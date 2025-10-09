Кино-Театр.Ру
«Нарисуй это, потом умри» — тизер аниме о взрослении и творчестве от режиссера «Опасности в моем сердце»

9 октября
2025 год

9 октября 2025
Аниме с провокационным названием «Нарисуй это, потом умри» радует первым тизером. В основу сериала легла одноименная манга Минору Тоёды, выходящая в журнале Gessan. Она уже удостоилось Гран-при Manga Taisho 2023 и 70-й премии Shogakukan Manga Award — престижных наград, отмечающих лучшие работы в индустрии. Премьера шоу состоится в 2026 году.

«Нарисуй это, потом умри». Тизер на японском языке

Ай Ясуми обожает мангу «Робота и Покота», а один из персонажей становится её воображаемым другом. Как-то старшеклассница узнает, что создательница любимой серии Рэй Хосино собирается представить новую работу — после десятилетнего перерыва. Старшеклассница отправляется за 120 километров от родного острова — на фестиваль в Токио. На выставке она впервые наблюдает, как рождаются истории, — и понимает: мангу можно не только читать, но и создавать. Вернувшись домой потрясенная и вдохновленная, Ай решает научиться этому искусству. Вместе с друзьями она организует школьный кружок, где ребята открывают для себя радость творчества и учатся понимать друг друга.

Вместе с роликом, где показаны живописные виды острова и первые шаги героини к самовыражению, также представили концепты персонажей: Ай Ясуми, наставницы-мангоненавистницы Рэй Тэсимы и любимого Покоты.

«Нарисуй это, потом умри» — тизер аниме о взрослении и творчестве от режиссера «Опасности в моем сердце»

За анимацию отвечает студия Shin-Ei AnimationСведенные кукушкой», «Кот-призрак Андзу»), а постановкой занимается Хироаки Акаги, известный по сериалам «Озорная Такаги» и «Опасность в моем сердце».

«Последние годы я работал над романтическими историями о школьниках, поэтому возможность показать любовь к манге стала для меня настоящим вызовом — свежим и вдохновляющим опытом, — отметил режиссер. — Когда мы встретились с Тоёдой-сэнсэем, он сказал лишь одно: «Хочу, чтобы вы красиво показали природу острова». Мы побывали на реальном острове Идзуосима, изучили его жизнь, культуру и пейзажи — он стал для нас живым персонажем, а не просто фоном».

№ 7
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 19:40
... так что же вам мешает? "Любимые" обычно смотрят, а не откладывают на потом. читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 19:13
... В анимации легче придумывать истории. Потому что дозволено почти все. Даже абсурд смотреть можно. читать далее>>
№ 5
Ани харадж   12.10.2025 - 13:01
Мои "любимые " Аниме. Когда же я доберусь до вас, и посмотрю хотя бы одну историю. Честно, хочется глянуть, хоть одним глазком. читать далее>>
№ 4
надежда паттайя25 (г Красноярск)   10.10.2025 - 09:51
Никогда не была поклонницей аниме, но почитав статью понимаю, что в сюжете есть смысл и даже можно посмотреть, для разнообразия. Но лучше посоветую хорошему другу, она обожает аниме. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   9.10.2025 - 22:19
Японское чудо-творение. Красоту обязательно помечаю для себя на потом. Крикливые какие)) читать далее>>
