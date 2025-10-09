Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в «Казино»

Действие разворачивается в 1991 году, в момент развала Советского Союза. Время, когда в страну пришла свобода, и каждый распорядился ею, как сумел. В центре столицы англичане открывают элитное казино. Каждый вечер там собирается обеспеченная публика, звезды и политики, бандиты и коммерсанты, чтобы решать судьбы человечества. Шампанское и деньги текут рекой, в то время как простой народ продает последнее, чтобы прокормиться. Перспективная студентка Мехмата МГУ Маша — в кризисе: наука никому не нужна, зато очень нужны деньги. Приехав в родной Новосибирск навестить отца, Маша узнает, что квартиры у них больше нет, а семья в долгах. Тогда она бросает учебу и устраивается работать крупье в игровое заведение. Получив задание от управляющей казино, Маша знакомится с амбициозным предпринимателем Мавриным и, постепенно забывая про свои принципы, втягивается в интригующий, но опасный мир, в котором каждый выживает как может.
«На создание проекта "Казино" меня вдохновил рассказ реальной женщины. О времени, о ее жизни в это время, и конечно, о том, как она попала на работу казино. Мне стало интересно исследовать, как во времена вседозволенности и погони за деньгами, девушка с блестящим карьерным потенциалом решила бросить учёбу и пойти работать крупье, чтобы просто выжить. Именно эта драма человеческой жизни на фоне исторических событий, когда свобода обернулась жестокой реальностью, легла в основу проекта о Маше и ее окружении. Герои абсолютно по-разному проходят через непростое время глобальных перемен и начале нового мира в России», — говорит Александра Ремизова.
Через личную драму одного человека «Казино» расскажет историю поколения, оказавшегося перед выбором: согласиться с обстоятельствами и стать жертвой перемен — или героем, выбравшим риск как единственную возможность для счастья и успеха.
«В своей работе я ориентируюсь на личные ощущения, и, когда Саша рассказала о своей идее, сразу почувствовал, как она актуальна. Меня привлекла история Маши — сильной и сложной героини, чей путь точно отражает события эпохи. Столкнувшись с обрушением знакомого ей мира, отказавшись от прежних стремлений, она не просто выживает, а учится заново ориентироваться в новой хаотичной реальности. В ее переживаниях, поисках и ошибках зритель легко узнает себя, ведь это простые и понятные чувства, знакомые каждому, кто проходит через перемены. Именно это делает нашу историю вневременной», — добавляет Алексей Кузмин-Тарасов.
