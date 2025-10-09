«День семьи» с Александром Робаком и Марьяной Спивак наступит 27 октября

Комедийный сериал «День семьи» с Александром Робаком и Марьяной Спивак выйдет 27 октября в 20:00 на ТНТ. Это история о большой дружной семье — родителях и их взрослых детях, которые постоянно попадают в комичные обстоятельства, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
Представители старшего поколения семьи Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) уже давно выполнили свой родительский долг и отправили дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак) во взрослую жизнь. Наконец-то пара может пожить для себя, но не тут-то было: Марина в 55 лет узнает о своей беременности. Ира же воспитывает двух дочерей (Полина Савичева и Марта Евстигнеева) от первого брака вместе с новым мужем Семёном (Сергей Епишев). Супруги решают заняться бизнесом и открыть собственный магазин сыра, но окажется, что быть индивидуальными предпринимателями — дело не из простых. А Коля только собирается жениться, но выбор невесты удивляет всех — парень делает предложение домработнице из средней Азии Аиде (Ойдин Юсупова).
«Моему герою, который, казалось бы, уже готовился к спокойной жизни, судьба подкинула новые испытания и обязанности, но он легко с ними справляется, либо ловко от них увиливает. Думаю, зрителям будет интересно узнать себя в этих ситуациях! Уверен, у каждого в семье случались истории, где приходилось одновременно и смеяться, и немного плакать», — делится Александр Робак.
Арсений Робак рассказал о сложностях и положительных моментах работы со своим отцом: «Мы с папой уже снимались вместе в другом сериале, но в "Дне семьи" впервые сыграли именно отца и сына. Для меня это очень ценный опыт: с одной стороны, работать с ним всегда радость, а с другой — вызов, потому что уровень ответственности возрастает. Коля — герой, который идет против привычных правил и делает неожиданный выбор. Мне это близко: я уважаю людей, которые слушают сердце, даже если их решение удивляет окружающих. На съемках у нас была настоящая семейная атмосфера, и мне кажется, зрители это сразу почувствуют».
«Конечно, история про семью – это классическая история на все времена. В нашей семье три поколения, и мы старались сделать их наиболее современными и отражающими текущее состояние общества в России. Мы не хотели делать семью как из рекламы, где все утрированно счастливые и добрые, и решили показать семью со всеми проблемами, нелепостями, такую, в которой каждый зритель может узнать себя. Малый бизнес, средний класс пенсионеров, межкультурные браки — все это уже стало частью нашей жизни. Нам хотелось показать, что современные российские семьи живут именно так, и это абсолютно нормально. Юмор окружает нас повсюду, в любой ситуации можно найти смешное, главное — под каким углом на нее посмотреть», — говорит режиссер.
обсуждение >>