 2
Ани харадж   9.10.2025 - 11:27
... Да ладно, кому не интересно может и не смотреть, а кому интересно, наоборот)) читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   8.10.2025 - 19:28
Беребер нашла кормушку, за счёт которой можно будет кормить свою семью. Так же как и в Реальных пацанах, сезонов было больше чем предостаточно. читать далее>>
