Марина Ворожищева, Елена Лядова и Анна Котова познакомятся с «Казановой»

9 октября
2025 год

9 октября 2025
В Санкт-Петербурге стартовали съемки третьего сезона ретросериала «Казанова» с Антоном Хабаровым в главной роли. В ансамбле женских персонажей нового сезона появятся Марина Ворожищева, Елена Лядова, Анна Котова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Юлия Волкова, Марина Доможирова, Анастасия Имамова и Элизабет Дамскер. Производством сериала занимаются кинокомпании «Амедиа Продакшн» при участии Киноателье Пате, сообщает пресс-служба проекта.

Марина Ворожищева, Елена Лядова и Анна Котова познакомятся с «Казановой»
фото: Амедиа Продакшн

Среди знакомых зрителям персонажей появятся герои Светланы Ходченковой, Сергея Угрюмова, Екатерины Агеевой, Александра Назарова, Филиппа Ершова и других. Режиссером-постановщиком третьей части стал Сергей Комаров. Автором сценария вновь выступил Дмитрий Новоселов.

Отработав три года на Камчатке и накопив денег, «Казанова» Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) решает отвезти их Полине и дочери. Охотившиеся за ним КГБшники считают его погибшим, а все, кто мог угрожать ему или его близким, — уже вне игры. Теперь Казанова может, наконец, насладиться жизнью свободного человека.

Не успевает он отойти от кассы аэровокзала, как сам становится жертвой мошенницы. Молодая девица Лера ловко обманывает в прошлом талантливого афериста, умыкнув практически весь его заработок. Недолго думая, Казанова пускается в погоню за обманщицей. Воровку он вычисляет и ловит быстро, но денег у девушки уже нет. Чтобы вернуть долг, Лера предлагает Казанове поработать в паре. И неожиданно для себя он соглашается — ведь эта гонка за Лерой вновь возвращает ему все краски жизни: пробуждает азарт, фантазию, варианты новых афер.

Вместе два талантливых и дерзких афериста колесят по всему СССР — от Башкирии до Пятигорска, от Костромы до Сочи, — изобретая цепочку невероятных мошеннических схем, каждый раз исполняя при этом чужую мечту: сногсшибательное платье от кутюр, путешествие на Север, съемки в кино или выигрыш в лотерею.
№ 1
Кириешки   9.10.2025 - 15:56
Нужно будет глянуть первые два сезона. Думаю будет годно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Ссылки по теме
«Хочется, чтобы его поскорее поймали и набили морду»: Зрители подводят итоги сериала «Казанова. В бегах»
«Казанова. В бегах»: 50 оттенков Антона Хабарова
Олимпиада и 14 образов Антона Хабарова: стартовали съемки второго сезона «Казановы»
Антон Хабаров: «Я всегда ищу героев с надломленным прошлым»
«Казанова»: Великий комбинатор Брежневской эпохи
персоны
Екатерина АгееваЮлия ВолковаМарина ВорожищеваЭлизабет-Александра ДамскерМарина ДоможироваФилипп ЕршовАнастасия ИмамоваСергей Комаров (III)Анна Котова (II)Елена ЛядоваАлександр Назаров (II)Дмитрий Новосёлов (II)Сергей УгрюмовАнтон ХабаровСветлана ХодченковаМариэтта Цигаль-Полищук
фильмы
КазановаКазанова-3Казанова. В бегах

что почитать?

