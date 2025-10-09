Марина Ворожищева, Елена Лядова и Анна Котова познакомятся с «Казановой»

Отработав три года на Камчатке и накопив денег, «Казанова» Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) решает отвезти их Полине и дочери. Охотившиеся за ним КГБшники считают его погибшим, а все, кто мог угрожать ему или его близким, — уже вне игры. Теперь Казанова может, наконец, насладиться жизнью свободного человека.
Не успевает он отойти от кассы аэровокзала, как сам становится жертвой мошенницы. Молодая девица Лера ловко обманывает в прошлом талантливого афериста, умыкнув практически весь его заработок. Недолго думая, Казанова пускается в погоню за обманщицей. Воровку он вычисляет и ловит быстро, но денег у девушки уже нет. Чтобы вернуть долг, Лера предлагает Казанове поработать в паре. И неожиданно для себя он соглашается — ведь эта гонка за Лерой вновь возвращает ему все краски жизни: пробуждает азарт, фантазию, варианты новых афер.
Вместе два талантливых и дерзких афериста колесят по всему СССР — от Башкирии до Пятигорска, от Костромы до Сочи, — изобретая цепочку невероятных мошеннических схем, каждый раз исполняя при этом чужую мечту: сногсшибательное платье от кутюр, путешествие на Север, съемки в кино или выигрыш в лотерею.
