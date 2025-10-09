«Нарисуй это, потом умри» — тизер аниме о взрослении и творчестве от режиссера «Опасности в моем сердце»

Аниме с провокационным названием «Нарисуй это, потом умри
» радует первым тизером. В основу сериала легла одноименная манга Минору Тоёды
, выходящая в журнале Gessan
. Она уже удостоилось Гран-при Manga Taisho 2023
и 70-й премии Shogakukan Manga Award
— престижных наград, отмечающих лучшие работы в индустрии. Премьера шоу состоится в 2026 году.
«Нарисуй это, потом умри». Тизер на японском языке
Ай Ясуми обожает мангу «Робота и Покота», а один из персонажей становится её воображаемым другом. Как-то старшеклассница узнает, что создательница любимой серии Рэй Хосино собирается представить новую работу — после десятилетнего перерыва. Старшеклассница отправляется за 120 километров от родного острова — на фестиваль в Токио. На выставке она впервые наблюдает, как рождаются истории, — и понимает: мангу можно не только читать, но и создавать. Вернувшись домой потрясенная и вдохновленная, Ай решает научиться этому искусству. Вместе с друзьями она организует школьный кружок, где ребята открывают для себя радость творчества и учатся понимать друг друга.
Вместе с роликом, где показаны живописные виды острова и первые шаги героини к самовыражению, также представили концепты персонажей: Ай Ясуми
, наставницы-мангоненавистницы Рэй Тэсимы
и любимого Покоты
.
За анимацию отвечает студия Shin-Ei Animation
(«Сведенные кукушкой
», «Кот-призрак Андзу
»), а постановкой занимается Хироаки Акаги
, известный по сериалам «Озорная Такаги
» и «Опасность в моем сердце
».
«Последние годы я работал над романтическими историями о школьниках, поэтому возможность показать любовь к манге стала для меня настоящим вызовом — свежим и вдохновляющим опытом,
— отметил режиссер. — Когда мы встретились с Тоёдой-сэнсэем, он сказал лишь одно: «Хочу, чтобы вы красиво показали природу острова». Мы побывали на реальном острове Идзуосима, изучили его жизнь, культуру и пейзажи — он стал для нас живым персонажем, а не просто фоном
».
