«День семьи» с Александром Робаком и Марьяной Спивак наступит 27 октября

9 октября
2025 год

9 октября 2025
Комедийный сериал «День семьи» с Александром Робаком и Марьяной Спивак выйдет 27 октября в 20:00 на ТНТ. Это история о большой дружной семье — родителях и их взрослых детях, которые постоянно попадают в комичные обстоятельства, уточняет пресс-служба телеканала.

«День семьи» с Александром Робаком и Марьяной Спивак наступит 27 октября
фото: пресс-служба ТНТ

Представители старшего поколения семьи Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) уже давно выполнили свой родительский долг и отправили дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак) во взрослую жизнь. Наконец-то пара может пожить для себя, но не тут-то было: Марина в 55 лет узнает о своей беременности. Ира же воспитывает двух дочерей (Полина Савичева и Марта Евстигнеева) от первого брака вместе с новым мужем Семёном (Сергей Епишев). Супруги решают заняться бизнесом и открыть собственный магазин сыра, но окажется, что быть индивидуальными предпринимателями — дело не из простых. А Коля только собирается жениться, но выбор невесты удивляет всех — парень делает предложение домработнице из средней Азии Аиде (Ойдин Юсупова).

«Моему герою, который, казалось бы, уже готовился к спокойной жизни, судьба подкинула новые испытания и обязанности, но он легко с ними справляется, либо ловко от них увиливает. Думаю, зрителям будет интересно узнать себя в этих ситуациях! Уверен, у каждого в семье случались истории, где приходилось одновременно и смеяться, и немного плакать», — делится Александр Робак.

Арсений Робак рассказал о сложностях и положительных моментах работы со своим отцом: «Мы с папой уже снимались вместе в другом сериале, но в "Дне семьи" впервые сыграли именно отца и сына. Для меня это очень ценный опыт: с одной стороны, работать с ним всегда радость, а с другой — вызов, потому что уровень ответственности возрастает. Коля — герой, который идет против привычных правил и делает неожиданный выбор. Мне это близко: я уважаю людей, которые слушают сердце, даже если их решение удивляет окружающих. На съемках у нас была настоящая семейная атмосфера, и мне кажется, зрители это сразу почувствуют».

«День семьи» с Александром Робаком и Марьяной Спивак наступит 27 октября
фото: пресс-служба ТНТ

В одной из серий герои встретят известных комиков Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова, которые появятся в небольшом, но веселом камео.

Режиссером проекта выступил Сергей Нотариус, который также стал одним из соавтором сценария Сергей Нотариус вместе с Максимом Пешковым и Артемом Клинковым.

«Конечно, история про семью – это классическая история на все времена. В нашей семье три поколения, и мы старались сделать их наиболее современными и отражающими текущее состояние общества в России. Мы не хотели делать семью как из рекламы, где все утрированно счастливые и добрые, и решили показать семью со всеми проблемами, нелепостями, такую, в которой каждый зритель может узнать себя. Малый бизнес, средний класс пенсионеров, межкультурные браки — все это уже стало частью нашей жизни. Нам хотелось показать, что современные российские семьи живут именно так, и это абсолютно нормально. Юмор окружает нас повсюду, в любой ситуации можно найти смешное, главное — под каким углом на нее посмотреть», — говорит режиссер.

За визуальную составляющую отвечали оператор Станислав Амбарцумов и художник-постановщик Виктория Первухина. Продюсерами значатся Андрей Левин, Роман Новиков, Заур Богов. Генеральным продюсером проекта выступил Вячеслав Дусмухаметов. Созданием проекта занималась компания Norm Production.
№ 9
Lomova_E (Шахты)   17.10.2025 - 21:04
Не думаю, что стоит строить больших надежд на этот сериал. Скорее всего на один раз и один сезон. Слабый актерский состав. Может на сюжете и юморе будет вывозить. читать далее>>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 19:34
Мне все равно нравится везде одинаковый Робак старший. Приятный актёр. Может гляну. Надежда тлеет....... читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 20:58
... Да там в основном один комедии и показывают, только так, не с сильно глубоким смыслом и юмором поверхностным. читать далее>>
№ 6
Ани харадж   12.10.2025 - 19:50
Робак с сыном играют, классно. На ТНТ вроде неплохое кино показывают, новое. Комедий много. читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   11.10.2025 - 22:22
... А что есть ещё сезоны? Если честно то впервые слышу вообще о "Дне семьи". читать далее>>
Всего сообщений: 9
Всего сообщений: 9
что почитать?

