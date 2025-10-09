Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в «Казино»

9 октября
2025 год

Новости кино >>
9 октября 2025
Плюс Студия и «Лунапарк» приступили к съемкам драмы «Казино» о студентке, которая ради спасения семьи устраивается работать крупье в одно из первых игровых заведений в Москве. Главные роли играют Елена Тронина и Константин Хабенский. Шоураннером сериала выступает Александра Ремизова, а режиссером — Алексей Кузмин-Тарасов. На Кинопоиске проект выйдет в 2026 году, сообщает пресс-служба платформы.

Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в «Казино»
фото: пресс-служба Кинопоиска

Действие разворачивается в 1991 году, в момент развала Советского Союза. Время, когда в страну пришла свобода, и каждый распорядился ею, как сумел. В центре столицы англичане открывают элитное казино. Каждый вечер там собирается обеспеченная публика, звезды и политики, бандиты и коммерсанты, чтобы решать судьбы человечества. Шампанское и деньги текут рекой, в то время как простой народ продает последнее, чтобы прокормиться. Перспективная студентка Мехмата МГУ Маша — в кризисе: наука никому не нужна, зато очень нужны деньги. Приехав в родной Новосибирск навестить отца, Маша узнает, что квартиры у них больше нет, а семья в долгах. Тогда она бросает учебу и устраивается работать крупье в игровое заведение. Получив задание от управляющей казино, Маша знакомится с амбициозным предпринимателем Мавриным и, постепенно забывая про свои принципы, втягивается в интригующий, но опасный мир, в котором каждый выживает как может.

«На создание проекта "Казино" меня вдохновил рассказ реальной женщины. О времени, о ее жизни в это время, и конечно, о том, как она попала на работу казино. Мне стало интересно исследовать, как во времена вседозволенности и погони за деньгами, девушка с блестящим карьерным потенциалом решила бросить учёбу и пойти работать крупье, чтобы просто выжить. Именно эта драма человеческой жизни на фоне исторических событий, когда свобода обернулась жестокой реальностью, легла в основу проекта о Маше и ее окружении. Герои абсолютно по-разному проходят через непростое время глобальных перемен и начале нового мира в России», — говорит Александра Ремизова.

Через личную драму одного человека «Казино» расскажет историю поколения, оказавшегося перед выбором: согласиться с обстоятельствами и стать жертвой перемен — или героем, выбравшим риск как единственную возможность для счастья и успеха.

«В своей работе я ориентируюсь на личные ощущения, и, когда Саша рассказала о своей идее, сразу почувствовал, как она актуальна. Меня привлекла история Маши — сильной и сложной героини, чей путь точно отражает события эпохи. Столкнувшись с обрушением знакомого ей мира, отказавшись от прежних стремлений, она не просто выживает, а учится заново ориентироваться в новой хаотичной реальности. В ее переживаниях, поисках и ошибках зритель легко узнает себя, ведь это простые и понятные чувства, знакомые каждому, кто проходит через перемены. Именно это делает нашу историю вневременной», — добавляет Алексей Кузмин-Тарасов.

Над сценарием работали Никита Попов, Максим Жегалин и Евгений Керов. За визуальную составляющую отвечают оператор Александр Пономарев и художник-постановщик Никита Трубецкой. Продюсируют проект Александра Ремизова и Ольга Филипук. Съемки сериала стартовали в Москве, и пройдут также в Ярославле и Пущино.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Кириешки   9.10.2025 - 16:53
Интересно, какая драма выйдет на самом деле. Интересно будет посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Максим ЖегалинЕвгений КеровАлексей Кузьмин-Тарасов (II)Александр Пономарёв (IV)Никита Попов (III)Александра Ремизова (II)Лена ТронинаНикита ТрубецкойОльга ФилипукКонстантин Хабенский
фильмы
Казино

анонс

Скорбим

Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.

День рождения >>

Алексей Агопьян
Егор Бероев
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Валерий Носик
Янис Политов
Александр Удальцов
Веслав Голас
Джон Леннон
Владимир Меншик
Майкл Паре
Аластер Сим
Кшиштоф Строиньский
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен